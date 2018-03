Falscher Gang am Berg: Tutzinger verletzt

Der falsche Gang hatte verhängnisvolle Folgen: Ein Tutzinger ist am Freitag bei einem Unfall in Starnberg verletzt worden.

Starnberg - Der Berg ist steil, nicht allen fällt das Anfahren leicht: Ein Tourist (71) aus Sachsen-Anhalt hat am Freitag gegen 17.15 Uhr am Seufzerberg, der Bahnhofstraße in Starnberg, den falschen Gang eingelegt und deswegen einen Unfall gebaut.

Der Mann stand mit seinem Mercedes an der roten Ampel der Söckinger Kreuzung auf der Bahnhofstraße in Starnberg. Beim Losfahren an der Steigung schaltete er laut Polizei irrtümlicherweise in den Rückwärtsgang. Als er von der Bremse ging, fuhr er rückwärts und krachte auf den hinter ihm wartenden Fiat 500 eines 52-jährigen Tutzingers. Dieser habe nach dem Unfall über Nackenschmerzen geklagt, jedoch sei kein Rettungswagen erforderlich gewesen.

Der Unfallverursacher und seine Ehefrau blieben unverletzt, teilte die Polizei weiter mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro.



Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / Carsten Rehder