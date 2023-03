Extreme Sorgen in der Pflege: Expertengruppe bei Gesundheitsminister Holetschek

Von: Tobias Gmach, Peter Schiebel, Sandra Sedlmaier

Teilen

Sie sind mit Herzblut dabei (v.l.): Petra Stehling, Anette Traumann und Beatrice von Fürstenberg von der Tagespflege in Starnberg. Allerdings nimmt die Personalknappheit in der Pflege immer weiter zu. © Andrea Jaksch

Der Geschäftsführer der Ambulanten Krankenpflege Tutzing, Armin Heil, ist Teil einer Expertengruppe, die am kommenden Montag mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek über die Zukunft der Pflege spricht. Aufgrund der Personalsituation muss der gemeinnützige Verein sein Angebot in Starnberg in absehbarer Zeit reduzieren.

Starnberg/Tutzing – Schon die Überschrift ist deutlich: „Die Pflege wird in den nächsten Monaten in die Knie gehen“, haben mehrere Experten ein Positionspapier überschrieben, über das sie am kommenden Montag mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek diskutieren wollen. Einer der Fachleute bei dem Gespräch ist Armin Heil, Geschäftsführer und Pflegedienstleiter der Ambulanten Krankenpflege Tutzing. In der Jahreshauptversammlung des Starnberger Vereins Seestern am Dienstagabend sagte er: „Ich mache mir extreme Sorgen, wie es mit der Pflege in Bayern weitergeht.“ Unbesetzte Stellen, stillgelegte Betten, insolvente Träger: „Die verbleibenden Einrichtungen und Dienste werden das bald nicht mehr auffangen können aufgrund eigener Personalknappheit“, heißt es dazu in dem Papier.

Für den Landkreis Starnberg sieht Heil noch nicht so schwarz, dennoch wird die Ambulante Krankenpflege eines ihrer Angebote in Starnberg über kurz oder lang einstellen. „Wir ziehen uns aus der klassischen ambulanten Pflege in Starnberg zurück“, sagte er. Die aktuell betreuten 24 Personen würden zwar weiter versorgt, neue aber nicht mehr aufgenommen.

„Wir schaffen es nicht mehr, die Pflegedienste zu unterstützen.“ Keine Auswirkungen hat die Entscheidung auf die Tagespflege mit ihren 38 Plätzen und die Wohngemeinschaft für demenzerkrankte Menschen mit zehn Plätzen, beides im Ilse-Kubaschewski-Haus. Auch die Angebote in Tutzing und Bernried bleiben bestehen.

„Es war schon immer schwierig in der Pflege. Aber es nimmt derzeit Ausmaße an, die müssen wir ernst nehmen“, sagt Armin Heil, Geschäftsführer und Pflegedienstleiter der Ambulanten Krankenpflege Tutzing . © Björn Marquart

Was Heil zunehmend Sorge bereitet, ist die Personalknappheit – und das mittlerweile aus zwei Sichten. Zum einen gebe es seit Jahren zu wenig Nachwuchs, zum anderen würden die bestehenden Mitarbeiter immer älter. „In fünf Jahren plus X gehen die, die noch da sind, in Rente“, sagte er. Je nach Bereich sind bei der Ambulanten Krankenpflege bis zu 90 Prozent der Mitarbeiter aktuell 50 Jahre oder älter. Jeder einzelne sei ihm lieb und teuer, versicherte Heil nach der Versammlung im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Aber: Durch diese Alterspyramide treffe der Personalmangel die Pflege nun doppelt. „Und das ist beileibe kein Tutzing-spezifisches Problem. Ich bin seit 41 Jahren dabei. Und es war schon immer schwierig in der Pflege. Aber es nimmt derzeit Ausmaße an, die müssen wir ernst nehmen.“

Für den Verein Seestern und dessen 430 Mitglieder hat die Entscheidung aus Tutzing Konsequenzen, wie Vorsitzender Andreas Döring am Dienstag sagte. Die Mitglieder erhalten nicht nur eine besondere Beratung in Pflegefragen, sondern hatten bislang auch einen guten Draht zur Ambulanten Krankenpflege, die im Gegenzug vom Seestern mit Beträgen bis 10 000 Euro pro Jahr unterstützt wurde. Die kompetente Beratung werde auf jeden Fall aufrechterhalten, sagte Döring. Was die Betreuung betreffe, werde der Seestern vielleicht andere Partner suchen. „Wir können das finanzieren, aber wenn Fachkräfte nicht mehr da sind, bringt uns das nichts.“ Immerhin: Walter Föhr, Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe Feldafing, überlegt, ob er die Lücke schließt, die sich durch den Rückzug der Ambulanten Krankenpflege in Starnberg auftut. „Das könnten wir leisten“, sagte er gestern dem Starnberger Merkur.

