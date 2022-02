Fasziniert vom künstlichen Licht und der Technik dahinter

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Die umfunktionierte Glasvase mit LED-Lämpchen in Regenbogenfarben ist nur eines von László Ráczs Kunstobjekten. © Dagmar Rutt

Ob Vase, Kleiderbügel oder Nudelsieb: László Rácz präsentiert in Starnberg recycelte, leuchtende Objekte.

Starnberg – Faszination ist das eine. Das andere ist ein Recyclinggedanke. László M. Rácz hat es schon immer gestört, wie viele übrig gebliebene Leuchten nach einer Montage entsorgt wurden. Also hat er alles, was nicht gebraucht worden war, gesammelt und die verschiedenen Bestandteile zu neuen Lampen und Lichtträgern zusammengesetzt. Nun sind sie im Atelier seines Roseninsel-Künstlerkollegen Paolo de Brito ausgestellt. Wer wissen will, wie Rácz zu dieser ganz speziellen Recycling-Kunst kommt, muss sich mit seinem beruflichen Werdegang befassen.

Der gebürtige Ungar kam 1987 nach Starnberg. Schon 1971 hatte er sein Heimatland verlassen, um an der Technischen Universität Darmstadt ein Studium für Farbgestaltung und Maschinenbau anzutreten. Nach Ausflügen in die Abgasturbolader-Entwicklung und Filmentwicklungstechnik war er mehr als 20 Jahre im Bereich Beleuchtungsplanung tätig, inklusive Design, Produktion und Montage. „Da habe ich meine Faszination für Licht entdeckt“, sagt er und strahlt. „Wie schön doch das künstliche Licht ist.“

Glaskugel auf Alutrichter

Technik und Kreativität: Das sind die beiden Pole von Ráczs künstlerischen Schaffens – wobei die technische Ästhetik überhaupt nicht vollkommen sein soll. „Ich will nicht designen“, betont der Lichtkünstler. „Die Lichtquellen sollen rau wirken, nicht rund.“ Und so verwendet er auch schon mal Edelstahlteesiebe, Kleiderbügel oder Nudelsiebe für seine Lichtobjekte, die zauberhafte Reflexionen an die Wand werfen, wenn die Spektralfarben sternförmig oder in Wellen über das Mauerwerk fließen. Damit das alles ja nicht zu schön wird, bleiben Fassungen, Leitungen und Kabel sichtbar und brechen bewusst die Ästhetik. Farbige Leuchtstoffröhren werden zu Gesichtern, wie in der Arbeit „Colour Face“, eine goldbeschichtete Glaskugel auf einem ausgedienten Alutrichter zum „Golden Globe“ und Alugitter werfen so aufregende Lichtreflexionen an die Wand, dass der Künstler damit das Nordlicht assoziiert. „Aurora Borealis“ ist dann auch noch auf einem fahrbaren Sockel installiert und dimmbar.

Seit neuestem geht es sogar kabellos. Bei seiner jüngsten Arbeit hat László Rácz eine Glasvase mit LED-Lämpchen zu einem in Regenbogenfarben funkelnden transparenten Glaszylinder umfunktioniert, eine Arbeit, die man, wie übrigens die ganze Ausstellung am besten in den Abendstunden anschaut – wenn das Lichtspiel seine volle Wirkung entfaltet. ak

Die Ausstellung des Lichtkünstlers László Rácz ist im Atelier von Paolo de Brito an der Bahnhofstraße 1-3 in Starnberg zu sehen – und zwar noch bis Sonntag, 20. Februar, jeweils von 16 bis 19 Uhr. Die Ehefrau des Künstlers, Iris Oberholz, stellt ebenfalls aus: Sie präsentiert zwei Gemälde.