Vor Ast-Abbruch: Fachfirma war schon beauftragt

Von: Peter Schiebel

Die Trauerweide an der Starnberger Seepromenade war geschädigt, ein Kronenschnitt in Auftrag gegeben. Bevor die Arbeiten erledigt werde konnten, brach der Ast ab. © Peter Schiebel

Nach dem Ast-Sturz mit zwei Verletzten am Sonntag an der Starnberger Seepromenade muss der Baum möglicherweise gefällt werden. Die Stadtverwaltung hatte an der Trauerweide bereits im Frühjahr Schäden entdeckt, eine Fachfirma war beauftragt.

Starnberg – Die rot-weißen Flatterbänder mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ sind am Seespitz nicht zu übersehen. Sie reichen auf der einen Seite bis zu den Bootshütten, auf der anderen Seite bis ins Wasser und sperren den Bereich ab, in dem am Sonntagnachmittag ein mehrere Meter großer Ast abgebrochen ist. Als er zu Boden fiel, verletzte er zwei Frauen, die sich unter dem Baum befunden hatten (wir berichteten). Im Rathaus war bereits seit Längerem bekannt, dass der Baum geschädigt ist.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle durch den städtischen Baumkontrolleur sei im Frühjahr dieses Jahres ein Pilzbefall an der Trauerweide festgestellt worden, erklärte Rathaussprecherin Sarah Buckel am Montag auf Anfrage des Starnberger Merkur. Aufgrund der Schädigung sei ein Gutachten eines externen Baumsachverständigen in Auftrag gegeben worden. Beide Fachleute seien zu dem Schluss gekommen, dass ein sogenannter Kronensicherungsschnitt nötig sei. „Die Fachfirma ist damit schon beauftragt“, sagte Buckel. „Sie hat den Auftrag aber noch nicht ausgeführt.“ Die Stadtverwaltung habe nach Bekanntwerden der Schädigung die erforderlichen Schritte in die Wege geleitet und von daher alles richtig gemacht, betonte Buckel. Künftig wolle die Stadt jedoch stärker überprüfen, dass die erforderlichen Maßnahmen auch zeitnah umgesetzt würden.

Die Trauerweide ist nach Angaben Buckels etwa 50 bis 60 Jahre alt. Der Kronendurchmesser beträgt rund zwölf Meter. Nach Angaben des Feuerwehreinsatzleiters vom Sonntag, Arie Reimers, war der herunter gestürzte Ast etwa fünf Meter lang und hatte einen Durchmesser von rund 15 Zentimetern. An der Abbruchstelle am Stamm ist sogar ein deutlich größerer Durchmesser erkennbar.

Ob der Baum stehen bleiben kann, muss sich noch zeigen

Bäumen mit dünner Rinde wie Pappeln, Buchen, Eschen und Weiden machen auch die hohen Temperaturen zu schaffen. Sarah Buckel: „Bei starker Hitze heizt sich die Astoberfläche auf und es kommt zu Spannungen in den Ästen und somit vermehrt zu Grünastabbrüchen.“

Ob die Trauerweide an der Seepromenade stehen bleiben kann oder gefällt werden muss, steht noch nicht fest. Das entscheide sich nach dem Kronensicherungsschnitt, erklärte Buckel. „Bei diesem wird festgestellt, ob die Holzstruktur noch stabil ist. Falls sich ein starker Pilzbefall im Stamminneren zeigt, muss leider der gesamte Baum entfernt werden“, sagte die Sprecherin. Der Stadt Starnberg gehören insgesamt rund 6000 Bäume. „Größere und ältere Bäume werden regelmäßig, Problembäume jährlich kontrolliert“, erläuterte Buckel. Dafür beschäftige die Stadt einen eigenen Baumkontrolleur und einen Stellvertreter.

Die Starnberger Polizei sieht bislang keinen Grund, in der Angelegenheit an der Seepromenade tätig zu werden und Ermittlungen einzuleiten. Das bestätigte Hauptkommissar Oliver Jauch am Montag auf Anfrage. Bis jetzt deute alles auf ein Naturereignis hin, sagte er. Bei den verletzten Frauen handele es sich um eine 20-Jährige aus Kroatien, die offenbar in Starnberg zu Besuch war, und um eine 49-Jährige aus Pullach. Eine von ihnen zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, die andere wurde am Bein verletzt. Der Rettungsdienst hatte beide Frauen am Sonntag ins Krankenhaus gebracht.