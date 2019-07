Die „Bucherei“ – eine starke Säule der Wasserwacht

Die Starnberger Familie Bucher zählt 21 Köpfe, die der Wasserwacht Starnberg angehören. 13 Mitglieder der Familie engagieren sich aktiv in der Ortsgruppe. Am Wochenende sind die Buchers vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann mit dem erstmals vergebenen Engagiert-Preis ausgezeichnet worden.

Starnberg/München– Die Nachricht über die ebenso freudige wie ehrenvolle Auszeichnung durfte Tobias Bucher der Öffentlichkeit mitteilen – in seiner Funktion als Pressesprecher der Kreiswasserwacht Starnberg. Die Kameraden sind stolz auf das Engagement der Familie.

Der Engagiert-Preis ist in fünf Kategorien vergeben worden: Mut, Herz, Ausdauer, Feuer und Flamme sowie Publikumspreis. Geehrt wurden Feuerwehrleute, Mitglieder des Malteser Hilfsdienstes, der Bergrettung, des Technischen Hilfswerkes, Fußballschiedsrichter sowie eine Kinderklinikhelferin. Die sechste Kategorie ist der Sonderpreis des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration. Und diesen Preis hat Innenminister Herrmann der Familie Bucher zugesprochen.

In seiner Laudatio führte der Minister am Samstag bei der Ehrung in der BMW-Welt in München aus: „21 Mitglieder zählt die Familie Bucher, Groß und Klein sind bei der Wasserwacht am Starnberger See aktiv. Ganz Starnberg kennt die ,Bucherei‘, wie die Familie liebevoll genannt wird. Als Großfamilie sind sie zur Stelle, wenn es auf dem Starnberger See brenzlig wird. Im Sommer wie im Winter. Ob bei der Rettung von gekenterten Seglern, bei Erste-Hilfe-Leistungen, bei der Vermisstensuche, bei Schwimmkursen und Rettungsschwimm-Lehrgängen für Kinder und Erwachsene oder im schlimmsten Fall bei Bergungen. Jeder der erwachsenen Buchers hat schon Leben gerettet. Die Familie Bucher gibt beispielhaft Zeugnis ab, wie Ehrenamt Tradition haben kann. Das Ehrenamt wird nun schon in der dritten Generation weitergetragen und damit auch die Bereitschaft, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen und sich uneigennützig für andere einzusetzen.“

Mit dem Bayerischen Engagiert-Preis sollen Menschen ermuntert werden, das Ehrenamt auch für sich zu entdecken und mitzumachen. „Wir müssen junge Menschen für ein freiwilliges Engagement motivieren und sie für das Ehrenamt begeistern: bei der Freiwilligen Feuerwehr, den Hilfs- und Rettungsorganisationen und beim THW, im Sport, in der Integration und im Verkehrsbereich“, sagte der Innenminister.

Herrmann führte weiter aus: „Die Geschichten und Erlebnisse unserer Preisträgerinnen und Preisträger sind beeindruckend und gehen zu Herzen. Sie zeigen, dass ihr Engagement für andere und für unsere Sicherheit in Bayern Nachahmer und Mitmacher braucht. Wir alle können mitmachen, ganz nach dem Motto ,Wir für andere!‘“

Mehr als fünf Millionen Menschen sind in Bayern bereits ehrenamtlich aktiv, davon allein 800 000 Menschen für die Sicherheit in Bayern. Die Preisträger wurden von einer Jury ermittelt, über den Publikumspreis konnte jeder über eine Internet-Abstimmung mitentscheiden.