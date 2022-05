Fachkräftemangel: Orthopäde sucht verzweifelt Arzthelferinnen - seit mehr als einem Jahr

Von: Tobias Gmach

Überschaubare Besetzung: Der Orthopäde Dr. Hans Jörg Fischer – hier mit seinen Mitarbeiterinnen Selina Ziegelschmied (l.) und Louisa Andres – klagt über Personalengpässe. Das Persönliche bleibt auf der Strecke. Es ist nur noch ein Abfertigen. Dr. Hans Jörg Fischer über den Praxisalltag © ANDREA JAKSCH

Er sucht seit mehr als einem Jahr nach medizinischen Fachangestellten, gab mehrere Tausend Euro für Stellenanzeigen aus und schloss zuletzt wegen Personalmangels für zwei Tage die Praxis: Wie dem Orthopäden Dr. Hans Jörg Fischer geht es so einigen Ärzten im Fünfseenland.

Landkreis – In zwei Momenten fühlte sich Dr. Hans Jörg Fischer in letzter Zeit besonders machtlos. Als er erfuhr, dass ihm eine Rehaklinik eine Mitarbeiterin abgeworben hatte, um ihr etwa 1000 Euro mehr Gehalt zu zahlen. Und als eine junge Frau, Anfang 20, selbstbewusst in seine Praxis kam und ein Bruttogehalt von 3700 Euro verlangte. Auf seine Nachfrage, warum, sagte sie: „Weil es der Markt hergibt.“

Fischer ist Facharzt im Orthopädischen Kompetenzzentrum Würmtal. Mit zwei Kollegen betreibt er Praxen in Herrsching und Gauting. Wie lange noch, kann der 49-Jährige nicht mit Sicherheit sagen. Er verzweifelt zunehmend, weil er kein (bezahlbares) Personal findet. „Ich könnte sofort zwei bis drei Leute einstellen. Aber der Markt ist leer. Wenn du mehrere Tausend Euro für Stellenanzeigen ausgibst, ist das sehr frustrierend“, sagt er. Um medizinische Fachangestellte (MFA) zu akquirieren, scheute Fischer keine Kosten und Mühen, versuchte es auch mit Aufrufen in den Sozialen Medien und sogar Aushängen im Supermarkt – erfolglos.

Bayernweit gibt es viel mehr Stellen für Arzthelferinnen als Jobsuchende. Fischer kennt Kollegen in Starnberg, Dießen und anderswo im Fünfseenland, denen es ähnlich ergeht. Der Starnberger HNO-Arzt Dr. Bernhard Junge-Hülsing, sagt, angesprochen auf das Thema, im ersten Reflex: „Katastrophe.“ Als Ärztlicher Koordinator in der Pandemie ist er gut vernetzt. Er kennt es selbst, wenn Sprechstunden abgesagt werden müssen. Und er kennt zwei Münchner Praxen, die in jüngster Zeit wegen Personalmangels schließen mussten. Im Landkreis sei ihm so ein Fall bisher nicht bekannt.

Zuletzt an zwei Tagen, Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche, sperrte der Orthopäde Fischer in Herrsching zu. Es war einfach niemand da, der Verbände wickeln, Schienen anpassen, Rehaanträge ausfüllen oder am Empfang sitzen hätte können. An fünf Tagen im April war Fischer so gut wie alleine in der Praxis – unterstützt nur von einer Mitarbeiterin. „Und die war ständig am Telefon.“ Drei Helferinnen brauche er eigentlich mindestens. Bei acht Sprechstundenhilfen, vier davon in Teilzeit, ist diese Quote an zwei Standorten konstant schwer zu erreichen.

Arzt Fischer: „Das Persönliche bleibt auf der Strecke“

„Das Persönliche bleibt auf der Strecke, der Plausch am Empfang, das Aufmuntern, dass es mit dem Knie schon wieder wird. Es ist nur noch ein Abfertigen.“ Aber auch das Fachliche komme zu kurz: Oft hätte er zur Diagnose gerne noch ein Röntgenbild von einem Patienten, sagt Fischer. Aber er verzichte nicht selten darauf, weil die Mitarbeiterin dafür gerade anders gebunden ist. Und weil ihm selbst dazu die Zeit fehlt.

In Fischers Fall hat die personelle Misere mit Mitarbeiter-Abgängen begonnen. HNO-Arzt Junge-Hülsing erzählt, er habe in der Pandemie vier Helferinnen verloren. Ein Alarmsignal für ihn, auch wenn er die Stellen größtenteils nachbesetzen konnte. Die medizinischen Fachangestellten habe es gekränkt, dass sie im Gegensatz zu Klinik-Kräften keinen Corona-Bonus erhielten, so der HNO-Arzt. Krankenhäuser in der Region, nicht nur private, würden immer wieder Praxis-Personal mit finanziell besseren Angeboten abwerben. „Und selbst bilden sie nicht in ausreichendem Maße aus“, kritisiert Junge-Hülsing. Es hilft auch nicht immer, wenn die Praxisinhaber übertariflich bezahlen. Sie können trotzdem schwer mithalten.

Arzthelferinnen-Mangel: Wie kann man gegensteuern?

Wie kann man nun gegensteuern? Junge-Hülsing wirbt für den Job des MFA. Mit der Ausbildung habe man gute Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt, könne sich etwa zur Praxismanagerin weiterbilden. Dr. Joachim Weber-Guskar, Gastroenterologe in Tutzing und Vorstandsmitglied des Ärztlichen Kreisverbands, sieht mehrere Ansätze: „Eine große Wertschätzung und Bindung zu den eigenen Mitarbeitern ist wichtig“, sagt er. Etwas südlicher sei das noch leichter als im Ballungsraum München, zu dem er den Landkreis zählt. „Da ist das Angebot größer, die Leute nehmen kurze Pendelstrecken für einen neuen Job in Kauf.“

Für essenziell hält Weber-Guskar, selbst MFA auszubilden – „so kann ich seit Jahren Personal übernehmen“. Schlussendlich streicht der Tutzinger die Vorteile gegenüber dem Klinik-Dienst heraus: „In der Praxis gibt es keine Nacht- und Wochenendschichten. Und man muss nicht so oft für andere einspringen.“

