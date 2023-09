Erst zu nass, dann zu trocken: Dürftige Getreide-Ernte, wenige Einnahmen

Von: Stefan Reich, Tobias Gmach

„Wir müssen uns nichts vormachen. Der Klimawandel ist da“, sagt Rudolf Heidrich, Landwirt aus Frohnloh. © Rutt

Erst zu nass, dann zu trocken: Wegen der Wetterkapriolen fällt die Ernte-Zwischenbilanz vieler Landwirte negativ aus. Die Qualität des Getreides reicht oft nur für Tierfutter – was die Erzeuger finanziell zu spüren bekommen.

Landkreis – Das Wetter heuer kannte bisher fast nur extreme Ausschläge: Starkregen wechselte sich mit langen Trockenperioden ab. Eine Herausforderung für Landwirte. Sie müssen die passenden Zeitpunkte für Aussaat und Ernte finden und mancherorts mit schwächeren Erträgen klarkommen. So wie Georg Zankl, der seinen Gilchinger Betrieb, einen der größten im Landkreis Starnberg, 2022 auf ökologischen Ackerbau umgestellt hat. „Ich bin seit über 25 Jahren im landwirtschaftlichen Bereich tätig: So schlecht war die Ernte noch nie“, sagt er. Ob Weizen oder das Getreidegemisch Triticale: Die Sorten hätten sich nicht gut entwickeln können. Zudem hätten sich die Preise deutlich verringert: Für 100 Kilo Bio-Futterweizen habe er im vergangenen Jahr noch 45 Euro bekommen heuer nur noch 27, so Zankl. Immerhin: Mais und Soja, die er wegen des Regens erst Ende Mai gesät habe, schauten vielversprechend aus. „Ich hoffe, dass mich das rettet“, sagt der 44-Jährige.

Wirtschaftlich sind drei Fragen von Interesse: Wie viel Ertrag kommt zusammen? Welche Qualität haben die geernteten Feldfrüchte? Und welcher Preis lässt sich damit aktuell erzielen? Bayernweit erwartet das Landesamt für Statistik aufgrund bisher vorliegender Daten eine durchschnittliche Weizenernte. Bei der Sommergerste, heißt es in einer Mitteilung, sei ein Hektarertrag zu erwarten, der 3,6 Prozent unter dem Durchschnitt der vorangegangenen sechs Jahre liege.

Futtergetreide statt Verkauf als Braugerste

Wilhelm Painhofer berichtet, dass er rund um Geisenbrunn mit Weizen heuer ganz gute Erträge erziele, die Gerste im Würmtal aber gerade mal die Hälfte des durchschnittlichen Ertrags gebracht habe. Und die Qualität? „Das ist eher Futtergetreide. Ein Verkauf als Braugerste wird wohl nicht klappen.“ Daran glaubt auch Landwirt Rudolf Heidrich aus Frohnloh nicht. „Der Preisunterschied zwischen Brau- und Futtergerste kann schon 50 Prozent betragen“, betont er. Zudem, so Heidrich, würde auch Getreide aus der Ukraine, das nicht per Schiff auf die früheren weltweiten Märkte gelangen könne, heuer vermehrt in Europa vermarktet. Das erhöhte Angebot senke die Preise. Zu den Wetterkapriolen sagt er: „Wir müssen uns nichts vormachen. Der Klimawandel ist da.“ Dazu seien viele seiner Kollegen durch steigende Pachtpreise belastet. Wirtschaftlich könne er schwächere Getreideernten aber verkraften, sagt Heidrich. Das baue er vorrangig als Fruchtfolgeglied an, um die Güte der Böden zu erhalten. Weizen dient ihm als Futter für seine Hühner. Die sind, neben Kartoffeln, für ihn ein wichtigeres Standbein. Wie die Kartoffelernte ausfällt, wird sich erst noch zeigen.

Markus Zwingenberger ist seit acht Jahren für die Ländereien des Andechser Klosters zuständig. Erst zum zweiten Mal reiche die Qualität des Hafers – Korngröße und Gewicht – nicht aus, um ihn in der Nahrungsmittelindustrie zu vermarkten. Die Folge für das Kloster seien „enorme finanzielle Einbußen“.

Sommergerste: „Schlechteste Ernte seit 40 Jahren“

Einen Überblick über die Ernteerträge im Landkreis hat Ludwig Painhofer, beim Unternehmen Painhofer Agrar in Frieding zuständig für das Segment Getreidehandel. Für über 600 Landwirte vermarktet er die Ernte, auch Bodenanalysen und eine Trocknungsanlage für zu feucht geerntetes Getreide gehören zum Angebot des Betriebs. Da seien einerseits 30 bis 40 Prozent Mindererträge wegen der Trockenheit, sagt er. Andererseits laufe auch die Trocknungsanlage auf Hochtouren. Eine Folge der langen Nass- und Trockenphasen, die sich heuer abwechselten. Die Weizenerträge seien durchschnittlich, so Painhofer. Bei der Sommergerste sieht er dagegen die „schlechteste Ernte seit 40 Jahren“. Er erklärt: Sie hänge sehr viel vom Standort ab. Weniger Probleme hätten Bauern, die auf schweren Böden anbauen können. Auch die gibt es vielfach im Landkreis, sagt er. Aber für viele Betriebe sei die derzeitige Lage hart an der Grenze. Faktoren gebe es viele: Das Wetter, das nun das dritte Jahr in Folge nicht ideal sei. Die gesunkenen Preise durch das Angebot aus der Ukraine. Vorschriften zu Flächenstilllegung. Und bei Biobauern die hohen Anforderungen ihrer Verbände.