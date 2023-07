FDP denkt über Bürgerbegehren nach

Von: Peter Schiebel

Die FDP-Vorstandsmitglieder (v.l.) Dietrich von Witzleben, Anke Henniger, Stefan W. Zeil und Dr. Dustin Schöder nach dem Pressegespräch am Freitag. Je mehr ich mich mit der Sache beschäftigt habe, umso mehr sind meine Zweifel gestiegen. FDP-Stadträtin Anke Henniger © fdp

Der Ton zwischen der Starnberger FDP und der Stadtspitze in Sachen Seeanbindung wird rauer. Bei einem Pressegespräch am Freitag warf der Parteivorstand Bürgermeister Patrick Janik Geheimniskrämerei vor. Die Mitglieder haben sich zudem für alternative Planungen ausgesprochen.

Starnberg – Starnbergs FDP will lieber jetzt als später, dass die Stadt Starnberg aus der Vereinbarung mit der Deutschen Bahn AG in Sachen Seeanbindung aussteigt. „Es steht jetzt schon fest, dass die Finanzierung nicht darstellbar ist“, sagte Co-Vorsitzender Stefan W. Zeil bei einem Pressegespräch am Freitag. „Wir könnten schon im Juli das Sonderkündigungsrecht ziehen.“ Dieses Recht steht der Stadt Starnberg innerhalb eines Jahres zu. Es ist der rechtlich saubere Ausweg, falls die Finanzierung des bislang auf 177 Millionen Euro geschätzten Projekts nicht zustande kommt. „Im Vertrag steht: Die Stadt ist in der Pflicht“, sagte Zeil. „Dieses Risiko ist viel zu hoch.“

Er könne sich vorstellen, die Sonderkündigung als eine Art „Vorratsbeschluss“ zu treffen, der dann rund um den Jahreswechsel 2023/24 greift, sagte Zeil. Spätestens dann will Bürgermeister Patrick Janik Ergebnisse seiner Gespräche und Verhandlungen zur Finanzierung der Seeanbindung vorlegen. Sogar über ein Bürgerbegehren mit dem Ziel der Sonderkündigung denkt die FDP laut nach, wie der stellvertretende Vorsitzende Dietrich von Witzleben sagte. Unter welchen Voraussetzungen und wann die Partei dieses Begehren starten würde, konnte oder wollte Zeil am Freitag aber nicht sagen.

Zeil und von Witzleben sprachen damit zwei von insgesamt zehn Punkten eines Positionspapiers an, das eine Mitgliederversammlung der Starnberger FDP am Mittwoch vor einer Woche mit großer Mehrheit beschlossen hat. Zu dem Termin waren keine Journalisten eingeladen. Zeil sprach am Freitag von 92 Prozent Zustimmung aus Reihen der Mitglieder.

Liberale wollen alternatives Konzept

In dem Papier unter der Überschrift „Seeanbindung neu denken“ fordert die FDP auch „die Erarbeitung eines alternativen Konzepts zum Seebahnhof und zur Seeanbindung“ sowie die „Aufnahme von Verhandlungen mit der Bahn und Bayerischen Eisenbahngesellschaft zu einer alternativen Lösung“. Das Ziel sei ein zukunftsfähiger Bahnhof am See, erklärte Schriftführer Dr. Dustin Schöder und betonte: „Wir können den Status quo beibehalten und modernisieren.“

Eine Gleisverlegung am See lehnt die FDP damit ab, ebenso ein Wendegleis am Oberfeld. Stattdessen brachte Schöder das Projekt „Zukunftsbahnhof“ ins Spiel, eine umfassende Sanierung samt Integration neuer Mobilitätskonzepte und neuer Technologien. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben zwischen 2019 und 2021 deutschlandweit 16 Stationen zu „Zukunftsbahnhöfen“ umgestaltet.

Der Bahnhof Nord soll nach Vorstellung der FDP zu einem „intermodalen Mobilitätsknoten für Pendler und Privatreisende“ werden, die Innenstadt durch sogenannte „Shared-Space-Flächen“ beruhigt werden, inklusive Neugestaltung von See- und Stadtpromenade. Neben dem finanziellen Risiko bei Umsetzung der Seeanbindung sieht die FDP auch eine zeitliche Komponente. Es drohe ein „Endlos-Projekt“, sagte Schöder

Deutliche Kritik am Bürgermeister

Deutliche Kritik übt die FDP am Verhalten des Bürgermeisters. „Die durch Bürgermeister Patrick Janik geführte Lösungsfindung ist durch absolute Intransparenz, Geheimniskrämerei und das vollständige Fehlen jedweder Bürgerbeteiligung gekennzeichnet“, schreibt die FDP. Stadträtin und Co-Vorsitzende Anke Henniger erklärte dazu: „Man wird schon als Stadtrat misstrauisch.“ Seit Anfang des Jahres habe sie von Janik keine Informationen mehr über den Fortgang der Gespräche zur Finanzierung der Seeanbindung bekommen, auch nicht in nicht öffentlicher Sitzung. Unklar sei zum Beispiel, welche bauliche Auslastung sich die Stadt auf welchen Grundstücke vorstelle. Alles in allem sei die Vereinbarung „ein Blankoscheck für die Bahn durch die Stadt“, sagte Henniger.

Warum sie dann am 12. Dezember vergangenen Jahres überhaupt für die Vereinbarung gestimmt habe (bekanntlich gab es in der Sitzung nur eine Gegenstimme, und zwar von Dr. Johannes Glogger/WPS)? Weil Janik deutlich gemacht habe, dass die Stadt nach einem Jahr das Sonderkündigungsrecht ziehen könne, antwortete Henniger. Mittlerweile sei sie sich nicht mehr so sicher, ob das im Rathaus und von der Mehrheit des Stadtrats überhaupt noch in Betracht gezogen werde. „Je mehr ich mich mit der Sache beschäftigt habe, desto mehr sind meine Zweifel gestiegen.“