Kommandant: Fehlalarme schädigen Einsatzbereitschaft

Drei Buchstaben, die für Ärger sorgen: BMZ steht für Brandmeldezentrale. Die Anlagen produzieren in Starnberg zahlreiche Fehlalarme, Ortswehren sind immer mit dabei – und meistens umsonst. © Andrea Jaksch

Die Freiwillige Feuerwehr Leutstetten muss zunehmend zu Einsätzen nach Starnberg ausrücken, weil dort Personal fehlt. Kommandant Michael Rattelmüller forderte die Stadt zum Handeln auf - vor allem die Fehlalarmierungen seien schädlich für die Einsatzbereitschaft.

Leutstetten – Bei den Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet von Starnberg gärt es. Die Starnberger Wehr leidet unter massiven Personalproblemen, was dazu führt, dass bei einem Alarm häufig gleich eine oder mehrere Ortswehren mitalarmiert werden. Die Masse sind jedoch Fehlalarme von Brandmeldeanlagen. Das erhöht die Belastung der Freiwilligen – und den Ärger, wie Leutstettens Kommandant Michael Rattelmüller bei der Jahreshauptversammlung unmissverständlich deutlich machte: „Die Anzahl der Fehlalarme im Stadtgebiet Starnberg haben in meinen Augen eine unzumutbare Größenordnung erreicht.“ Er forderte Stadt und Stadtrat zum schnellen Handeln auf.

2022 rückten die Leutstettener 47-mal aus, 30-mal zu einem Brandeinsatz – und davon 21-mal wegen einer Brandmeldeanlage. So viele Einsätze hatte die Wehr vor einigen Jahren noch insgesamt. Nur neun der 47 Alarmierungen betrafen das Ortsgebiet von Leutstetten. Das Problem verschärft sich: Heuer waren es bisher 18 Alarmierungen – nur einmal war der Einsatzort Leutstetten. Bei den anderen 17 Einsätzen fuhren die Leutstettener Richtung Starnberg – nach Starnberg rein fahren sie hingegen selten. Häufig wird der Einsatz abbestellt, wenn die Wehr gerade auf Höhe Bahnhof Nord ist. „Diese Alarmierungstaktik ist nicht nur frustrierend für die ausrückenden Kräfte“, sagte Rattelmüller, „sondern führt über kurz oder lang zum Ignorieren von Alarmierungen.“ Zumal: Selbst eine abgebrochene Einsatzfahrt bedeute für die Aktiven, dass sie eine bis eineinhalb Stunden weg vom Arbeitsplatz seien – was zu Problemen mit den Arbeitgebern führe. Bei einem echten Notfall komme jeder, die Anzahl der Fehlalarmierungen sei jedoch „destruktiv und schädigt die Einsatzbereitschaft und die Stimmung“. Die hohe Zahl der Fehlalarmierungen sei ehrenamtlich nicht mehr zu leisten.

Brandmeldeanlagen: Alarmierungen sind oft Fehlalarme

Problem ist, dass es in Starnberg mehr als 100 solcher automatischen Brandmeldeanlagen gibt. Dass eine solche Anlage einmal im Jahr einen Fehlalarm produziert, gilt als normal. Nachdem man aber nie weiß, ob es ein Fehl- oder ein echter Alarm ist, rücken die Wehren immer in entsprechender Stärke an. Ärgerlich für die Aktiven ist, dass es zum einen häufig dieselben Anlagen sind (in der Vergangenheit häufig das Seebad, aber auch bei Firmen), die für Fehlalarme sorgen, zum anderen viele Einsätze vermeidbar wären, weil beispielsweise bei Bauarbeiten die Anlage nicht entsprechend eingestellt wird und Staub zum Alarm führt. Rattelmüller denkt auch daran, die Betreiber bei solchen Einsätzen stärker zur Kasse zu bitten, um sie zu mehr Sorgfalt zu bewegen.

Der Leutstettener Kommandant forderte die Stadt auf, die Starnberger Wehr so zu ertüchtigen, dass die Ortswehren – vor allem Leutstetten und Söcking – nicht immer in die Stadt ausrücken müssen. Die Probleme, so Rattelmüller, seien auch im Entwurf des Feuerwehrbedarfsplanes aufgelistet, mit dem sich der Stadt nun endlich konstruktiv befassen müsse. Die Feuerwehr sei eine Pflichtaufgabe, die Stadt habe eine Fürsorgepflicht. Zudem fordert Rattelmüller, dass die Frage der Aufwandsentschädigungen neu geregelt wird. Für den Aufwand – nicht die Einsatzzeit – bekommen alle Ehrenamtlichen eine Entschädigung; diese wird in Starnberg an die Vereine überwiesen, nicht an die Aktiven. Die Gemeindeordnung sehe diese Entschädigung vor.

Stadt: „Wir sind dran“

Der federführende Kommandant Markus Grasl fordert schon seit Langem mehr hauptamtliche Kräfte, um das Personalproblem zu beheben (wir berichteten). Der Stadtrat hat ihm nun zwölf Stellen zugestanden, hob Starnbergs dritte Bürgermeisterin Christiane Falk in Leutstetten hervor. Auch habe man Räume im Starnberger Gerätehaus dafür umgebaut. An der Frage der Fehlalarmierungen „sind wir dran“, sagte sie, auch hinsichtlich der Satzung. Dabei schaue man sich Beispiele an, eine Lösung müsse aber rechtlich sauber sein. Franz Heidinger, Feuerwehrreferent des Stadtrates, stellte sich auf Rattelmüllers Seite. Zumindest treue Aktive, die viele Einsätze fahren, müsse man in geeigneter Form entschädigen. Grasl habe dabei schon viel bewegt, auch einiges aus dem Bedarfsplan sei bereits umgesetzt. (ike)