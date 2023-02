Fast alle Tiere haben ein neues Zuhause

Von: Laura Forster

Teilen

Sie ist neu im Amt, die Katze schon viele Jahre im Tierheim: Tanja Wieber ist neue Leiterin des Starnberger Heims. 2022 konnten sie und ihr Team fast alle Tiere vermitteln. Katze Cookie jedoch bleibt lieber dort. © Andrea Jaksch

Im Tierheim Starnberg ist 2022 viel passiert. Hunderte Hunde, Katzen, Vögel, Meerschweinchen und Co. wurden abgegeben, der Großteil hat erfreulicherweise wieder ein neues Zuhause gefunden. Außerdem hat Tanja Wieber die Leitung von Christine Hermann übernommen.

Starnberg – Tanja Wieber, die seit dreieinhalb Monaten das Tierheim am Franziskusweg in Starnberg leitet, kann sich über die Zahlen von 2022 nicht beschweren. Insgesamt hat das Heim 672 Tieren eine Obhut gegeben, rund 600 konnten vermittelt werden und haben ein neues Zuhause gefunden. „Da können wir schon stolz sein“, sagt Wieber, die die Stelle ihrer Vorgängerin Christine Hermann, die sich in Pflegezeit befindet, übernommen hat.

Wieber war zuvor schon vier Jahre lang Stellvertreterin und arbeitet seit 2014 im Tierheim Starnberg. Sie hat selbst einen Hund und eine Katze aus dem Heim adoptiert. „Das ist ein wunderbarer Job. Man bekommt so viel von den Tieren zurück“, sagt die gelernte Chemielaborantin, die im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnt. „Besonders toll ist es auch zu sehen, wie glücklich die Tiere in ihrer neuen Familie sind.“ Im Tierheim ist sie für die Katzen und Hunde zuständig.

Letztere waren 2022 ein Hauptthema. „Es sind deutlich mehr Hunde abgegeben worden“, sagt Wieber. Das hänge vor allem mit der Beendigung der Homeofficezeit zusammen. „In einer Woche haben wir sieben Abgabehunde bekommen“, sagt sie. „Am Anfang der Pandemie war das Tierheim leer gefegt, jeder hatte Zeit und wollte ein Tier.“ Insgesamt haben Wieber und ihr Team 94 Hunde aufgenommen, fast genauso viele wieder vermittelt. „Ein gutes Ergebnis.“ Manche Hunde leben jedoch schon seit Jahren im Tierheim. „Das hat gesundheitliche Gründe, oder sie sind leider schwer vermittelbar.“ Für diese Fälle gibt es Patenschaften, die sich mit einem finanziellen Beitrag an den Tierarzt- oder Futterkosten beteiligen.

Eine Katze will im Tierheim bleiben

In 2022, nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war und Geflüchtete in den Landkreis kamen, hat das Tierheim auch vier Hunden ein Zuhause auf Zeit gebeben, bis deren Besitzer eine Bleibe, in der Tiere erlaubt sind, gefunden haben. „Zweieinhalb Monate waren die Tiere bei uns untergebracht.“ Auch 15 Hunde und acht Katzen aus dem Kriegsgebiet hat das Tierheim aufgenommen. „Die Katzen sind alle vermittelt, ein paar Hunde leben noch bei uns.“ Vereinzelte davon kamen mit Verletzungen in Starnberg an, wie etwa der Mischling Danny, der einen Streubombenunfall hatte. Dass die Tiere Schlimmes erlebt haben und zum Teil noch verängstigt sind, hat sich in der Silvesternacht gezeigt. „Bei den ganzen Böllern waren sie ganz traumatisiert“, sagt Wieber.

Bei den Katzen ist die Zahl der Aufnahmen und Entlassungen für 2022 ausgeglichen und liegt bei 178. „Wir konnten zum Glück allen Katzen ein neues Zuhause schenken.“ Nur Tierheimkatze Cookie lebt weiter am Franziskusweg. „Die haben wir schon zwölf Jahre. Dreimal war sie schon vermittelt, doch es hat nie gepasst.“ Die ältere Katzendame scheint sich im Tierheim am wohlsten zu fühlen.

Ende des Jahres wurde es in den Volieren noch einmal voll. Fast 100 Vögel hat das Tierheim aufgenommen, die aufgrund eines „Animal-Hording“-Falls im Landkreis Starnberg schnell untergebracht werden mussten, also als jemand sehr viele Tiere hatte. Unter den Tieren waren sowohl Wildvögel wie Amseln und Drosseln, aber auch Ziervögel wie Zebra- und Reisfinken, Astrilden und japanische Mövchen. „Einige warten noch auf ihren Menschen“, sagt die Leiterin.

Die Zahl der Wildtiere ist die höchste der Statistik: 198 Tiere hat das Tierheim aufgenommen, 161 entlassen beziehungsweise freigelassen. Darunter waren Igel, Enten, Siebenschläfer und Tauben. „Meistens werden uns kranke oder junge Tiere gebracht, die wir dann erst mal aufpäppeln müssen.“

Besonders freut es Wieber, dass die Tiere aus dem Tierheim tolle Endplätze gefunden haben – und das nicht nur im Landkreis Starnberg. „Wir haben schon Katzen und Hunde nach Augsburg oder an den Tegernsee vermittelt.“ Ohne die vielen Spender und Unterstützer wäre die Arbeit so nicht möglich. „Da sind wir sehr dankbar.“