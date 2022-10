Fahrradzonen kommen noch heuer

Von: Peter Schiebel

Teilen

Die Von-der-Tann-Straße in Starnberg soll ab November eine Fahrradzone werden. © Andrea Jaksch

Zwei Fahrradzonen in der Starnberger Innenstadt sollen noch heuer umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen zur Förderung der Fahrradinfrastruktur für 2023 hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats nun unter Haushaltsvorbehalt gestellt.

Starnberg – Die seit Jahren diskutierte Fahrradzone im Bereich Von-der-Tann-Straße/Mühlbergstraße soll im November endlich umgesetzt werden. Gleiches gilt für eine Fahrradzone im Bereich Uhdestraße/Perchastraße/Josef-Jägerhuber-Straße bis zur Einmündung Kaiser-Wilhelm-Straße. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstagabend im Stadtratsausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität mitgeteilt. In Fahrradzonen gelten dieselben Regeln wie auf Fahrradstraßen, das heißt Fahrradfahrer haben Vorrang und dürfen nebeneinander fahren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 30 km/h.

Gleichzeitig sprach sich der Ausschuss mit 9:2 Stimmen für die Umsetzung weiterer Maßnahmen im kommenden Jahr aus – stellte diese auf Vorschlag von Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl aber unter Haushaltsvorbehalt. Sie werden also nur umgesetzt, wenn das dafür nötige Geld auch tatsächlich vorhanden ist. Die Maßnahmen gehen auf Vorschläge eines Arbeitskreises aus Stadträten, Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie Mitgliedern von STAgenda und ADFC zurück, die bereits Mitte August öffentlich gemacht worden waren (wir berichteten).

Weiterer Fahrradschutzstreifen - wenn das Geld da ist

Dabei geht es zunächst um einen einseitigen Fahrradschutzstreifen auf der Riedeselstraße zwischen der Bushaltestelle Wankstraße und der Hadorfer Straße. Auch wenn im Bereich der Waxensteinstraße wegen einer Engstelle die Markierung unterbrochen werden muss, erhofft sich der Arbeitskreis „eine deutliche Verbesserung der Radverkehrsanbindung“, wie es in der Sitzungsvorlage für den Ausschuss hieß. Kosten: etwa 20 000 Euro. Auch das BMS hatte diesen Schutzstreifen in einem ausführlichen Antrag gefordert.

Unstrittig war auch die Prüfung der Anordnung von Tempo 30 auf der Buchhofstraße. Das könne kurzfristig und ohne aufwendigen Umbau die Situation verbessern, hieß es. Allerdings ist in dem Fall das Landratsamt zuständig. Kosten: etwa 4000 Euro. CSU-Stadtrat Matthias Frühauf sprach sich in dem Zusammenhang dafür aus, an der Perchaer Kreuzung Aufstellflächen für Radfahrer zu markieren. Das soll zu mehr Sicherheit für den Radverkehr Richtung Percha-Nord führen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Zum Maßnahmenpaket gehören auch der Unterhalt und die regelmäßige Überprüfung der Beschilderung des Radroutennetzes. Kosten: rund 12 000 Euro.

Strittig war die Prüfung einer Fahrradstraße auf der Ferdinand-Maria-Straße. Von einem „Witz“ und einer „Anti-Auto-Straße“ sprach Dr. Charlotte Meyer-Bülow (CSU). Die Ferdinand-Maria-Straße sei nicht nur als Schulweg, sondern auch als Erschließung für ein Wohngebiet wichtig, sagte sie und sah keine Notwendigkeit für eine Veränderung: „Man kann jetzt wunderbar dort auch mit dem Fahrrad fahren.“ Eine Gegenrede kam vor allem von Anke Henniger (FDP): „Ich bin froh und dankbar für jeden Meter Fahrradstraße in Starnberg“, sagte sie. Die Maßnahme wurde letzten Endes beschlossen. Kosten: etwa 8000 Euro.

Kopfschütteln über Kosten für Himbselstraße

Keine Mehrheit gab es dagegen für einen Umbau der Himbselstraße. Die Stadtverwaltung hatte zwei Alternativen vorgeschlagen: die Verbreiterung des Gehweges auf 2,50 Meter, womit ihn Radfahrer mitnutzen könnten (Kosten: etwa 245 000 Euro), oder das Aufbringen eines Fahrradschutzstreifens, was aufgrund der bestehenden Fahrbahnbreite jedoch zu einer Einbahnregelung führen würde (Kosten: etwa 8000 Euro). Auch hier übte Meyer-Bülow Kritik, und zwar vor allem an den Kosten. Während auf der einen Seite kein Geld für die Renovierung einer Toilette im Gymnasium da sei, solle auf der anderen Seite für eine Viertelmillion eine Straße umgebaut werden – „das ist total unrealistisch“, sagte sie.

Ebenfalls auf der Liste steht die Installation von temporären Fahrradparkhäusern an den Bahnhöfen. Die längst beschlossene Umsetzung wird nun für 2023 angestrebt, „sofern ausreichend Personalkapazitäten zur Verfügung stehen und es nicht erneut zu einer anderen Prioritätensetzung kommt“, hieß es dazu in der Vorlage.