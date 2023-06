„Es war super“

Von: Peter Schiebel

Die „Yaks“ rocken – und die Starnberger hören gerne zu: Zwischen 80 und 100 Zuhörer zählte Winfried Wobbe (r., am Bass) beim Konzert am Donnerstagabend am Stadtstrand vor dem Bayerischen Hof. © Andrea Jaksch

Am Stadtstrand auf dem Rondell vor dem Bayerischen Hof gibt es seit zwei Wochen immer donnerstags Livemusik. Diesmal traten die legendären „Yaks“ auf – und deren Mitbegründer Winfried Wobbe schwärmt in den höchsten Tönen.

Starnberg – „Um es mit einem Wort zu sagen: Es war super.“ Winfried Wobbe freut sich noch am Tag danach merklich über den Auftritt der „Yaks“ am Donnerstagabend am Stadtstrand vor dem Bayerischen Hof. „Genau so habe ich mir das vorgestellt“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Wobbe ist nicht nur Mitbegründer der wahrscheinlich ältesten Cover-Band im Landkreis, er hat heuer auch das Musikprogramm am Stadtstrand organisiert. Seit zwei Wochen wechseln sich auf dem Rondell Starnberger Bands und Musiker ab – Livemusik gibt es immer donnerstags von 18.30 Uhr an.

„Es waren etwa 80 bis 100 Leute da, überwiegend mittelalte und ältere, aber auch ein paar jüngere“, berichtet Wobbe. Die Kombination aus Musik, lockerer Atmosphäre samt Bestuhlung mit Liegestühlen und Bewirtung durch Petra Hergenröther-Magenau mit einem kleinen Foodtruck sei sehr schön gewesen. „Mir ist wichtig, dass alles ohne großen Aufwand läuft.“

Den Stadtstrand hatte die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr auf Initiative von BLS-Stadtrat Michael Mignoli im Rahmen des Projekts See and the City anlegen lassen. Stadtratskollege Wobbe von der UWG hatte bereits damals angeboten, sich um Bands zu kümmern, allerdings war die Zeit zu knapp für ein kontinuierliches Programm. Das ist heuer anders. Neben den „Yaks“ und der Band „Savon“, die in den vergangen beiden Wochen aufgetreten ist, geben sich noch fünf weitere Formationen am Stadtstrand ein Stelldichein: von Solokünstlerin Fiona Baier bis zu den „BIG-BAND-STArs“ der städtischen Musikschule mit mehr als einem Dutzend Mitgliedern. Es seien ausschließlich Starnberger Gruppen, betont Wobbe.

„Die Stadt stellt den Strom zur Verfügung und übernimmt die Gema-Gebühren, die Gruppen bekommen eine geringe Gage und freuen sich, dass sie öffentlich spielen dürfen“, erläutert er das Konzept. Die Konzerte dauern immer bis gegen 21 Uhr, am Donnerstag ging es aufgrund von Zugabe-Wünschen sogar eine Viertelstunde länger. „Rundum zufrieden“ sei er, sagt Wobbe. Inspiriert habe ihn unter anderem der Kultursommer in Garmisch-Partenkirchen, wo fast täglich einheimische Musikgruppen aller Art auftreten würden. Und ein bisschen fühlt er sich an die 1950er- und 1960er-Jahre erinnert, als die Stadtkapelle im Sommer sonntags um halb elf auf der Seepromenade ein Standkonzert gegeben habe. Musik hören, Freunde treffen, miteinander ratschen – das ist bis 31. August am Stadtstrand möglich.