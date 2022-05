Wirte heben Preise an: „Es ist sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt“

Von: Tobias Gmach

Nicht nur Schnitzel und Bier sind im Wirtshaus teurer geworden. © Michaela Rehle

Gastronomen müssen die steigenden Kosten für Energie, Lebensmittel und Mitarbeiter auf ihre Speisekarten umlegen. Die Kundschaft bleibt den Wirten bisher noch treu. Ein Stimmungsbild.

Landkreis – „Wir bekommen gerade die Dreifachklatsche“, sagt Eveline Ofner, wenn man sie auf Preissteigerungen anspricht. Die Wirtin vom Wirtshaus Starnberg im Tutzinger Hof meint erstens die Energiepreise: Die Nebenkosten seien mittlerweile fast doppelt so hoch wie die Pacht, die Vorauszahlung fürs Gas sei schon im Januar von 1000 auf 4800 Euro gestiegen. Zweitens die Lebensmittel, die zuletzt um 60 bis 70 Prozent teurer geworden seien. Und drittens die Gehälter, die erhöht werden müssten, um die Mitarbeiter zu halten. Die Konsequenz tragen die Gäste. Für die Käsespätzle zahlen sie seit ein paar Tagen statt 11,80 nun 13,80 Euro, für die Halbe Bier 4,80 statt 4,10 Euro. Immerhin: „Wir werden deshalb nicht blöd angeredet von den Gästen“, sagt Ofner. „Sie verstehen das, sie hören ja selbst Nachrichten.“ So habe ihr ein Fliesenleger erzählt, dass er für das Silikon mittlerweile das Doppelte zahle.

Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: Den Auswirkungen der Weltlage kann kein Gastronom im Landkreis entfliehen. Michael Smolka vom Maisinger Seehof versucht zumindest, den Bierpreis unter vier Euro zu halten. Für manches könne man etwas mehr verlangen, bei gewissen Speisen und Getränken seien die Gäste aber empfindlicher, sagt er. „Es ist sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt“, so Smolka.

Bei Ölen und Fetten hat der Wirt im Einkauf Preissteigerungen jenseits der 100 Prozent ausgemacht. Sonnenblumenöl – die Ukraine ist weltweit der wichtigste Lieferant – bekommen die Gastronomen seit einiger Zeit nicht mehr in den Mengen, in denen sie es brauchen, sondern nur noch rationiert. Deshalb weichen sie zum Beispiel auf Rinderfett oder mit Palmöl angereicherte Ersatzmittel aus. Gerade in letzteren sieht Alexander Urban vom Midgardhaus in Tutzing nicht die Ideallösung – aus Umweltschutzgründen, wie er sagt. Seine Lieferanten hätten seit Oktober 2021 immer wieder die Preise erhöht, für sämtliche Produkte, sagt Urban. Ganz zu schweigen von den Energiepreisen. Deshalb verlangt er seit März in dem gehobenen Restaurant nicht mehr 24,90, sondern 28,90 Euro fürs Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken mit Bratkartoffeln, Sardelle und Kapern. Im Biergarten mit Selbstbedienung will Urban die Preise halbwegs halten – „weil viele Familien kommen“.

Die Großhändler haben zuletzt nicht nur mit klassischen Preiserhöhungen reagiert, sondern auch mit anderen Mitteln. Michael Smolka vom Maisinger Seehof berichtet, dass manche Lieferanten mittlerweile Mindestbestellwerte eingeführt haben. Ursula Hartmann, Wirtin vom Bräustüberl im Schloss Seefeld, erzählt von einem Benzin-Zuschlag von fünf bis 20 Euro. Deshalb verlangt auch sie nun mehr für Bier und Co., anders gehe die Jahreskalkulation nicht auf. Und Hartmann hat im Zuge des Rohstoffmangels für sich festgestellt, dass es keinen geeigneten Ersatz für Frittierfett gebe. Wenn das Fett leer ist, dann „gibt es nun mal keine Pommes mehr“, bedauert sie. Immerhin sei die Kundschaft – 70 Prozent seien Bräustüberl-Stammgäste – bisher treu geblieben.

Die Wirtshäuser haben nicht nur mit der Inflation, sondern auch mit Personalproblemen zu kämpfen. „Aushilfskräfte sind sehr schwer zu finden“, sagt Ursula Hartmann. Manche haben sich ihrer Schilderung nach im Lockdown sicherere Stellen gesucht und jobbten beispielsweise im Supermarkt. Dabei sei die Gastronomie gerade im Sommer auf Aushilfskräfte angewiesen, um die Biergärten zu bedienen. Hartmanns Kollegen bestätigen ihre Sorgen. Alexander Urban vom Midgardhaus sagt: „Ich könnte auf den Schlag vier Köche und acht Mitarbeiter für den Service einstellen. Aber ich kriege sie nicht.“

Gerda Reichert, Seehof-Wirtin in Herrsching, blickt trotz allem zuversichtlich in die Zukunft. Man habe immer wieder mit Problemen zu tun, die Gastronomie sei „eine Branche, die sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Hauptsache, wir können öffnen“.