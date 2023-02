Erste Hilfe, Yoga, Schulranzen-Markt: Was der Kinderschutzbund Familien bietet

Von: Tobias Gmach

Teilen

Präsentieren ein vielfältiges Programmheft: Gosia Hannemann (Verwaltung), Martina Rusch (Pädagogische Geschäftsleitung) und Lena Zimmermann (Praktikantin) vom Kinderschutzbund Starnberg. © Kinderschutzbund Starnberg

Gesundheit, Bewegung, Kunst, Kommunikation und mehr: Der Starnberger Kinderschutzbund baut sein Programm für Familien deutlich aus – um Interessierte nicht mehr so oft abweisen zu müssen und um den psychischen Folgen der Corona-Pandemie gerecht zu werden.

Starnberg – Ein Yogakurs für Mamas oder Papas mit Baby, ein Acrylmalkurs für Grundschulkinder, „Erste Hilfe am Kind“ oder der Umgang mit neuen Medien in der Familie: Für solche Angebote zu erschwinglichen Preisen steht der Starnberger Kinderschutzbund. Nun hat er per Pressemitteilung eine gute Nachricht für seine Klientel veröffentlicht: „Um die gravierenden Folgen der Corona-Krise für Kinder und Familien besser aufzugreifen, hat der Verein das Bildungs- und Veranstaltungsprogramm in seinem Familienzentrum dieses Jahr deutlich ausgebaut“, heißt es darin. Möglich machen das Stiftungen und Institutionen aus der Region, bei denen sich der Kinderschutzbund in der Mitteilung bedankt.

Zum Hintergrund erklären die Vertreter der Einrichtung: „Viele Eltern, die das Familienzentrum aufsuchen, klagen darüber, dass sie vergeblich nach Kursen für ihre Kinder oder sich selbst in der Gegend suchen. Gerade die preislich erschwinglichen Angebote sind schnell ausgebucht, oft müssen die Eltern auch einen langen Anfahrtsweg in Kauf nehmen.“ Dazu komme, dass gerade Kinder und ihre Familien in der schwierigen Corona-Zeit ohnehin viel wegstecken mussten. In den kommenden Monaten warte auf sie im neuen Programm (siehe Kasten) eine breite Palette an Kursen, Veranstaltungen und Aktivitäten, die auf die Bedürfnisse und Interessen von Familien zugeschnitten seien. Gesundheit, Bewegung, Kunst und Kommunikation sind nur einige Bereiche, die das Programm abdeckt.

Kursgebühr für sozial schwache Familien übernehmen

Die ersten Kurse, wie die Yogakurse für Grundschulkinder (17. Februar), starten demnächst. Anmelden kann man sich auch schon zu Notfallkursen für Eltern von Kleinkindern, medienpädagogischen Infoveranstaltungen, Kommunikationstrainings für Eltern, Ernährungskursen oder dem Autogenen Training. „Damit das Angebot von allen Familien wahrgenommen werden kann, wurden die Kursgebühren bewusst sehr niedrig gehalten“, heißt es in der Mitteilung. „Familien, für die die Teilnahmegebühr dennoch ein Problem darstellen sollte, haben die Möglichkeit, sich vertrauensvoll an das Büro zu wenden, um an der Veranstaltung kostenlos teilzunehmen.“ Gleichzeitig lädt der Verein andere dazu ein, sozial schwachen Familien die Kursgebühren zu spendieren. Das Geld könne dann auf das Konto des Vereins mit dem Zweck „#Kursnummer“ überwiesen werden. Weitere Infos gibt es auf www.kinderschutzbund-starnberg.de.

Das Programm: Kurse, Vorträge und Aktionen

22 Aktionen, Workshops und Vorträge sind heuer im Familienzentrum des Starnberger Kinderschutzbunds (Söckinger Straße 25) geplant. Dazu kommen Einzel-und Familienberatungen zu Themen wie Trauer, Krisen, Stillen oder Schwangerschaft. Der erste Termin ist die Sprechstunde mit Hebamme und Stillberaterin Maria Koromilla am morgigen Freitag, 10. Februar von 9.30 bis 10.30 Uhr (weitere Termine auf Anfrage). Am Mittwoch, 1. März, findet von 18 bis 20 Uhr ein Frageabend für Eltern von Kleinkindern statt: „Was mache ich, wenn…? Welche Hausmittel helfen wirklich?“ Als Expertin steht Dr. Gunhild Killian-Kornell, Kinder-und Jugendärztin im Ruhestand, bereit. Mitglieder zahlen 5, Nichtmitglieder 10 Euro. Einen Secondhand-Verkauf von Schulranzen, Kinderschuhen und -kleidung gibt es am Freitag, 10. März, von 14 bis 18 Uhr. Die Agentur für Arbeit informiert Eltern, die in den Beruf zurückkehren wollen, am Dienstag, 14. März, von 9 bis 12 Uhr kostenlos über Unterstützungsangebote. 35 Euro für Mitglieder und 50 Euro für Nichtmitglieder kostet der Kurs „Erste Hilfe am Kind“ am Mittwoch, 19. April, von 18.30 bis 21 Uhr. Einen Kurs über diverse Erziehungsfragen hat der Kinderschutzbund am Samstag, 25. März, von 9 bis 16.30 Uhr sowie am Donnerstag, 20. April, am 4. und am 25. Mai jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr im Angebot. Mitglieder zahlen 110 Euro, Nichtmitglieder 170 Euro.



Zum kompletten Programm, den Preisen und zur Anmeldung: www.kinderschutzbund-starnberg.de.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.