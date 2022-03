Tempo 20 und Flaniermeile: So will die Stadt den Bahnhofplatz umgestalten

Von: Peter Schiebel

Das Rondell am Bayerischen Hof in Starnberg wird während der Aktion „See and the City“ nicht als Parkplatz zur Verfügung stehen, die Ausfahrt auf den Bahnhofplatz wird gesperrt. © Andrea Jaksch

Die Planungen für das Projekt „See and the City“ zur temporären Umgestaltung des Bahnhofplatzes laufen im Rathaus auf Hochtouren. Am Montag gab die Verwaltung im Stadtrat einen Überblick. Viele Ideen sind mittlerweile konkreter, das Interesse der heimischen Gastronomie hält sich aber in Grenzen.

Starnberg – Das Ziel ist klar und bekannt: Der Durchgangsverkehr soll nach Möglichkeit weg vom Bahnhofplatz, stattdessen soll Fußgängern und Radfahrern mehr Platz eingeräumt werden. Mit dem Projekt „See and the City“ will die Stadt Starnberg von Mai bis August zeigen, was zwischen Villa Bayerlein und dem Hotel Seehof möglich ist. Dr. Thorsten Schüler (UWG) freute sich am Montag im Stadtrat schon darauf, „am 14. Mai dort zu flanieren“.

Die Veranstaltungen

An jenem Samstag beginnt „See and the City“ mit einem Familienfest. Von 12 bis 18 Uhr sollen große und kleine Starnberger dann auf ihre Kosten kommen. Einzelheiten stehen noch nicht fest. Mit dem Sport-, Fitness- und Gesundheitsprogramm „Starnberg bewegt“ kehrt am 26. Juni ein Klassiker zurück. Bislang immer parallel zum Marktsonntag nach den Sommerferien veranstaltet, feiert „Starnberg bewegt“ nun im Rahmen von „See and the City“ nach dreijähriger Abstinenz sein Comeback. Ebenfalls wieder aufleben lässt die Stadt die Nacht der langen Tafel, und zwar am 16. Juli von 18 Uhr bis Mitternacht. Bürgermeister Patrick Janik wünscht sich zudem einen Flohmarkt vom VHS-Parkplatz bis zum Rondell am Bayerischen Hof. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht.

Die Verkehrsplanung

Sind die Veranstaltungen sozusagen das Zuckerl, ist die Verkehrsplanung das tägliche Brot, „Wir sind seit Oktober fleißig am Arbeiten“, sagte Sylvie Pfeifer von der Stadtverwaltung am Montag. Zahlreiche Gespräche habe es gegeben, unter anderem mit dem Betriebshof und dem Inklusionsbeirat. Mehrfach sei das Konzept optimiert worden. Generell soll der Straßenraum schmaler werden, zudem sei in Absprache mit Landratsamt und Polizei 20 km/h statt der aktuellen 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit vereinbart worden.

Aus Richtung Possenhofener Straße kommend müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf eine Verschwenkung vor der VHS und eine Querungsinsel ein paar Meter weiter einstellen. Die Parkplätze am Rondell entfallen großteils, lediglich einige Stellplätze vor der Commerzbank bleiben erhalten. Um die Verkehrsführung einfacher zu gestalten, wird die Theresienstraße Einbahnstraße in Richtung Achheimstraße. Auch vor den See-Arkaden und vor dem Gallo Nero entfallen Parkplätze. Die in den Grafiken oben blau markierten Flächen stehen dafür als sogenannte Aufenthaltsflächen zur Verfügung.

Kopfzerbrechen bereiteten die Busstellplätze. Im Fall eines Schienenersatzverkehrs halten diese Busse vor dem historischen Bahnhofsgebäude, ansonsten ist ein Stück versetzt ein weiterer Busstellplatz vorgesehen. Das räumliche Ende von „See and the City“ ist hinter dem Seehof erreicht. Die ursprüngliche Idee, das Gebiet bis zum Kreisel an der Kaiser-Wilhelm-Straße zu erweitern, habe sich nicht realisieren lassen, sagte Sylvie Pfeifer. Grund sei vor allem, dass sich „sehr viele Flächen“ nicht im Eigentum der Stadt befänden.

Die Gestaltung

Starnberger Gärtnereien wollen Blumenkübel aufstellen. Ein P-Seminar des Gymnasiums hat Entwürfe gestaltet, wie mit Sprühfarbe und Klebebändern die Aufenthaltsflächen gestaltet werden können. Einen Dämpfer gibt es dagegen, was die Mitwirkung der heimischen Gastronomen anbelangt. „Wir sind sehr intensiv auf die Gastronomie zugegangen, sind aber leider nicht auf sehr viel Zuspruch gestoßen“, sagte Sylvie Pfeifer. Vom Restaurant Gallo Nero etwa sei die Auskunft gekommen, dass es nicht über genügend Personal verfüge, um zusätzliche Flächen bespielen zu können, erklärte Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl.

Während sich UWG-Stadtrat Schüler am Montag schon flanieren sah und Ludwig Jägerhuber (CSU) von einer „sehr guten Planung“ sprach, befürchtete Franz Heidinger (BLS) aufgrund der verengten Fahrbahn und der wegfallenden Parkplätze ein Verkehrschaos. „Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass es dort zu Problemen kommen wird“, sagte Angelika Kammerl. „Aber das müssen wir dann aushalten.“ Jägerhuber wies zudem darauf hin, bereits auf der B 2 die neue Verkehrsführung entsprechend zu beschildern. Der von dort abbiegende Schleichverkehr sorge aktuell nämlich für das alltägliche nachmittägliche hohe Verkehrsaufkommen am Bahnhof.