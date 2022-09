Fahrermangel: Viele Busse fallen aus

Im öffentlichen Nahverkehr fehlen die Fahrer. Auch im Landkreis Starnberg. © IMAGO/Foto: Sabine Brose/Sorge

Weil nach wie vor so viele Busfahrer fehlen, kommt es auf mehreren MVV-Linien im Landkreis zu Ausfällen. Das Landratsamt verschickte deshalb gestern gleich drei Pressemitteilungen.

Landkreis - Ab Samstag verkehren die Linien 949 und 965 im Stundentakt und werden in Unterbrunn verknüpft. Die 949 von Gilching-Argelsried (S) fährt ab Unterbrunn als 965 über Frohnloh und Pentenried nach Gauting (S) weiter. In der Gegenrichtung fährt sie ab Unterbrunn sofort weiter nach Gilching-Argelsried (S). Deshalb ändern sich samstags die Fahrtzeiten zwischen Gauting (S) und Buchendorf. Die Haltestellen zwischen „Untertaxetweg“ und „Neurieder Straße“ werden samstags nur in Richtung Buchendorf bedient. Auf der Linie 955 zwischen Weßling und Starnberg Nord kommt es seit gestern und auch heute ab 18.05 Uhr bis Betriebsende zu außerplanmäßigen Ausfällen. Fahrgästen wird empfohlen, ab Weßling mit dem Express-Bus X910 (Klinikum Großhadern (U)) nach Gauting und im Anschluss mit der S6 (Tutzing) nach Starnberg Nord zu fahren oder ab Weßling mit dem MVV-Regionalbus 923 (Steinebach (S)) bis Oberalting, Meilinger Straße um im Anschluss mit der Linie 950 (Starnberg Nord (S)) nach Starnberg Nord zu fahren. Ab Dienstag fährt abends ein Kleinbus. Vom Fahrermangel betroffen ist auch die Linie 975 von Starnberg (S) nach Wolfratshausen (S), der bestehende Ersatzfahrplan besteht weiter. Zusätzlich entfallen zwischen Montag und Freitag die Fahrten ab Wolfratshausen um 5.42 Uhr und 8.42 Uhr sowie ab Starnberg um 6.21 und 8.01 Uhr. Weitere Infos auf mvv-muenchen.de/fahrplanauskunft/fahrplanaenderungen.