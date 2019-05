Wahlen im Landkreis Starnberg: Ergebnisse und Reaktionen

Am Sonntag wählt auch der Landkreis Starnberg das neue Europaparlament. Hier gibt‘s Ergebnisse, Reaktionen und vorab alle Infos zur Wahl im News-Ticker - auch zur Bürgermeisterwahl in Krailling.

Grundlegende Informationen finden Sie hier: Europawahl 2019 in Deutschland: Wer tritt an und wie wird gewählt?

18.45 Uhr: Inzwischen trudeln immer mehr Wahllokal-Ergebnisse ein. Nach sieben von 160 Wahlbezirken liegt die CSU klar vorne (36,86), die SPD sackt ab (9,55), die Grünen kommen auf 23 und die AfD auf knapp 7 Prozent. Die FDP liegt bei 6,44. Aber nochmal: Es ist nur ein kleiner Teil ausgezählt.

18.30 Uhr: Das ging schneller als gedacht: Die ersten Wahlergebnisse sind da. Allerdings sind es nur die aus drei Wahllokalen in Herrsching, Gauting und Tutzing. Die Ergebnisse, noch ohne jede Aussagekraft, zeigen: CSU 35, SPD 6,3, Grüne fast 25, AfD 9,6 und alle anderes 24,2. Aber wie gesagt - das sagt nichts. Aussagekräftig wird es erst mit Ergebnissen für ganze Gemeinden. Denn: Nicht alle 14 Gemeinden arbeiten mit diesem System, das bereits einzelne Wahllokale vermeldet. Die meisten schicken weiterhin nur das Gesamtergebnis der Gemeinde.

18.28 Uhr: Das wirklich spannende an diesem Wahlabend ist die Bürgermeisterwahl in Krailling. Da war ja schon der erste Wahlgang ein Nervenkrimi, als alle drei Kandidaten fast gleichauf lagen und nur wenige Stimmen über die Stichwahl entschieden. Alle Hintergründe vor dem heutigen Wahltag sind hier zusammengefasst. Aber wie gesagt: Es dauert noch ein bisschen, bis wir mehr wissen.

18.10 Uhr: Es bebt ja schon ein bisschen nach den Prognosen, in Bremen ebenso wie in Österreich. Die Europawahl-Ergebnisse für Deutschland scheinen sich den Erwartungen entsprechend zu entwickeln. Im Landkreis herrscht noch Ruhe - die Auszählung hat ja eben erst begonnen. Ergebnisse laufen diesmal schneller ein als früher, weil Kreis und einige Gemeinden ein neues Wahlprogramm einsetzen. Das wurde - so viel sei zur Beruhigung gesagt - ausgiebig getestet.

17.17 Uhr: Erste Ergebnisse aus den Gemeinden im Landkreis Starnberg werden gegen 19 Uhr erwartet - dann haben die kleineren Gemeinden ausgezählt. Übrigens: Fast jeder neunte Wahlberechtigte im Landkreis Starnberg hat keinen deutschen Pass, sondern ist EU-Bürger aus einem der 27 anderen Länder. Insgesamt sind es fast 12 000, darunter mehr als 500 Briten - die durften ja noch mitwählen.

Rund 105 000 Wahlberechtigte im Landkreis

17 Uhr: Was sich in der „großen“ Politik tut, lesen Sie in unserem überregionalen Europawahl-Ticker. Wer sich für die Bürgerschaftswahl in Bremen interessiert, bekommt immer das Neuste in unserem Ticker dazu. Bremen mag zwar weit weg sein, aber der Ausgang dort könnte alle betreffen - sollte die SPD verlieren, könnte das Folgen für die GroKo in Berlin haben.

16.45 Uhr: Bisher ist die Wahl reibungslos verlaufen. Kreiswahlleiter Holger Albertzarth im Starnberger Landratsamt hat von keinen Problemen gehört. Insgesamt sind rund 105 000 EU-Bürger im Landkreis Starnberg zur Wahl aufgerufen, fast zehn Prozent mehr als 2014. Die Wahlbeteiligung damals lag bei 51,7 Prozent - der höchste Wert in einem bayerischen Landkreis. Generell zeichnet sich diesmal eine höhere Wahlbeteiligung ab. Genau Daten für den Landkreis liegen noch nicht vor.

16.30 Uhr: Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Europawahl und zur Bürgermeisterwahl in Krailling. Bei Letzterer allerdings ist Geduld gefragt. Zum einen muss zunächst die Europawahl ausgezählt werden, bevor sich die Wahlvorstände an die Stimmzettel der Bürgermeister-Stichwahl machen dürfen. Zum anderen wird die Gemeinde erst ein Ergebnis bekanntgeben, wenn alle Wahllokale ausgezählt sind. Mit einem Ergebnis ist nicht vor 20 Uhr zu rechnen, eher später.

Im ganzen Landkreis öffnen die Wahllokale für die Europawahl 2019 um 8 Uhr. (Wo muss ich bei der Europawahl 2019 wählen? So findet man das Wahllokal). Ab 18 Uhr wird ausgezählt. Mit ersten Ergebnissen wird ab 19 Uhr gerechnet.