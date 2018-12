Es leuchtet aufdem Kirchplatz

Zahlreiche Starnberger versammelten sich am Donnerstagabend zur Eröffnung des Starnberger Christkindlmarkts am Kirchplatz. Ein Verein ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei.

Starnberg - Mit einem klangvollen „O du fröhliche ... “ eröffnete die Stadtkapelle Starnberg am Donnerstagabend den Christkindlmarkt am Starnberger Kirchplatz. Dritte Bürgermeisterin Iris Ziebart wünschte allen Besuchern bei der Eröffnungszeremonie eine gesegnete und friedvolle Adventszeit. Und auch der Nikolaus schaute vorbei und sang mit den Kindern ein Ständchen. Zum ersten Mal dabei sind heuer die Freunde von Dinard. Der Partnerschaftsverein bietet an seinem Stand erlesene Bestandteile eines französischen Weihnachtsmenüs an: Austern und Champagner. Der Markt mit seinen knapp 40 Ständen hat am Freitag von 13 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.