Erntebilanz im Landkreis Starnberg: Wenn da nicht der Hagel an Pfingsten wäre...

Viele vom Hagel beschädigte Äpfel beklagt Marianne Maiwald, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Wörthsee, auf der Streuobstwiese in Walchstadt.

Landwirte und Gartenbauer beklagen Erträgsausfälle

von Tobias Gmach schließen

Wegen des Hagelunwetters an Pfingsten fällt die Getreide- und Obsternte in Teilen des Landkreises äußerst dürftig aus. In nicht betroffenen Gebieten sind Landwirte und Gartenbauer mit den Erträgen aber zufrieden.