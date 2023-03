Starnberger Etat beschlossen, Steuererhöhung auch

Von: Peter Schiebel

Teilen

Mehr als eine halbe Million Euro will die Stadt Starnberg heuer durch Parkgebühren einnehmen. © Horst Ossinger

Der Starnberger Stadtrat hat am Montagabend mit einer breiten Mehrheit den Haushalt für das laufenden Jahr beschlossen – inklusive der bereits angekündigten Erhöhung der Grundsteuer rückwirkend zum 1. Januar 2023. Sorgen bereitet vielen Stadträten die weitere Entwicklung.

Starnberg – Beim Blick auf die städtische Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 konnte einem schummrig werden. Unter dem Strich stand dort ein Schuldenstand von 46,8 Millionen Euro – etwas mehr als dreieinhalbmal so viel wie die 13,1 Millionen Euro, mit denen die Stadt aktuell in der Kreide steht, und doppelt so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2012. Allerdings übte sich Kämmerer Thomas Deller in der Sitzung des Stadtrats am Montagabend im Relativieren: „Diese Zahlen schrecken uns nicht“, sagte er. „Es sieht in der Einzelplanung immer deutlich besser aus.“ Dennoch machten die Zahlen deutlich, wohin die Starnberger Reise führt: in eine schwierige finanzielle Zukunft.

Spielraum fürInvestitionen sinkt

Für ihren Haushalt für das laufende Jahr inklusive der Finanzplanung bekamen Deller und die Verwaltung dennoch viel Lob – und am Ende auch eine breite Zustimmung. 17:7 lautete das Abstimmungsergebnis, lediglich BMS und WPS sowie Michael Mignoli (BLS), Dr. Ursula Lauer (Grüne) und Anke Henniger (FDP) stimmten gegen den Etat. Der Haushalt hat ein Volumen von 97,4 Millionen Euro und liegt damit gut fünf Prozent unter dem des vergangenen Jahres. Dass der Spielraum für die Stadt enger geworden ist, verdeutlicht die Entwicklung der beiden Teile des Etats: Während sich der Verwaltungshaushalt, aus dem das laufende Geschäft bestritten wird, um 4,9 Prozent auf 83,2 Millionen Euro erhöht, reduziert sich der Vermögenshaushalt, der die Investitionen abbildet, um knapp zwei Fünftel auf 14,2 Millionen Euro.

Immerhin: Im Gegensatz zum Vorjahr, als zu Jahresbeginn mehr als elf Millionen Euro gefehlt hatten, startet Starnberg heuer nicht mit solchen Zahlen ins Jahr – obwohl die Ausgaben für die beiden größten Positionen, die Kreisumlage (plus 7,8 Prozent) und das Personal (plus 8,0 Prozent), deutlich steigen. Grund dafür sind höhere Steuereinnahmen, mit denen Deller rechnet (siehe dazu auch „So viel müssen Bürger mehr zahlen“).

Neuverschuldung bei bis zu 1,74 Millionen Euro

Insgesamt plant der Kämmerer mit einer Schuldenaufnahme von 1,74 Millionen Euro, wobei offen ist, inwieweit diese auch tatsächlich erforderlich wird. Falls ja, würde der Schuldenstand bis Ende des Jahres auf 14,15 Millionen Euro insgesamt und 604 Euro pro Kopf steigen – knapp zehn Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte in Bayern.

CSU-Fraktionschef Thomas Beigel, der auch Finanzreferent des Stadtrats ist, sprach von einem „harten Stück Arbeit“ und sagte: „Das ist erst der Anfang von dem, was uns blüht.“ Aufgrund zusätzlicher Aufgaben und steigender Ausgaben, die nicht oder kaum zu beeinflussen seien, „haben wir so gut wie keine Mittel, um die Stadt zu gestalten“. In Zukunft müssten sehr unpopuläre Entscheidungen getroffen werden, sagte Beigel und nannte bei den freiwilligen Leistungen auch das Heimatmuseum, die Musikschule, die Volkshochschule und das Seebad, ohne näher darauf einzugehen.

