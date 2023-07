Erster Blick in Starnbergs neues Viertel Moosaik

Architektenentwürfe vorgestellt

Fünf Jahre nach der ersten Idee und dreieinhalb Jahre nach der ersten öffentlichen Vorstellung des Projekts Moosaik ist dem Starnberger Bauausschuss am Donnerstagabend das finale Konzept von Gebäuden, Fassaden und Freiräumen vorgestellt worden. Insgesamt geht es um 17 Gebäude am Stadteingang. Im Mittelpunkt der Diskussion stand jedoch ein Steg über die B 2.

Starnberg – Die Realisierung des Projekts Moosaik ist einen großen Schritt näher gerückt. Der Bauausschuss des Starnberger Stadtrats hat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig den aktuellen Stand der Planung zur Kenntnis genommen – inklusive der Architektenentwürfe für die ersten acht Gebäude. Insgesamt sollen in einem Teil des Gewerbegebiets zwischen Moosstraße, Petersbrunner Straße und Münchner Straße (B 2) anstelle der bisherigen Gebäude 17 neue Häuser mit einer Geschossfläche von rund 80 000 Quadratmetern entstehen, davon etwa 25 000 Quadratmeter Wohnfläche.

Moosaik Starnberg: Bauhöhen zwischen 20 und 38 Meter

Die Neubauten erhalten eine einheitliche Bauhöhe von 20 Metern, was fünf Geschosse bei Büro- und sechs Geschosse bei Wohnnutzung bedeutet, wie Max Maier von Maier Neuberger Architekten erläuterte. Inmitten des Quartiers ist als Herzstück ein „Hochpunkt“ mit 38 Metern vorgesehen, am nördlichen Rand ein 32-Meter-Bau, beide mit jeweils zehn Geschossen. Zwischendrin sind öffentliche Freiflächen geplant. In Ost-West-Richtung soll eine mehrere Meter breite, üppig begrünte „Moosachse“ eine Verbindung zwischen dem Quartier und dem östlich gelegenen Leutstettener Moos herstellen.

Ein Blick von der Petersbrunner Straße aus in das Moosaik-Quartier samt der „Moosachse", die üppig begrünt werden soll.

Erstmals stellten die Planer am Donnerstag ihre Entwürfe für die im nördlichen Teil des Quartiers, Richtung TÜV, gelegenen Gebäude vor. Sie stammen von fünf renommierten Architekturbüros aus Deutschland und Österreich, was eine architektonische Vielfalt gewährleisten soll. Jedes Büro hat anhand gemeinsamer Gestaltungsleitlinien individuelle Gebäude entwickelt, die sich durch unterschiedliche Fassaden, Ansätze und Bauweisen auszeichnen. Einig sind sich alle in der Verwendung natürlicher Materialien und mineralischer Baustoffe, wie Maier erklärte. Außerdem gebe es kein Gebäude mit einer monokulturellen Nutzung. Im nördlichen Teil liegt ein Schwerpunkt auf dem Wohnen, während zur B 2 hin die gewerbliche Nutzung dominiert. Auch Gastronomie und Einzelhandel, Arztpraxen und Apotheken sind vorgesehen.

Und so gibt es Gebäude mit einer eher strengen Geometrie genauso wie verspielte Elemente. Der 38 Meter hohe Turm beispielsweise soll nach den Plänen des Büros Dietrich Untertrifaller Architekten aus Bregenz in Holzhybridbauweise mit begrünter Fassade entstehen. Andere Häuser erhalten Einschnitte und Terrassen oder trapezförmige Grundrisse.

Tiefgarage mit mehr als 1030 Stellplätzen geplant

Unter den Gebäuden ist eine Tiefgarage mit circa 1034 Stellplätzen geplant. Ein- und Ausfahrten sollen im nördlichen Teil des Quartiers sowohl an der Moosstraße als auch an der Petersbrunner Straße möglich sein. Vorgesehen ist eine zentrale Energieversorgung mit Erdsonden, Wärmepumpen und PV-Anlagen, wie Frank Maiberger, Geschäftsführer der Scherbaum Unternehmensgruppe, auf eine Frage von Dr. Franz Sengl (Grüne) sagte. Die Familie Scherbaum ist zusammen mit den Familien Baasel und Houdek Initiatorin des Projekts.

