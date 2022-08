Es strahlt wieder über Söcking: Kirche St. Stephan hat ihr Turmkreuz zurück

Von: Stefan Reich

Freuen sich über das frisch restaurierte Kreuz: Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall (l.), die Zimmerleute, die es auf dem Turm montiert haben, und Kirchenpfleger Wolfgang Wittmann (r.). © privat

Die Kirche St. Stephan hat ihr Turmkreuz zurück. Frisch vergoldet strahlt es nun wieder über Söcking. Die Restaurierung der Kirche wird sich aber noch hinziehen. Noch ist auch das nötige Geld nicht ganz beisammen.

Söcking – Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis die Kirche St. Stephan in Söcking wieder in voller Pracht zu sehen sein wird. Noch ist sie vollständig eingerüstet. Im Zuge der umfangreichen Sanierung stehen demnächst Malerarbeiten an der Außenfassade an. Auch drinnen ist noch einiges zu tun. Erst Ende Juni 2023 sollen die Arbeiten ganz abgeschlossen sein. Doch seit Freitag ragen immerhin schon das Turmkreuz und die Turmkugel frisch restauriert über das Gerüst hinaus.

Im März waren Kreuz und Kugel zur Überholung abgenommen worden. Das schmiedeeiserne Kreuz wurde entrostet und dann ebenso wie die Kupferkugel mit einer neuen Blattgoldauflage versehen. Etwa 6000 Euro hat die Restaurierung des Kreuzes gekostet, die von den Werkstätten Wiegerling in Gaißach (Landkreis Bad Töz-Wolfratshausen) durchgeführt wurde.

130 Zentimeter hoch ist der sichtbare Teil des Kreuzes. Befestigt ist es mit einem Dorn, der durch die 60 Zentimeter hohe kupferne Turmkugel hindurch in den Kaiserstiel, die innere Spitze der Dachkonstruktion, gesteckt ist. Nun soll das Kreuz, das wohl aus dem 19. Jahrhundert stammt, „bis zur nächsten großen Restaurierung in ein paar hundert Jahren“ auf seinem Platz bleiben können, sagt Eugen Hartmann, der Bau- und Pressereferent der Kirchenstiftung St. Ulrich.

Damit zukünftige Generationen wissen, wann und warum das Kreuz zuletzt abgenommen wurde, haben Hartmann und der Kunsthistoriker Dr. Michael Schmid auf zwei Seiten eine kurze Chronik zu der Sanierung und dem globalen und lokalen politischen Geschehen des Jahres 2022 verfasst (zu finden auf der Internetseite der Pfarreiengemeinschaft Starnberg) und zusammen mit einem Discounter-Werbeprospekt – „als Zeitzeugnis der Lebenshaltungskosten 2022“, wie Hartmann erläutert – in die Turmkugel gesteckt.

Der Grund für die umfängliche Sanierung der Kirche

Nachzulesen ist in der Chronik auch noch einmal der Grund für die umfängliche Sanierung. Der Dachstuhl hatte sich gespreizt und so die Wände der Kirche auseinandergedrückt. Der Dachstuhl wurde nun mit Stahlankern gesichert. Die entstandene Neigung der Wände lasse sich aber nicht rückgängig machen, sagt Hartmann.

Die Risse, die im Inneren des Kirchenschiffs sichtbar geworden waren, wurden verputzt. Man nutzt die Gelegenheit, um die Raumschale, also Wände und Decken, zu reiningen und zu streichen. „Durch die alte Sitzbankheizung kam es zu einer ständigen Staubverschwelung“, sagt Hartmann. „Überall hat sich Ruß draufgelegt.“ Die Malerarbeiten übernimmt eine Firma aus dem Raum Nürnberg, die die nötige Zulassung als Kirchenmaler-Betrieb hat.

Die kalkulierten Gesamtkosten: 1,2 Millionen Euro

Bisher sei man mit allen bereits ausgeführten Arbeiten und den vorliegenden Angeboten „im Bereich der Kostenschätzung“, sagt Hartmann. Insgesamt gehe man nach wie vor von Gesamtkosten um 1,2 Millionen Euro für die Kirchensanierung aus, so der Baubeauftragte. Knapp die Hälfte übernimmt die Diözese Augsburg, 380 000 Euro kommen von der Stadt. Die Landesstiftung für Denkmalschutz, der Bezirk Oberbayern und die Evangelische Kirche geben Geld.

Ein paar Tausend Euro brachte auch das Söckinger Dorffest am vorletzten Wochenende ein. In diesem Rahmen wurden zwei der vier alten Ziffernblätter der Kirchturmuhr für je 1000 Euro verkauft. Zudem geht der Erlös des Festes an die Stiftung, „Aber ungefähr zehn Prozent der Gesamtsumme fehlen noch“, sagt Hartmann. „Die muss die Kirchenstiftung aufbringen.“ Über Spenden sei man nach wie vor froh. Der Baureferent hat auch selbst geholfen, ein wenig Geld einzusparen. Die Wetterfahne auf dem Kirchenschiff hat er selbst restauriert.