Familiensache Springreiten: Erfolgreicher Vater - aber jetzt startet die Töchter durch

Von: Laura Forster

Mit Pferden aufgewachsen: Jolie Marie Kühner (mit Del Piero II), Tochter des Weltklasse-Springreiters Max Kühner, hat eine große Karriere vor sich und reitet bereits bei internationalen Turnieren mit. © Andrea Jaksch

Bei Familie Kühner dreht sich alles um den Springsport. Vater Max ist internationaler Profireiter – auch der Nachwuchs und Ehefrau Liv sind begeisterte Pferdeliebhaber. Derzeit startet die älteste Tochter Jolie Marie mit ihren Ponys durch. Ein Besuch auf dem Reiterhof in Hadorf.

Hadorf – Der Schimmelhengst Del Piero II steht schon fertig geputzt, gesattelt und getrenst in der Stallgasse und wartet auf seine Reiterin Jolie Marie Kühner. Pfleger Mauro hat das Pony bereits zum Springreiten vorbereitet, denn Kühners Tag ist durchgetaktet. Bis 17 Uhr geht sie in die siebte Klasse der Munich International School in Starnberg, danach trainiert sie ein bis zwei ihrer fünf Pferde, und am Abend stehen noch einmal Unterrichtsvorbereitungen für den nächsten Tag auf dem Programm. Doch der 13-Jährigen macht der stressige Alltag nur wenig aus – denn sie ist ehrgeizig und hat ein Ziel vor Augen: So erfolgreich werden wie ihr Papa Max Kühner. Das Pferdewohl liegt ihr dabei besonders am Herzen.

Jolie Marie Kühner zieht ihren Helm auf, ihre Handschuhe an und streichelt dem Hengst über das Fell, dann nimmt sie die Zügel in die Hand und die beiden schlendern Richtung Reithalle. Die Hufeisen klackern auf den Pflastersteinen. Del Piero II reitet Kühner seit rund einem Jahr. Zum ersten Mal saß sie jedoch schon mit zwei Wochen auf einem Pferd – zusammen mit ihrem Papa. Ihr erstes Pony war ein Geschenk ihres Patenonkels zum dritten Geburtstag. „Wir wussten davon nichts. Auf einmal war Flinty da“, erinnert sich Mutter Liv Kühner. Nicht nur Jolie Marie lernte auf dem gutmütigen Wallach reiten, auch Schwester Grace (10) saß zum ersten Mal im Sattel auf dem Rücken des Ponys. Flinty starb 2014 mit 36 Jahren – die Leidenschaft für den Reitsport blieb den beiden Mädchen jedoch erhalten. Mit jedem Jahr verbessert sich Jolie Marie Kühner, bis sie mit Jade ihr erstes Turnier ging. „Das war ein Freundschaftsturnier – nichts besonders Großes. Das hat mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich weitermachen wollte“, sagt die 13-Jährige.

Von Vater Max Kühner bekommt Jolie Marie hilfreiche Tipps. © privat

Der erste große Erfolg: der Sieg im Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter 2021. Danach kam alles Schlag auf Schlag – 2022 die Titelverteidigung, der Sieg der Deutschen Jugendmeisterschaften der Ponys in Verden und der Mannschaftssieg des Nationenpreises im italienischen Gorla Minore. Sprunghöhe: bis zu 135 Zentimeter. „Wenn ich im Parcour bin, ist das wie in einem Tunnel. Ich bin voll konzentriert“ Wie sie das Adrenalin richtig einsetzt, hat sie von Vater Max Kühner gelernt, der derzeit Platz 16 der Weltrangliste im Springsport innehat.

Hilfreiche Tipps bekommt Jolie Marie natürlich von ihrem Papa, für das wöchentliche Training ist jedoch ein anderer Mann zuständig: der Landestrainer Martin Schäufler. Seit sieben Jahren begleitet er die junge Reiterin aus Hadorf nun und kennt sie in sportlicher Hinsicht besser wie kein anderer. „Mein Papa ist oft selbst auf Turnieren und kann nicht immer mitkommen. Dafür sind mein Trainier und meine Mutter meist dabei.“ Auch Jolie Maries kleine Schwester Grace ist mit ihren Ponys schon erfolgreich im Springsport unterwegs.

Rund 15 Übernachtungsturniere hat die Hadorferin im Jahr, dazu kommen noch etwa zehn Tagesturniere im Umkreis. Immer mit dabei: die beiden Hengste und Vollbrüder Del Piero I und Del Piero II. Die Schimmelponys sind derzeit bei Jolie Marie Kühner in Beritt, wie es im oft Reitsport üblich ist. „Loyalität ist das A und O“, sagt Mutter Liv. „Trotz vieler Angebote wurden die Ponys nicht verkauft. Der Besitzer steht voll hinter Jolie Marie, was uns natürlich freut. Das ist in der Branche nicht selbstverständlich.“

Jolie Marie Kühner mit Pferd Del Piero II beim Turnier in Verden. © Dr. Tanja Becker

Viel Zeit für andere Hobbys bleibt Jolie Marie nicht. Bis vor Kurzem ist sie noch regelmäßig geschwommen – nun möchte sie sich voll um ganz auf den Springsport konzentrieren, mit oder ohne Pferd. Auf einer Wiese im Garten der Kühners haben sie und ihre Schwester einen Parcour mit Hindernissen im Mini-Format aufgebaut, über die sie selbst springen. Eine Art Hochsprung bei der die 13-Jährige nach einer Lernphase am Schreibtisch ihre Energie loswerden – und sich im Kopf auf das nächste Turnier vorbereiten kann.

Die nächste Station: der Weltcup in Lyon Ende Oktober – das erste Mal, dass Jolie Marie und ihr Vater Max auf demselben internationalen Turnier starten. Wenn alles gut läuft, darf die 13-Jährige im Dezember das Weltcupfinale für Ponys in Mechelen (Belgien) reiten. „Da lege ich aber ein Veto ein, das beginnt einen Tag nach Heilig Abend. Die Feiertage sind heilig“, sagt die Mutter. Ob ihre Tochter sie noch überzeugen kann, wird sich zeigen.