Armin Heil und seine Expertenkollegen von der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) wollen derweil Minister Holetschek am Montag ihren Standpunkt klarmachen, um die Personalsituation in der Pflege nachhaltig zu verbessern. Das Papier weist dazu vier Forderungen auf: vollständige Aufhebung der Fachkraftquote von 50 Prozent oder zumindest Reduzierung auf 20 bis 25 Prozent; die Erlaubnis für Einrichtungen und Dienste, geeignete An- und Zugehörige sowie zivilgesellschaftlich Engagierte auf eigene Verantwortung für Hilfstätigkeiten einzubinden; die Reduzierung der Pflegedokumentation auf ein Minimum, zur Not auch auf Kosten einer späteren Überprüfbarkeit; und die Möglichkeit, potenziellen Pflegefachkräften aus dem Ausland, die sich seit Jahren im Berufsalltag als Hilfskräfte bewähren, parallel zur förmlichen Anerkennung eine Erlaubnis zur Tätigkeit als Pflegefachkraft zu erteilen.

Nachbarschaftshilfen: Verzweifelte Fachkräfte-Suche und finanzielle Sorgen

Auch Nachbarschaftshilfen (NBH) im Landkreis Starnberg, die ambulante Pflegedienste betreiben, kennen das Problem der alternden Mitarbeiter – und sie müssen sich wie die Ambulante Krankenpflege Tutzing auch noch mit anderen auseinandersetzen, mit finanziellen Sorgen und mit der äußerst schwierigen Suche nach Fachkräften.



„Bei uns geht demnächst eine Pflegekraft in Rente“, sagt Andrea Faganello, Geschäftsführerin des Hilfsdienstes Herrsching. Darüber hinaus gebe es mehrere über 60-jährige Mitarbeiter. Auch in leitender Funktion, in diesem Fall werde die Nachbesetzung besonders schwierig sein. „Von unten kommt wenig nach“, betont Faganello. Dies liege aber auch in der Natur der Sache: In ambulanten Pflegediensten seien meist etwas ältere Kräfte tätig. „Die meisten Jungen wollen erst ins Krankenhaus und medizinischer arbeiten“, sagt die Geschäftsführerin des Hilfsdienstes.



Die NBH Seefeld übernahm die Klienten der NBH Hechendorf, als die ihren Pflegedienst wegen Personalmangels 2021 einstellte. Unter anderem die Leiterin war in Ruhestand gegangen, andere folgten ihr. In Seefeld steht das Problem der Überalterung laut Bettina Köster von der Verwaltung nicht direkt vor der Haustür. „Wir haben zwar kaum Jüngere, das Alter der Mitarbeiter ist aber sehr durchschnittlich“, sagt sie. „Aber wir finden kein Fachpersonal.“ Beim Großteil der 18 Mitarbeiter handle es sich um Hilfskräfte, neben der Leitung und der Stellvertretung gibt es beim ambulanten Pflegedienst nur zwei weitere Pflegefachkräfte. „Hätten wir mehr, könnten wir auch mehr Leute betreuen“, sagt Köster. Schwerstpflegefälle zum Beispiel kommen aufgrund der personellen Besetzung in Seefeld nicht in Frage. Dass sich trotz vieler Ausschreibungen einfach keine Pflegefachkräfte finden, unterstreicht auch Andrea Faganello vom Hilfsdienst Herrsching.



Die Nachbarschaftshilfe Feldafing hat keine Probleme mit der Altersstruktur, wie ihr Vorsitzender Walter Föhr sagt. „Wir sind in der guten Situation, dass wir seit vergangenem Jahr ausbilden dürfen.“ Deshalb seien laufend Praktikanten tätig. „Ab dem zweiten Lehrjahr dürfen sie zum Teil selbstständig arbeiten.“ Insgesamt sei die Personaldecke sehr stabil, zumal seit die Gehälter nach dem Tarif im öffentlichen Dienst gezahlt würden. „Das war ein riesiger Gehaltssprung, bis zu 30, 35 Prozent mehr“, sagt Föhr. Allerdings zahlen die Pflegekassen diese Gehaltssteigerung aktuell noch nicht. Die Verhandlungen stehen noch bevor. „Hätten wir nicht die Lieberwirth-Stiftung, die das auffängt, müssten wir Insolvenz anmelden“, sagt Föhr.