SPD-Stadträtin Christiane Falk sprach nach der Präsentation von einem „großen Wurf“. Bürgermeister Patrick Janik hielt sich in der Sitzung mit Bewertungen zurück, wurde aber am Freitag in einer Moosaik-Pressemitteilung so zitiert: „Ich bin mir sicher, dass mit dem Projekt Moosaik ein zukunftsfähiges Stadtquartier für Starnberg geschaffen wird, in dem Menschen gerne leben, arbeiten und ihre Zeit verbringen. Aus einer Idee ist ein konkretes Baukonzept entstanden, das Starnberg bereichern wird.“

Stadträte wollen Steg über die B 2 unbedingt

Ob dazu auch ein Steg für Fußgänger und Radfahrer über die B 2 zwischen Moosaik auf der einen sowie Landratsamt und See auf der anderen Seite gehört, ist jedoch offen. In den ersten Präsentationen war diese Brücke vorgesehen, die Ausschussmitglieder bekräftigten am Donnerstag einstimmig diese Idee – allerdings gibt es bislang noch keine Einigung mit dem Landkreis als Eigentümer einer Fläche. Die Stadtverwaltung hatte deshalb vorgeschlagen, die Steg-Planung nicht weiter zu verfolgen. Eine Verkehrsuntersuchung sei zudem zu dem Ergebnis gekommen, dass das Nutzungspotenzial der Brücke mit 1,3 bis 2,3 Querungen pro Minute äußerst gering ausfalle, sagte Stadtbaumeister Stephan Weinl.

Dieses Gebäude in Terrassenform soll direkt an der Moosstraße entstehen.

Die Stadträte ließen sich davon nicht beirren. „Wenn es den Steg erst einmal gibt, wird er von unschätzbarem Wert sein“, sagte Eva Pfister (BMS). Es sei wohl wenig zielführend, wenn alle Fußgänger immer per Bedarfsampel die Bundesstraße queren müssten. SPD-Stadträtin Falk sprach dem Steg auch eine besondere Bedeutung für die Stadtentwicklung als Ganzes zu. Er könne „die Barriere B 2“ überwinden und das neue Quartier mit dem Rest der Stadt verbinden.

Steg über die B 2 soll in den Planungen bleiben

Prof. Otto Gaßner (UWG) appellierte an Landrat Stefan Frey. Dieser möge nicht völlig vergessen, wo er kommunalpolitisch aufgewachsen und was seine Heimatstadt sei, sagte Gaßner. Architekt Maier bezeichnete den Steg als „Tor nach Starnberg“ und nannte Kosten von drei bis fünf Millionen Euro – „wenn man ihn schön macht“.

Patrick Janik hatte keine Probleme damit, den Steg weiter in den Planungen zu lassen, sah aktuell jedoch wenig Realisierungschancen. Er habe vom Landkreis als Grundstückeigentümer bislang „sehr eindeutige Meinungen“ gehört, sagte er. Obwohl auch ihm der Steg gefalle, sei dieser nicht „kriegsentscheidend“ für das gesamte Projekt, sagte Janik. Hinzu komme, dass der Steg das aktuelle Planänderungsverfahren zum B 2-Tunnel kreuze. Der Bebauungsplan für das Moosaik soll vermutlich in diesem Herbst öffentlich ausgelegt werden.

Landrat Stefan Frey: Warte seit August 2022 auf Antwort

Landrat Stefan Frey sieht den Landkreis nicht als Blockierer des von der Stadt Starnberg favorisierten Stegs für Fußgänger und Radfahrer über die B 2 zwischen dem Moosaik auf der einen sowie Landratsamt und See auf der anderen Seite. Mit Unverständnis reagierte er am Freitag gegenüber dem Starnberger Merkur auf die Kritik des Starnberger Bauausschusses. Bereits am 10. August 2022 habe er sich schriftlich an Bürgermeister Patrick Janik gewandt und darum gebeten, die aktuellen Planungsüberlegungen zu dem Bauprojekt im Oktober 2022 dem Bau- und Kreisausschuss des Landkreises vorzustellen, so Frey. Gleichzeitig habe er darum gebeten, mehrere Fragen zu Themen wie Erschließung, Finanzierung, Nutzungsüberlassung und dergleichen mehr zu beantworten. „Darauf habe ich bis heute keine Antwort von der Stadt Starnberg bekommen“, betonte der Landrat.



Bislang habe es lediglich Vorgespräche gegeben, sagte Frey und gab zu, dabei gegenüber Patrick Janik eine gewisse Skepsis geäußert zu haben. Schließlich nehme das Landratsamt mit seinen rund 650 Mitarbeitern eine wichtige Schlüsselfunktion für alle Gemeinden des Landkreises wahr. Eine Überbauung landkreiseigener Flächen hätte „erhebliche Auswirkungen“ für das Gelände des Landratsamtes. Zudem plane die Stadt auf fremdem Grund, da sich das Grundstück im Eigentum des Landkreises befinde, sagte Frey. Hinzu kämen Fragen des Urheberrechts, zumal das von Architekt Prof. Fritz Auer entworfene Landratsamtsgebäude mit dem deutschen Architekturpreis ausgezeichnet sei. Auer habe im Übrigen einen Vorschlag für einen Steg auf öffentlichem Grund gemacht, sagte Frey. „Da gibt es sogar eine Zeichnung.“ Diese ist bislang jedoch nicht öffentlich bekannt.



Eine abschließende Bewertung wollte Frey am Freitag nicht vornehmen, da noch zu vieles offen sei. Aber: „So, wie es jetzt geplant ist, kann ich es mir nicht vorstellen. Mir wäre eine Lösung auf öffentlichem Grund lieber.“ Entscheiden müsse das aber letzten Endes der Kreistag.