Eulen, Störche, Sensationen

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Für die seltenen Baumfalken rückte 2022 eine Arbeitsgruppe aus. © Antje Geigenberger

Geheimnisse, Tragödien, Niederlagen und Erfolge – all dies findet sich im Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Starnberger Ornithologen für 2022. Insgesamt stellten die „Ornis“ 205 Vogelarten im Landkreis fest.

Landkreis – Sie durchstreifen Wiesen und Wälder, mit guten Ferngläsern ausgestattet oder schweren Spektiven und Stativen, die sie beispielsweise für die Zählung der Wasservögel am Starnberger See postieren, um dann zu schauen, zu warten und zu zählen. Ornithologen, sie selbst nennen sich „Ornis“, brauchen viel Zeit und Geduld, ein gutes Ohr und ein noch besseres Auge, um zu erkennen, was um sie herum fliegt und singt, am Boden raschelt oder am hohen Himmel vorbeizieht. Zum Glück gibt es die Arbeitsgemeinschaft der Starnberger Ornithologen (ASO), deren harter Kern an „Ornis“, allen voran ASO-Leiter Peter Brützel, auch dokumentiert, was um uns herum so los ist – und zwar neben Amsel, Kohlmeise und Krähe. Seit neun Jahren verfasst Brützel aus den Einträgen auf der Plattform Ornitho einen Jahresbericht, der sich liest wie ein Krimi. Während der Pandemie trug er ihn online vor, diese Woche gab es in der Pizzeria La Fattoria in Drößling endlich wieder einen der beliebten Stammtische, zu dem sich rund 40 Ornithologen einfanden, unter ihnen auch der neue LBV-Geschäftsstellenleiter Claudius Birke.

Die schlechten Nachrichten zuerst: Das Artensterben schreitet auch im Landkreis Starnberg voran. Im Vergleich zu den Vorjahren konnten 2022 rund 20 Arten nicht mehr als Brutvogel nachgewiesen werden, darunter Wendehals, Raufußkauz, Rohrschwirl, Trauerschnäpper, Wachtelkönig und Wespenbussard. Die Situation der Wiesenbrüter ist ebenfalls besorgniserregend. Für Brachvogel, Wiesenpieper und Braunkehlchen (alles Arten der Rote Liste 1 – vom Aussterben bedroht) gab es keinen Brutnachweis. Bekassinen (ebenfalls Rote Liste 1) brüteten immerhin noch an zwei Stellen. Die Kiebitze waren zwar an sechs Stellen als Brutvogel zu finden, allerdings nur mit sehr geringem Bruterfolg. Auch der Flussregenpfeifer (Rote Liste 3 – gefährdet) ist nur noch mit wenigen Paaren in zwei Kiesgruben vertreten.

Erfolg und Misserfolg können auch nah beieinander liegen. So brüteten auf dem Floß in der Bucht von St. Heinrich 42 Flussseeschwalbenpaare – so viele wie seit sieben Jahren nicht. Doch nur vier Jungvögel wurden flügge. „Wir haben den Verdacht, dass da nachts ein Eulenvogel abräumt“, sagte Brützel. 2023 ist geplant, eine Wildkamera zu installieren. Der vom Aussterben bedrohte Ortolan ist im Landkreis auf dem Frühjahrs- und Herbstzug zu sehen. Doch 2022 gab es wieder nur zwei Beobachtungen, 2017 waren es noch sieben gewesen. Auch der Wendehals „macht uns Sorgen“, sagte Brützel. Von ihm fehlte 2022 jede Spur.

