Es wackelt und ruckelt weiter

Von: Peter Schiebel

Teilen

Und schon wieder eine Bodenwelle: Vor allem im unteren Bereich der Hanfelder Straße werden Autos, Laster, Busse und Traktoren ordentlich durchgeschüttelt. Als „atemberaubend“ hatte CSU-Stadtrat Rudolf Zirngibl, der an der Hanfelder Straße ein Unternehmen betreibt, vor einigen Monaten den Zustand der Straße beschrieben. © Andrea Jaksch

Die katastrophalen Zustände der Fahrbahn vor allem im unteren Bereich der Hanfelder Straße beschäftigen derzeit das Rathaus und das Staatliche Bauamt Weilheim – nicht zuletzt aufgrund von Anwohnerbeschwerden. Ob es allerdings eine kurzfristige Lösung gibt, ist offen.

Starnberg – Eine Bodenwelle nach der anderen, Niveauunterschiede von mehreren Zentimetern: Der untere Bereich der Hanfelder Straße, spätestens ab den Einmündungen Otto-Gaßner-Straße und Josef-Fischhaber-Straße, ist zweifellos in einem desolaten Zustand. Nachdem sich dieser jahrelang wenn überhaupt, dann nur weiter verschlechtert hat, scheint nun Bewegung in die Sache zu kommen. Auslöser dafür ist vor allem ein aktueller Schriftverkehr zwischen den Anwohnern Amelie und Dietrich von Witzleben und dem Staatlichen Bauamt Weilheim.

Darin mahnte das Paar zum wiederholten Mal Verbesserungen der Situation an – und bekam diesmal zur Auskunft: „Kurzfristige Unterhaltungsmaßnahmen können nur durch die Stadt Starnberg erfolgen.“ In einer weiteren Mail der Weilheimer Behörde ans Rathaus hieß es: „Wir empfehlen der Stadt in diesem Fall, um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, die Bodenwellen abzufräsen, sodass hier wieder eine ebene Fahrbahn vorhanden ist.“

Für Dietrich von Witzleben war das Wasser auf die Mühlen. Er leitete den Schriftverkehr an Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl weiter, die derzeit den erkrankten Bürgermeister Patrick Janik vertritt. Dazu schrieb der Anwohner, der auch stellvertretender Ortsvorsitzender der Starnberger FDP ist: Es sei völlig unverständlich, dass Bürger für ihre Rechte kämpfen müssten anstatt dass die Stadt proaktiv selbstständig Abhilfe schaffe.

Kammerl will das alles so nicht stehen lassen, spricht von einer „falschen Information des Staatlichen Bauamts“ – und damit wird es mit Blick auf das deutsche Straßenrecht kompliziert. Die Vizebürgermeisterin verweist darauf, dass die Hanfelder Straße ehemals eine Staatsstraße in Zuständigkeit des Staatlichen Bauamts war, ebenso wie die Andechser Straße, die Maximilian-von-Dziembowski-Straße und die Söckinger Straße. Nach Eröffnung der Starnberger Westumfahrung im Dezember 2018 wurden diese zwar zu Ortsstraßen abgestuft, wodurch die Baulastträgerschaft – also die Zuständigkeit mit allen Rechten und Pflichten – auf die Stadt übergegangen ist. Bis heute noch nicht geklärt ist jedoch die Ablöse, da die Straßen natürlich Schäden aufwiesen und bis heute aufweisen. Für deren Behebung ist noch das Staatliche Bauamt zuständig.

Die Behörde hätte der Stadt ursprünglich einen Millionenbetrag überweisen wollen, wie es in vielen gleich gelagerten Fällen usus ist, damit die Stadt die Reparatur in Eigenregie übernimmt. Der Starnberger Stadtrat entschied sich zur Überraschung der Weilheimer jedoch dagegen und verlangte stattdessen, dass das Bauamt die Straßen ausbessert. Das ist bis heute noch nicht geschehen.

Warum? „Wir warten auf eine Rückmeldung von der Stadt“, sagt die für den Landkreis Starnberg zuständige Abteilungsleiterin, Silke Schweigler, gegenüber dem Starnberger Merkur. Zwar habe das Bauamt den Zustand der Fahrbahnen erfasst, das Rathaus müsste aber noch mitteilen, wo zum Beispiel eigene Baumaßnahmen geplant sind – damit eine frisch sanierte Straße nicht ein paar Monaten wieder aufgerissen wird. Gleiches gelte für den Abwasserverband, so Schweigler.

Seit einem Gespräch im vergangenen Herbst sei von Starnberg aber nichts gekommen, sagt Schweigler. Am Montag habe es noch einmal eine Unterredung gegeben. „Wir bekommen in Kürze eine Rückmeldung“, hofft Schweigler nun. „Dann können wir überlegen und besprechen, wie wir dort vorgehen.“ Bislang bleibe es dabei, dass das Bauamt noch dieses Jahr zumindest mit Arbeiten anfangen wolle. Allerdings sei zu bedenken, dass mit der Sanierung der Staatsstraße durch das Mühltal und dem Neubau der Eisenbahnbrücke über die B 2 bereits zwei große Baumaßnahmen anstehen, die auch Auswirkungen auf andere Starnberger Straßen haben, zum Beispiel als Umleitungsstrecken.

Und was bedeutet das alles für die Bodenwellen auf der Hanfelder Straße? „Ich kann nicht ohne Absprache eine Baumaßnahme auf einer Straße ergreifen, für die wir nicht mehr zuständig sind“, sagt Silke Schweigler und untermauert damit die Ausführungen ihres Kollegen in dessen E-Mail an die Familie von Witzleben. „Nach unserer Auffassung liegt die Zuständigkeit weiter beim Staatlichen Bauamt“, entgegnet Angelika Kammerl. Es bleibt spannend – und für viele Autofahrer und Anlieger weiterhin ein Ärgernis.