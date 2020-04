Linke doch drin im Acht-Parteien-Kreistag

Im neuen Kreistag wird eine Partei mehr sitzen als nach dem Ergebnis von Mitte März. Die Nachzählung, die umfangreicher war als zunächst angenommen, hat der Linken ein Kreistagsmandat beschert. Die CSU musste ihren 21. Sitz abgeben.

Landkreis – Das Endergebnis der Kreistagswahl liegt seit gestern vor, und es ist deutlich anders als der vorläufige Stand unmittelbar nach der Kommunalwahl vor vier Wochen. Die CSU verliert noch einen Sitz, dafür hat es Die Linke beim ersten Antreten in den Kreistag geschafft.

Bereits kurz nach der Wahl am 15. März kam im Wahlausschuss der Verdacht auf, dass der Linken statt keinem doch einer der 60 Kreistagssitze zusteht – gestern wurde dieser Verdacht nach den Neuauszählungen von fünf Wahlbezirken bestätigt. Der Landkreiswahlausschuss beschloss die Korrektur des finalen Wahlergebnisses gestern einstimmig, wodurch der CSU nun zum 1. Mai statt der vorerst verkündeten 21 Kreistagssitze nur 20 zustehen. Die Linke wird mit dem Dipl.-Ökonom Andreas Neubauer aus Gauting vertreten sein. Die Sitzverteilung der anderen Parteien bleibt gleich.

Grund für die Neuauszählung in den fünf Wahlbezirken waren Unstimmigkeiten zwischen den an das Landratsamt übermittelten Zahlen und den im digitalen Wahlprogramm eingelesenen Stimmen. Unstimmigkeiten seien bei jeder Wahl normal, sagte Wahlleiter Holger Albertzarth gestern, aber die Unterschiede zwischen den Ergebnissen aus zwei Wahlbezirken in Gilching, einem in Gauting, einem in Berg und einem in Inning hätten sich nicht plausibel erklären lassen. So hatte der Wahlausschuss schon zu Beginn des Monats die Neuauszählungen in vier Bezirken veranlasst – der Wahlbezirk in Inning wurde nachträglich ebenfalls aufgefordert, nachzuzählen. Die 465 Stimmzettel aus Inning sind dann bis Mittwoch neu ausgezählt worden, die 1179 Stimmzettel der anderen vier Bezirke waren bereits am 7. April fertig ausgezählt. Grund zur Annahme, dass die Sitzverteilung sich verschieben könnte, gab der Wahlbezirk in Gauting. Dort hatten die Barcodeleser, die bei der Listenwahl den einzelnen Listenkandidaten automatisch jeweils drei Stimmen hätten zurechnen sollen, nicht richtig funktioniert.

Fünf Wahlbezirke nachgezählt

Der Wahlausschuss geht von einer Fehlprogrammierung aus: Letztendlich führte dies aber dazu, dass Die Linke in Gauting statt auf 379 Stimmen in der Niederschrift im Wahlprogramm nur auf 207 Stimmen kam. Auch bei der AfD und der ÖDP war es zu Unstimmigkeiten gekommen, die Nachzählung konnte aber das Ergebnis der Niederschrift bestätigen. In den beiden Wahlbezirken in Gilching hatte eine vor der Wahl eingelesene Testdatei wohl zu den Unterschieden zwischen Niederschrift und Wahlprogramm geführt, in Berg hatte ein nachträglich für ungültig erklärter Stimmzettel für Diskrepanzen gesorgt, und in Inning war wohl ein doppelt eingelesener Stimmzettel die Ursache für die Unstimmigkeiten.

Die finale Sitzverteilung im Kreistag sieht nun 20 Sitze für die CSU, 18 für die Grünen, acht für die Freien Wähler, fünf sowohl für die SPD als auch die FDP, zwei für die ÖDP und jeweils einen für die AfD und Die Linke vor. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 63 Prozent.

Thomas Beigel aus Starnberg, der eigentlich als 21. CSU-Kreistag für den designierten Landrat Stefan Frey nachrücken sollte, verliert nun das Mandat wieder. Dafür kommt Andreas Neubauer aus Gauting für die Linken in das Gremium: „Ich hatte nicht mehr mit einem Sitz gerechnet, aber die Ergebnisse dieser Wahl haben sich so häufig verändert, dass es zweimal hieß, ich sei gewählt worden und zweimal, dass ich nicht gewählt worden sei“, sagt Neubauer (52). Die Linke war erstmals mit einer Liste bei der Kommunalwahl auf Kreisebene angetreten. Neubauer möchte vor allem wegen der Corona-Krise, die Finanzsituation des Landkreises im Auge behalten. Das Fachwissen dazu hat er sich während eines Ökonomiestudiums angeeignet. Derzeit ist er aufgrund einer schweren Behinderung nicht berufstätig. „Ich bin dagegen, in der Krise finanziell zu kürzen“, sagt der gebürtige Gilchinger, „wenn es irgendwie geht, sollten wir auch die Finanzierung des Gymnasiums Herrsching und des 365-Euro-Tickets ermöglichen.“

Zweite neue Partei im Kreistag ist die AfD, die durch den Landtagsabgeordneten Prof. Ingo Hahn vertreten wird.