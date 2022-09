„Es lebe die Partnerschaft“

Stolz auf das Buch zur Freundschaft Starnberg-Dinard (v.l.): Altbürgermeister Heribert Thallmair, die Präsidentin des bretonischen Partnerschaftsvereins Les Amis de Starnberg, Margrit Perrier, Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger, Christoph Aschermann (Stadtarchiv/Kulturverlag), die Vorsitzende der Freunde von Dinard, Angelika Galata, Christian Fries (Stadtarchiv/Kulturverlag) sowie die amtierenden Bürgermeister Arnaud Salmon und Patrick Janik. © Photographer: Andrea Jaksch

Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Pause weilt noch bis zum heutigen Montag eine Delegation aus der Partnerstadt Dinard in Starnberg. Am Freitagabend erlebten die Gäste aus der Bretagne die Präsentation von Band zwölf der Starnberger Stadtgeschichte, der von der Partnerschaft der beiden Kommunen erzählt.

Starnberg – 20 Minuten sind in einer 45-jährigen Historie weniger als ein Fingerschnipsen. Um diesen winzigen Moment hatte sich am Freitagabend die Delegation aus Starnbergs französischer Partnerstadt verspätet. Während sich die Gäste aus Dinard im Hotelrestaurant Oliv’s noch bei einem Menü nach der mehr als 1200 Kilometer langen Busreise stärkten, füllte sich die Lobby des Hotels Vier Jahreszeiten Starnberg mit den deutschen Teilnehmern des Empfangs für die bretonischen Freunde.

Die Zeit bis zum offiziellen Beginn des Abends vertrieben sie sich mit Gesprächen. Dabei überwog die Freude, dass nach mehr als zweijähriger coronabedingter Pause die Tradition der jährlichen wechselseitigen Besuche fortgesetzt werden kann. Gesprochen wurde auch über den zweiten Höhepunkt des Abends: die Vorstellung des zwölften Bandes der Starnberger Stadtgeschichte. Der ist nämlich mit mehr als 450 reich illustrierten Seiten der Städtepartnerschaft Starnberg-Dinard gewidmet. An die 50 Autoren haben mit Texten und Fotografien zu dem Buch beigetragen, das unter dem Titel „Es lebe unsere gemeinsame Freundschaft! Vive notre amitié!“ vom Kulturverlag der Stadt herausgegeben und ab sofort in der Bücherjolle am Kirchplatz für 29,90 Euro erhältlich ist.

Viele Autoren waren erschienen, darunter auch Altbürgermeister Heribert Thallmair. Der hatte fast auf den Tag genau vor 45 Jahren mit seinem französischen Amtskollegen Yvon Bourges am Strand des Seebades Dinard die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. Thallmair bezeichnete das Buch als „ausgesprochen gelungen“, weil es in unzähligen Facetten das Gelingen einer Partnerschaft zwischen einer deutschen und einer französischen Kommune schildere. Diese Freundschaft sei gewachsen, weil sie nicht auf der Ebene der Honoratioren stecken geblieben sei, sondern weil engagierte Bürger beider Städte, die Lehrkräfte der Schulen, die örtlichen Vereine und die Geschäftsleute sie stets mit Leben erfüllt hätten.

Thallmair griff auch einen Aspekt auf, den zuvor Bürgermeister Patrick Janik angesprochen hatte: Ermüdungserscheinungen in der Partnerschaft müsse rechtzeitig Einhalt geboten werden. Es gehe demzufolge um die Zukunft der Jumelage. Thallmair äußerte Verständnis für die Jugend, für die die deutsch-französische Freundschaft eine Selbstverständlichkeit sei und die bislang in Frieden habe leben dürfen. Dieser Frieden sei mit dem russischen Überfall auf die Ukraine aber in Gefahr. Und nur ein zusammenwachsendes Europa könne dieser Gefahr wirksam entgegentreten. Dieses Ziel sollten Städtepartnerschaften in den Mittelpunkt ihres künftigen Wirkens stellen.

Thallmair zitierte den früheren Bundespräsident Roman Herzog: Die Einigung könne Europa nicht von oben übergestülpt werden, Europa müsse von unten nach oben wachsen. „Das Bekenntnis für ein starkes Europa steht heute am Tag der Bilanz im Mittelpunkt“, sagte der Altbürgermeister und schloss seine Ausführungen unter enthusiastischem Beifall mit den Worten: „Es lebe die Partnerschaft, die Freundschaft und ein geeintes Europa.“

Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Die Freunde von Dinard, Angelika Galata, dankte allen Mitwirkenden des Buchprojektes für die „außerordentlich gute Arbeit“. Wenn sie einen Wunsch äußern dürfe, möge die Partnerschaft auch in Zukunft so viel Stoff liefern, dass es in einigen Jahren für ein weiteres Buch reiche.