Everest-Erstbesteiger-Enkel zu Gast

Von Laura Forster schließen

Seit 1998 unterstützt die Nepalhilfe Starnberg e.V. die Menschen vor Ort. Nun feiert die Organisation 25. Bestehen und hat Tashi Tenzing, Enkel des Erstbesteigers des Mount Everest, Tenzing Norgay, für den 14. Juni eingeladen.

Starnberg – Vor 25 Jahren hat der Kabarettist André Hartmann die Nepalhilfe Starnberg gegründet. Das bedeutet, dass die Organisation heuer Jubiläum hat und das auch feiert: Tashi Tenzing, der Enkel des Erstbesteigers des Mount Everest, Tenzing Norgay, kommt mit seiner Frau Bandi Nima Sherpa zum 70. Jubiläum der Erstbesteigung des höchsten Berges der Erde am Mittwoch, 14. Juni, nach Starnberg und wird im Breitwand Kino über die aktuelle Lage in Nepal berichten. Nicolai Baehr, Mitglied der Nepalhilfe, wird an dem Abend aus diesem Anlass seinen Dokumentarfilm „Nach Regen kommt Sonne“ zeigen, den er 2016 bei einem Besuch in Nepal anlässlich der Eröffnung der wiederaufgebauten Schule gedreht hat, und der einen großartigen Eindruck über die von der Nepalhilfe Starnberg e.V. unterstützten Hilfsprojekte vermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Baehr selbst war schon ein halbes Dutzend Male in Nepal und ist begeisterter Bergsteiger. Dort hat er auch Bandi Nima kennengelernt. „Als 2015 das schreckliche Erdbeben war, hat Tashi Tenzing sich mit seiner örtliche Hilfsorganisation Nepal Green Tara Foundation (NGTF) dafür eingesetzt, eine Schule in diesem zerstörten Gebiet zu bauen. Die Nepalhilfe Starnberg hat ihn mit Spenden unterstützt.“ Ein Jahr später reisten eine kleine Gruppe der Organisation, die mittlerweile rund 50 Mitglieder hat, nach Asien, um sich die erbaute Schule anzusehen. „Ich habe mit meiner Kamera einfach draufgehalten, um den Mitgliedern hier in Starnberg zu zeigen, was vor Ort mit den Spendengeldern alles geschafft wurde.“ Mittlerweile habe sich der neu erbaute Ortskern um die Schule entwickelt. „Unser nächstes Projekt ist es, eine Krankenstation zu errichten“, sagt Baehr. Das Dorf sei so abgelegen, dass das nächste Krankenhaus einen Tagesmarsch entfernt liege.

Doch die Schule, die 2015 nach dem Erdbeben errichtet wurde, ist nicht die erste Bildungsstätte, die die Nepalhilfe geschaffen hat. Mithilfe des Vereins hat André Hartmann zur Gründungszeit eine Schule in Kathmandu errichtet, um Kinder aus weniger bemittelten Familien eine Ausbildung zu ermöglichen. Der Betrieb der Schule wie Miete, Gehälter der Lehrer und Unterrichtsmaterial, wird durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden gesichert, heißt es in der Pressemitteilung. Diese Schule wurde nicht Opfer des Erdbebens, bei dem rund 9000 Menschen ums Leben kamen.

Die Veranstaltung am 14. Juni wird durch den Rotary Club Starnberg und den Lions Club Starnberg unterstützt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere Informationen zur Nepalhilfe gibt es unter www.nepalhilfe-starnberg.de.