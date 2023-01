Museumsquartier: Erster minimaler Einblick in Entwürfe

Von: Peter Schiebel

Die Treppenstufen der „Wiege von Starnberg“ sind mal wieder gesperrt. Die Transparente am Bauzaun wecken schon mal Neugierde für das, was hier einmal entstehen könnte. © Peter Schiebel

Auf Transparenten an einem Bauzaun an der „Wiege von Starnberg“ werden in verfremdeter Form Ausschnitte von Architekten-Entwürfen für eine zukünftige Bebauung der Fläche gezeigt. Die Pläne selbst sind derzeit noch in der Überarbeitung.

Starnberg – „Neue Perspektiven für Starnberg“ versprechen die Transparente auf dem Bauzaun, der seit einiger Zeit an der „Wiege von Starnberg“ unweit des Bahnhof See aufgestellt ist. Und sie kündigen für März Neuigkeiten in Sachen Museumsquartier an. So heißt bekanntlich das Vorhaben, das der Starnberger Projektentwickler Ehret und Klein auf dem Grundstück Bahnhofstraße 1, 1a, 3 und 3a realisieren will – mit Wohnungen, Gewerbe und öffentlichen Flächen.

Besonders interessant sind die beiden Darstellungen links und rechts am Bauzaun. Sie sind zwar deutlich verfremdet, bieten keine Bezugspunkte und stellen jeweils nur Ausschnitte dar, stammen aber aus den Entwürfen der beiden Architekturbüros, die im Rahmen eines mit der Bayerischen Architektenkammer abgestimmten Wettbewerbs noch in der engeren Wahl sind. Das bestätigte Ehret-und-Klein-Sprecherin Kerstin Kruppok am Montag im Gespräch mit dem Starnberger Merkur, ohne jedoch auf Einzelheiten einzugehen. „Es handelt sich bislang um ganz grobe Entwürfe, die noch mehrfach überplant und angepasst werden“, erklärte Kruppok.

Wie berichtet, waren in einer ersten Runde aus fünf beteiligten Büros „Beer Bembé Dellinger Architekten“ mit „Burkhardt, Engelmayer, Mendel Landschaftsarchitekten“ sowie „delaossa Architekten“ mit „mahl gebhard konzepte Landschaftsarchitekten“ als Preisträger hervorgegangen. Sie würden derzeit weiter an ihren Entwürfen arbeiten, sagte Kerstin Kruppok. Mitte Februar will dann das Preisgericht erneut tagen und einen Sieger küren. Für Ende März ist eine öffentliche Diskussion im Bauausschuss des Stadtrats geplant.

Der Jury gehören als Fachpreisrichter Prof. Susanne Burger („Burger Landschaftsarchitekten“), Prof. Franz Pesch („pesch partner architekten“), Prof. Markus Allmann (Direktor Institut für Raumkonzeptionen und Grundlagen des Entwerfens Uni Stuttgart, „founding partner allmannwappner“) und Prof. Florian Burgstaller (Fakultät für Architektur und Bauwesen, Studiendekan, Hochschule Karlsruhe) an. Sachpreisrichter sind Bürgermeister Patrick Janik, Stadtbaumeister Stephan Weinl und Michael Ehret von Ehret und Klein. Dazu kommen als ständig anwesende stellvertretende Preisrichter Dennis Ulm („Gerlach Ulm Architekten“) und Christine Fischer (Ehret und Klein) – sowie beratend und ohne Stimmrecht Susanne Geppert von der städtischen Bauverwaltung und Benjamin Tillig, der Leiter des unmittelbar benachbarten Museums Starnberger See.

Bereits Anfang Dezember hatte Ehret und Klein mitgeteilt, dass die beiden als Preisträger hervorgegangenen Entwürfe „sehr interessante Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen“ bieten. Zu diesen Herausforderungen gehören vor allem die Lage unweit des Sees und direkt neben dem Museum sowie die Verbindung von der dichten Bebauung in der Innenstadt mit der großzügigen Villenbebauung Richtung Possenhofener Straße. Stadtbaumeister Weinl hatte die Fläche bereits mehrfach als „eines der prägendsten Grundstücke der Innenstadt“ genannt.