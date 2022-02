Erneut mehr Einsätze für Söckinger Ehrenamtliche

Ehrungen und Beförderungen im kleinen Rahmen und im Freien: Julian Haunschild (Feuerwehrmann), Daniel Pascher (25 Jahre), Dorothee Hauptmann (Feuerwehrfrau), Maximilian Obermeier (10 Jahre), Hans Obermeier (40 Jahre), Christian Hauptmann (10 Jahre), Andreas Moser (50 Jahre), Peter Rami (40 Jahre), Josef Fischer (50 Jahre), Franz Moser (50 Jahre) und Fritz Obermeier (1. Vorstand, v.l.) von der Söckinger Feuerwehr. © Feuerwehr Söcking

Die Feuerwehr Söcking verzeichnete 2021 etwas mehr Einsätze - trotz Corona. Die Ehrenamtlichen bekommen Zuwachs aus Hanfeld.

Söcking – Sie hätten sich gerne alle getroffen, doch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Söcking mussten wegen der Corona-Lage die Jahreshauptversammlung wieder schriftlich abhalten. Dabei haben sie einiges zu besprechen – die Wehr wächst um eine Löschgruppe, die Vorbereitungen für die 150-Jahr-Feier im nächsten Jahr laufen auf Hochtouren.

„Das Virus hat uns leider immer noch im Griff“, attestiert Vorsitzender Fritz Obermeier, „als Feuerwehr haben wir aber, wie man es gewohnt ist, das Beste daraus gemacht und den Kopf nicht in den Sand gesteckt.“ 2021 passierte wie überall nicht viel, ein paar Gratulationen, mehr nicht. Für heuer stehen schon einige Termine im Kalender, etwa das Dorffest der Vereine in Söcking am 23. Juli und die Feuerwehr-Oldtimer-WM am Großglockner Mitte Juni, an der die Söckinger mit ihrem Oldtimer wieder teilnehmen wollen. Die Termine der 150-Jahr-Feier 2023 stehen schon fest: Der Festabend ist für 23. Juni geplant, der Festtag für den 25. Juni.

Kommandant Hans Obermeier listet in seinem Bericht 125 Einsätze im Jahr 2021 auf, drei mehr als 2020. 28-mal war es ein Alarm wegen eines Brandes, 48-mal wegen einer Brandmeldeanlage (vielfach, aber nicht immer ein Fehlalarm). Zu den Einsätzen gehörten auch drei Unfälle, zwei Wohnungsöffnungen, zwei Tierrettungen, neun Gasaustritte, drei Sturmschäden – und 22-mal überschwemmte Keller oder Straßen. 997 Feuerwehrfrauen und -männer waren in Summe 1137 Stunden im Einsatz. Trotz der coronabedingt erschwerten Umstände übte die Wehr neunmal, konnte ausbilden und Mitglieder zu Kursen schicken. Die Zahl der Aktiven ist nahezu unverändert: 39 waren es 2021, 40 im Jahr 2020. Die Wehr insgesamt zählt 86 Mitglieder, darunter sechs Jugendliche, 20 Förder- und fünf Ehrenmitglieder.

Gegenseitige Hilfe unter Ortsteilen

Für die Söckinger Aktiven ändert sich durch die Neuzugänge aus Hanfeld erst einmal nicht viel, wie Hans Obermeier erklärt. Wie berichtet, hat sich die Hanfelder Feuerwehr aufgelöst und ist künftig eine Löschgruppe von Söcking, was der Hauptausschuss des Stadtrates dieses Woche auch formal beschlossen hat. „Wir haben schon immer gut harmoniert“, sagt er. In der Praxis üben die Feuerwehrler aus Hanfeld künftig mit den Söckingern. Gibt es in Hanfeld einen Alarm, fährt künftig Söcking (bisher Starnberg), die Löschgruppe wird ebenfalls alarmiert. Wenn nötig, sagt Hans Obermeier, unterstützen die Hanfelder die Söckinger auch bei Einsätzen in Söcking selbst.

Die Berichte gab es schriftlich, die Ehrungen unter Einhaltung aller Corona-Regeln dann aber doch bei einer kleinen, kurzen Veranstaltung. Dorothee Hauptmann wurde zur Feuerwehrfrau, Julian Haunschild zum Feuerwehrmann befördert. Andreas Moser, Josef Fischer und Franz Moser wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft (passiv) ausgezeichnet, Hans Obermeier und Peter Rami bekamen für 40 Jahre Dienst das Verdienstkreuz und Daniel Pascher für 25 Jahre. Für zehn Jahre im Dienst zeichnete die Wehr Vanessa Obermeier, Christian Hauptmann und Maximilian Obermeier aus.

Bürgermeister Patrick Janik schickte allen Mitgliedern ein Grußwort – das, das er bei einer Versammlung auch gehalten hätte. Er dankte allen für ihre Einsatzbereitschaft: „Ohne Sie, ohne die Freiwilligen, ginge vieles nicht, um Gefahrensituationen in Starnberg und Söcking abzuwehren und zu bewältigen. Die Freiwillige Feuerwehr Söcking ist seit jeher ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Gemeinwesens.“ Mit der Aufnahme der Hanfelder sei „eine gute Grundlage für die Zukunft beider Feuerwehren geschaffen und Ihre Kräfte sind optimal gebündelt“.