Kulturelle Einrichtungen seien eine Bereicherung der Stadtgesellschaft, sagte Tim Weidner (SPD). „Es droht ein schleichender Tod, wenn wir uns diese nicht mehr leisten können.“ Er plädierte dafür, die „hausgemachten strukturellen Defizite“ anzugehen und sprach sich zum wiederholten Mal für die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft und von Stadtwerken aus.

Marc Fiedler (FDP) setzte dagegen auf Gewerbeentwicklung. „Langfristig brauchen wir mehr Gewerbesteuereinnahmen“, sagte er. Darüber hinaus werde sich die Stadt auch von manchen Dingen trennen müssen. Beispiele nannte Fiedler nicht. Auch BLS-Stadtrat Mignoli sprach sich für Gewerbeflächen aus, kritisierte jedoch einen Stillstand. „Schorn dümpelt seit Jahren vor sich hin“, sagte er über das geplante Gewerbegebiet jenseits der Autobahn. Auch bei den von der Bürgerliste bereits vor Jahren angedachten Gewerbehöfen für ortsansässige Unternehmer tue sich nichts. Mignolis Fazit über den Haushalt: „In der freien Wirtschaft würden wir sehenden Auges mit Vollgas in die Insolvenz laufen.“

Grüne kritisierenfalsche Schwerpunkte

Von einer „Insolvenz“ sprach auch Grünen-Fraktionschef Dr. Franz Sengl, zog allerdings andere Schlüsse. Zwar seien auch die Grünen nicht zufrieden mit dem Haushalt, sie stimmten allerdings „aus Verzweiflung“ zu. Zwischen Pflichtaufgaben und Anspruchsdenken habe die Stadt kaum noch Bewegungsspielraum, sagte Sengl. Zudem rächten sich Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Während zum Beispiel die Gemeinde Berg vier Windräder gebaut habe, habe sich Starnberg für 27 Millionen Euro ein Luxus-Schwimmbad geleistet, das zudem zwei Millionen Euro pro Jahr Defizit erwirtschafte. Beinahe resignierend sagte Sengl: „Unsere finanzielle Schieflage und der Klimawandel haben eins gemeinsam: Wir nehmen sie nicht wahr.“

Deutliche Kritik an Inhalten und Beratung übte Josef Pfister (BMS). „Trotz Rekordeinnahmen bei der Steuer wird die Angst verbreitet, die Stadt habe kein Geld“, sagte er und vermisste unter anderem Investitionen in mehr Barrierefreiheit. Dass der Haushalt maßgeblich in einer Klausurtagung des Stadtrats beraten worden sei, habe nichts mehr mit Transparenz zu tun.

Für die WPS begründete Michael Landwehr die Ablehnung des Haushalts mit den Steuererhöhungen. „Schwierige Zeiten sollen nicht dafür herhalten, um Steuern zu erhöhen“, sagte er. Stattdessen komme es darauf an, kreative Lösungen zu finden. „So werden wir in zwei Jahren wieder vor dem Problem stehen, dass das Geld nicht reicht, und die nächste Steuererhöhung droht.“

Dass die Anhebung der Grundsteuer alle Bürger betreffe, stellte auch Winfried Wobbe (UWG) heraus. Dass einige Projekte verschoben worden seien, werde die Stadt einholen. Schon jetzt seien Sanierungsarbeiten die Hauptlast für die Bauverwaltung.

Das müssen Bürger mehr bezahlen

Teil des Haushaltsbeschlusses vom Montag ist auch die Erhöhung der Grundsteuer. Vor zwei Wochen hatte sich bereits der Haupt- und Finanzausschuss für die neuen Sätze ausgesprochen (wir berichteten). Demnach erhöht sich der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) rückwirkend zum 1. Januar 2023 von 330 auf 370 Prozent und für die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke) von 385 auf 430 Prozent. Nach Angaben von Christian Blümel, dem Leiter des städtischen Steueramtes, bedeutet diese Erhöhung für die große Masse der Starnberger Bürger eine Mehrbelastung von zehn bis 20 Euro pro Jahr, bei Einfamilienhäusern mit Garten etwa 40 bis 50 Euro. Die zum 1. Januar 2024 geplante Erhöhung der Zweitwohnungssteuer wird zu einem späteren Zeitpunkt im Stadtrat beraten.