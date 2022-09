Erst die Übung, dann die echte Suche

Übungsgeschehen von der Drohne aus gesehen und übertragen. © DLRG

Man muss zwar genau hinschauen, dann aber erschließt sich die Szenerie: Es zeigt einen Bildschirm, der mit einer Flugdrohne der DLRG Pöcking-Starnberg verbunden ist. Zu sehen sind unter anderem zwei Einsatzwagen der Freiwilligen Feuerwehr Söcking und eine von Strahlern in der Dunkelheit taghell erleuchtete Wiese der Bike-Anstalt in Söcking - die Übung für eine Vermisstensuche bei der Langen Nacht der Feuerwehr.

Söcking - Gemeinsam demonstrierten die beiden Rettungsorganisationen bei der Langen Nacht der Feuerwehr am Samstag verschiedene Einsatzszenarien, zum Beispiel eine Vermisstensuche mit Ehrenamtlichen der Feuerwehr und der DLRG-Rettungshundestaffel (Foto rechts) mit Unterstützung der Drohne. Söckings Feuerwehrvorsitzender Fritz Obermeier war nicht nur von dieser Vorführung, sondern von der gesamten Langen Nacht begeistert. 500 bis 600 Interessierte seien gekommen, sagt er – fast doppelt so viele als bei einem herkömmlichen Tag der offenen Tür. „Das hätten wir nie gedacht“, gibt Obermeier zu und bedankt sich auch bei der Bike-Anstalt für die Kooperation. Deswegen überlege die Feuerwehr bereits, auch in den nächsten Jahren das Programm in die Nachmittags- und Abendstunden zu verlegen. Auch die DLRG sprach von einer „sehr gelungenen Veranstaltung“. Dass die Schnelleinsatzgruppen Wasserrettung, Tauchen und Drohne sowie die Rettungshundestaffel zusammen mit Kräften von Wasserwacht und Feuerwehr direkt im Anschluss, gegen 23.30 Uhr, zu zwei echten Vermisstensuchen in Starnberg und Tutzing alarmiert wurden, sei der Vollständigkeit halber erwähnt. In beiden Fällen konnten die vermissten Personen gefunden werden.