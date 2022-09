Fahrradservice-to-go: Reparaturstation am Landratsamt

Schnell Rad reparieren, und weiter geht es mit der Tour durch den Landkreis. Radverkehrsbeauftragter Daniel Pichlmeier (l.), Isabella Weber (Leitung der Stabstelle Mobilitätsprojekte) und Landrat Stefan Frey haben die neue Fahrradreparaturstation bereits getestet. QR-Code für Kurzanleitungen © lra

Ausgestattet mit Fahrradkurbel, Reifenheberset und Co.

Landkreis – Kleine Reparaturen am Fahrrad schnell und einfach vornehmen und so sicher unterwegs sein: Das ist das Ziel der neuen Fahrradreparaturstation, die am Parkplatz des Landratsamtes in Starnberg installiert wurde. Landrat Stefan Frey freut sich über die neue Ergänzung zur Optimierung des Radverkehrs: „Mit der neuen Reparaturstation ermöglichen wir nicht nur die unkomplizierte Behebung kleinerer Mängel, sondern erhöhen gleichzeitig Sicherheit und Komfort beim Radfahren im Landkreis.“

Farblich abgestimmt im Landratsamt-Blau hat die Fahrradreparaturstation einige Service-Tools zu bieten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Für eine erleichterte Bedienung gibt es eine Fahrradkurbel zum Aufhängen des Fahrrads. Außerdem sind Luftpumpe und diverse Werkzeuge vorhanden. Neben einem Doppelmaul- und Rollgabelschlüssel, einem Reifenheberset, Phillips- und Schlitzschraubendreher und Torx-Schraubendreher gibt es zudem ein Multitool, einen Nippelspanner und einen Flaschenöffner. Auf der Station kann zudem ein QR-Code gescannt werden, welcher auf den Radverkehrbereich der Landkreis-Webseite führt. Hier wird es neben aktuellen Informationen und den Radverkehr-Schadensmelder in Kürze auch eine Anleitung für die verschiedenen Serviceleistungen geben, welche Radler mit Hilfe der Station selbst an seinem Fahrrad durchführen kann, verspricht das Landratsamt. Hergestellt wurde die Fahrradreparaturstation von der Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH.

Die Fahrradreparaturstation wurde als dauerhafte Maßnahme im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche – einer Kampagne der Europäischen Kommission unter Koordination vom Umweltbundesamt vom 16. bis 22. September – umgesetzt. Im Rahmen der Rezertifizierung als „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ Ende vergangenen Jahres durch die AGFK Bayern e.V. gab es vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als Anerkennung eine Prämie für die öffentliche Fahrradreparaturstation.

Der Radverkehrsbeauftragter des Landkreises, Daniel Pichlmeier, sieht in der neuen Fahrradreparaturstation einen weiteren Schritt zu mehr Sicherheit für Fahrradfahrer im Landkreis: „Es ist großartig, dass wir mit den unterschiedlichen Tools an der Station für kleinere Reparaturen Abhilfe schaffen, sodass jeder eigenständig und ohne spezielleres Fachwissen Hand anlegen kann.“ Weitere Informationen zur kostenlosen Station auf dem Landratsamt-Parkplatz gibt es in Kürze auf der Internetadresse www.lk-starnberg.de/radverkehr. mm