Doch es gibt auch Positives. Nach wie vor lebt im Landkreis ein Uhu-Paar. Diese große Eule ist sehr selten, 2022 wurde sie 12-mal beobachtet. Bis Ende Februar kann man die Uhus im Duett singen hören – wenn man weiß, wo. Das aber ist ein Geheimnis der „Ornis“, die immer berechtigte Angst vor den Anstürmen Neugieriger haben. Das gilt auch für die vielleicht einzige Schleiereule, die 2022 in der Gemeinde Andechs im Rahmen einer Brutkastenkontrolle gesehen wurde. Und für den Schwarzstorch. Auch für diesen unternehmen Brützel und einige ausdauernde Mitstreiterinnen und Mitstreiter immer gerne große Anstrengungen, stehen tagelang wartend nahe des Kerschlacher Forstes, wo sich der elegante und sehr scheue Vogel niedergelassen haben soll. Nur der Förster wisse, wo er brüte, „aber er verrät es nicht“, sagt Brützel verständnisvoll. 36-mal wurde der Schwarzstorch gesehen, auch in Hochstadt und Unering, und in Unterzeismering landete er gar in einem Garten und posierte für ein gutes Foto.

Neben Kartierungen und Monitoring der unterschiedlichen Arten fand 2022 auch eine Baumfalkenaktion statt. Der schneidige Flieger ist Langstreckenzieher und höchst seltener und gefährdeter Brutvogel. Die „Ornis“ beobachteten insgesamt vier Horste mit acht Jungvögeln, und zwar bei Frohnloh, im Manthal, bei Gut Hüll und Oberbrunn. Als „Beobachtung des Jahres“ bezeichnete Brützel schließlich die Sichtung einer Blauracke. Der südeuropäische Vogel gilt in Mitteleuropa als ausgestorben. Ein rares Exemplar tummelte sich dennoch im August drei Tage lang bei einer Holunderstreuobstwiese nahe Schlagenhofen. Bis sich die Sensation herumgesprochen hatte unter den „Ornis“, war der Vogel weitergezogen, es gibt jedoch ein Video in schlechter Qualität, auf dem er eindeutig zu erkennen ist. „Das war die erste Beobachtung einer Blauracke seit Erscheinen dieser Jahresberichte 2014“, sagte Brützel.

Überraschen konnte er auch mit der Nachricht, dass im 4552 Kilometer entfernten Senegal eine Flussseeschwalbe gesehen wurde, die Heri Tintl 2004 am Starnberger See beringt hatte. Der Vogel ist im 18. Lebensjahr offensichtlich immer noch munter hin und her unterwegs.

Neben der Blauracke ließen sich 2022 auch Wiedehopf und Bienenfresser, Alpensegler und Rotkehlpieper auf der Durchreise blicken, zudem noch Beutelmeise und Bartmeise. Insgesamt trugen mehr als 340 Beobachter rund 40 000 Beobachtungen auf der Datenbank ornitho.de ein. Dazu kommen die internationale Wasservogelzählung, das Monitoring häufiger und seltener Brutvögel, Kartierungen beispielsweise des Pioniergeländes in Krailling, des Wildmooses bei Gilching und des Kerschlachers Forstes sowie die Kormoran- und Kornweihen-Schlafplatzzählungen. 205 Vogelarten entdeckten die „Ornis“ auf ihren vielen Streifzügen (im Vorjahr waren es 219), neben der Blauracke gesellten sich auch ein Kleinsumpfhuhn und eine Alpenmeise als neue Art hinzu. Seit Erscheinen des ersten Jahresberichts 2014 wurden 267 Vogelarten im Landkreis beobachtet. 2022 wiesen die Ornis 116 als Brutvogel nach, 2021 waren es 117 gewesen.

Brützel dankte schließlich all den Ornithologen um sich, die für die verlässlichen Zahlen sorgen und mit viel Einsatz bei der Sache sind. Denn ein Ornithologe muss vor allem viel Geduld mitbringen und warten können. Das kennt auch Brützel nur zu gut. Den Oktober beispielsweise verbrächten viele Ornis auf dem Höhenberg bei Drößling. „An einem Tag haben wir 35 000 Ringeltauben durchziehen sehen. Aber am nächsten Tag war nichts.“