Nach Eingriff in Starnberger Klinikum: Indonesiens Ex-Präsident Habibie dankt Ärzten

Seit einigen Wochen wird der frühere indonesische Staatspräsident Baharuddin Jusuf Habibie im Klinikum Starnberg behandelt. Jetzt gab es eine Erfolgsmeldung auf Twitter.

Starnberg - Neues vom derzeit wohl prominentesten Patienten im Starnberger Klinikum: Auf einem am Freitag veröffentlichten Foto zeigt sich Indonesiens ehemaliger Präsident Baharuddin Jusuf Habibie (81) Hand in Hand mit dem Leiter des Herzkatheterlabors, dem Leitenden Arzt Invasive Kardiologie Professor Dr. Florian Krötz. Über den Kurznachrichtendienst Twitter ging das Foto aus der Starnberger Oßwaldstraße in die weite Welt.

Alhamdulillah, B.J. Habibie bersyukur berkat doa Presiden @jokowi & seluruh rakyat Indonesia. Sukses pemasangan MitraClip 2 oleh tim terbaik Eropa: Prof. Dr. Krötz, Prof. Dr. Näbauer, Dr. Zwermann, Dr. Redwitz di Starnberg, Jerman (16/3). Atas nama keluarga Dr. Widya L. Habibie pic.twitter.com/gHd7PQuxDP — Fadjroel Rachman (@fadjroeL) 18. März 2018

Wir können zwar nicht fließend Indonesisch, haben uns aber die Meldung so zusammengereimt, dass der Eingriff – es ging offenbar um zwei Herzklappen – ein Erfolg war und Habibie der Mannschaft um Krötz, Prof. Dr. Näbauer, Dr. Zwermann und Dr. Redwitz sehr dankbar ist. Und auch wir sind stolz darauf, wenn positive Nachrichten den Namen Starnberg in die weite Welt und auch nach Südostasien transportieren. Zumal Indonesien ja immerhin das Land mit den viertmeisten Einwohnern der Welt ist.