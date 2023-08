„Es war eine historische Chance“

Von Peter Schiebel schließen

Die Sanierung der denkmalgeschützten Kirche St. Stephan in Söcking befindet sich auf der Zielgeraden. Am 15. Oktober ist der Festgottesdienst zur Einweihung geplant – rund eindreiviertel Jahre nach Beginn der Arbeiten. Dazu hat sich auch Augsburgs Bischof Dr. Bertram Meier angekündigt.

Söcking – Wer die kleine Kirche St. Stephan in Söcking derzeit betritt, mag sich noch nicht so recht vorstellen, dass dort in knapp zwei Monaten wieder Gottesdienst gefeiert werden soll. Vor dem Hochaltar und den zwei Seitenaltären stehen noch Baugerüste, Heiligenfiguren sind noch abgeräumt, die Kirchenbänke eingelagert, deren Podeste mit Planen verhüllt. Und trotzdem: Der ganz überwiegende Teil der Sanierung von St. Stephan ist abgeschlossen. „Wir liegen bei etwa 90 Prozent“, sagt Eugen Hartmann, der sich als Baureferent der Kirchenstiftung von St. Ulrich zusammen mit Kirchenpfleger Wolfgang Wittmann federführend um das Projekt kümmert, das zu Jahresbeginn 2022 gestartet ist.

Ihren Anfang nimmt die Geschichte allerdings bereits im Jahr 2018, als Risse in der Außenwand des auf das 16. Jahrhundert zurückgehenden Bauwerks festgestellt wurden. Ein eilends herbeigerufener Statiker stellte als Ursache dafür den sich spreizenden Dachstuhl fest. Dadurch waren die Wände der Kirche bereits sechs Zentimeter nach außen gedrückt, auf lange Sicht bestand Einsturzgefahr.

Dreivierteltonne Stahl sichert den Dachstuhl

Die ist mittlerweile gebannt. Eine Fachfirma hat den Dachstuhl der Kirche mit stählernen Zugankern wieder in seine ursprüngliche Form gebracht und morsche Balkenteile ausgetauscht. Eine Dreivierteltonne Stahl sei verbaut worden, erzählt Eugen Hartmann beim Rundgang über die Baustelle. Eine weitere Spreizung des Dachstuhls sollte damit ausgeschlossen sein. Bei der bislang letzten Sanierung in den Jahren 1977 bis 1980 seien über dem Presbyterium bereits entsprechende Zugstangen eingebaut worden. „Wir haben jetzt das Kirchenschiff stabilisiert“, erklärt der 74-Jährige.

Stabilisiert wurde auch der Glockenstuhl. Oberhalb der beiden Glocken – gegossen 1731 und 1949 – sind ebenfalls Balken ausgetauscht worden, auch die Klöppel sind neu, ebenso die Steuerung. „Das muss jetzt wieder hundert Jahre halten“, sagt Hartmann.

Komplett erneuert ist zudem das Dach, was ursprünglich gar nicht vorgesehen war. Im Rahmen des Austauschs morscher und verfaulter Balkenteile sei jedoch festgestellt worden, dass die Ziegel nicht mehr den neuesten Vorschriften entsprochen hätten. Es fehlten Sturmklammern, die ein Ablösen einzelner Teile bei einem Sturm verhindern sollen. „Es blieb uns nichts anderes übrig als nachzurüsten“, erklärt Hartmann. Das Dach wurde komplett neu eingedeckt, ein Nachtrag von 60 000 Euro war dafür erforderlich.

Stiftung rechnet mit 1,2 Millionen Euro

Insgesamt rechnet die Kirchenstiftung mit Sanierungskosten von 1,2 Millionen Euro. Den größten Anteil übernahm die Diözese Augsburg, 380 000 Euro steuerte die Stadt bei, mehr als 100 000 Euro sind an privaten Spenden geflossen, wofür Eugen Hartmann und Wolfgang Wittmann sehr dankbar sind. Sie sprechen unisono von einer „historischen Chance“, die sich ergeben habe. „Wir werden nie mehr so viel Geld zur Verfügung haben“, glaubt Hartmann mit Blick auf sinkende Zahlen der Kirchenmitglieder und perspektivisch zurückgehende Steuereinnahmen. Es bereite ihm auch deswegen eine große Freude zu sehen, was in den zurückliegenden gut eineinhalb Jahren in Söcking geschehen sei. Und er setzt sich auch deshalb weiter dafür ein, St. Stephan nicht nur zu retten, sondern auch im vermeintlich Kleinen wieder in seinen historischen Zustand zu versetzen. „Wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen, werden unsere Nachfahren in den nächsten hundert Jahren kein Geld mehr dafür haben.“

Dazu gehört zum Beispiel die Kanzel, deren Zugang seit der Sanierung 1977/80 zugenagelt ist und deren Treppe in Teilen noch auf dem Dachstuhl lagert. Hartmann würde sie gerne wieder zugänglich machen – als architektonisches Element, weniger um von dort aus zu predigen, obwohl St. Stephan sowohl für katholische als auch für evangelische Gottesdienste genutzt wird. Noch sei aber offen, ob die erforderlichen 18 000 Euro vorhanden seien.

Restauratorin bearbeitet die Altäre

In Altarraum und Kirchenschiff ist auch schon viel passiert. Die Stütze der Empore von 1809/10 etwa wurde mit Stahlbändern zusätzlich gesichert. Elektrik und Technik sind erneuert, die Wände geweißelt, Hölzer abgeschliffen. Vor drei Wochen hat eine Restauratorin damit angefangen, den Hochaltar und die zwei Seitenaltäre zu reinigen, hier und da vom Holzwurm zu befreien, schadhafte Stellen auszubessern und nachzumalen. Acht Wochen sind dafür veranschlagt. Auch anderes ist noch zu erledigen, zum Beispiel müssen noch die Chorschranke und die Brüstung gestrichen werden und die neue Beleuchtung aufgehängt werden. Im Außenbereich fehlt vor allem noch das große Kreuz an der Ostseite.

All das soll bis zum 15. Oktober fertig sein. Dann ist der erste Gottesdienst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten geplant. Augsburgs Bischof Dr. Bertram Meier hat sich angekündigt, ebenso die Pfarrer Dr. Andreas Jall und Simon Döbrich sowie Landrat Stefan Frey und Bürgermeister Patrick Janik. Schon jetzt lässt sich abschätzen, dass die 30 Kirchenbänke wohl kaum alle Gäste werden fassen können. Es gibt viele Menschen aus Söcking und drumherum, die mit eigenen Augen sehen wollen, wie die historische Chance genutzt worden ist.

Wer die Sanierung unterstützen möchte: Spendenkonto IBAN DE75 7025 0150 0029 0825 00. Ab 200 Euro gibt es eine Bescheinigung für das Finanzamt.