33 Feiern in der Stadt und im Undosa

Der Starnberger Hauptausschuss hat den Party-Kalender für 2019 gebilligt. 24 Events sind in der Stadt geplant, neun weitere sollen im „Undosa“ stattfinden. Im vergangenen Jahr gab es wenig Beschwerden, wurde in der Sitzung deutlich.

Starnberg – Insgesamt 24 Veranstaltungen und neun weitere im „Undosa“ hat der Hauptausschuss des Starnberger Stadtrates am Montagabend grundsätzlich zugestimmt. Jede Veranstaltung muss allerdings noch einzeln genehmigt werden und bekommt individuelle Auflagen. Neu ist unter anderem, dass das Pfälzer Weinfest, das 2018 ausgefallen war, eventuell im Bürgerpark stattfindet.

Im Ausschuss gab es anders als in früheren Jahren keine großen Debatten. Mittelpunkt der Diskussion war allerdings wieder einmal das „Undosa“ und die Veranstaltungen dort, die nicht alle vom Pächter selbst veranstaltet werden. Michael Mignoli (BLS) erkundigte sich genau, ob die Auflagen bei Müll und Lärm eingehalten würden. Beim Müll, dessen Beseitigung an der Seepromenade Aufgabe der Veranstalter ist, habe es keine Beschwerden gegeben, sagte Bürgermeisterin Eva John. Beim Lärm waren es im vergangenen Jahr lediglich fünf – vergleichsweise wenig, da es schon Feiern gab, bei denen sich mehr als 100 an einem Wochenende beschwert hatten. Der Veranstalter müsse ein so genanntes Prognose-Gutachten vorlegen, das zeigt, wo mit welchem Geräuschpegel zu rechnen sei, sagte Ordnungsamtschef Ludwig Beck. Dadurch würden beispielsweise die Positionen von Lautsprechern festgelegt. Mignoli regte an, den Vertrag aus dem Jahr 1957, der dem „Undosa“ eine Mindestzahl an Veranstaltungen zubilligt, zu überprüfen. Der sei nach mehr als 60 Jahren vielleicht nicht mehr zeitgemäß. John entgegnete, der Vertrag sei gültig und regle nur die Zahl, nicht Art oder Musik.

Eigentlich gilt für Veranstaltungen im „Undosa“ ein Mindestabstand von 14 Tagen, der heuer jedoch nicht immer eingehalten wird. Beck verwies darauf, dass es nur in Ausnahmefällen möglich sei, Veranstaltungen zu verbieten – ansonsten müsse die Stadt Auflagen machen. Die kürzeren Abstände ließ man durchgehen. Einige Stadträte hatten Bedenken, weil Veranstaltungen mit bis zu 3500 Gästen bis 3 Uhr morgens dauern sollen. Das fällt aber nicht in die Zuständigkeit der Stadt, da die Gaststättenerlaubnis einen Betrieb bis 3 Uhr erlaubt. Auf der Seepromenade selbst muss um 22 Uhr Schluss sein.

Die Liste wurde gegen die Stimme von Gerd Weger (CSU) angenommen, dem vor allem die Dauer der „Undosa“-Veranstaltungen zu weit gingen.

Folgende Veranstaltungen hat der Hauptausschuss genehmigt:

27. Mai bis 2. Juni: Französische Woche, Kirchplatz

2. Juni: Marktsonntag, Innenstadt

6. bis 10. Juni: Afrika-Karibik-Festival, Seepromenade

14. bis 16. Juni: Streetfood-Festival, Kirchplatz

20. bis 23. Juni: Strandgut-Markt, Seepromenade

4. bis 7. Juli: Pfälzer Weinfest, Kirchplatz oder Bürgerpark

5. bis 7. Juli: Schlossfest, Schlossgarten

13. Juli: Stadlfest Perchting, Ü30-Party auf dem Starnberger See (auf der MS Starnberg)

19. bis 21. Juli: Stadtfest in der Innenstadt

20. Juli: Dorffest Wangen

24. Juli bis 4. August: Kino-Openair, Seebad

28. Juli: Drachenbootrennen, Seepromenade

10. August: Ü30-Party auf dem Starnberger See (auf der MS Starnberg)

4. September: Eröffnung Fünf-Seen-Filmfestival, Schlossberghalle

4. bis 11. September: Fünf-Seen-Filmfestival

15. September: Starnberg bewegt und Marktsonntag, Innenstadt

21. September: Starnberger Oldtimer-Ausfahrt, Seepromenade

11. bis 13. Oktober: Streetfood-Festival, Kirchplatz

1. Dezember: Weihnachtsmarkt Wangen

5. bis 8. Dezember: Christkindlmarkt Starnberg, Kirchplatz

17. Januar bis 9. Februar 2020: Eiszauber, Kirchplatz

Noch keine festen Termine gibt es für das Musik- und Kunstfestival des Vereins Feta Records, das voriges Jahr bei Landstetten stattgefunden hatte. Fürs „Undosa“ sind folgende Termine gebilligt worden: Isle of Summer (27.April), Opening Night (1. Mai), Jungle of the Planet (25. Mai), White Night (1. Juni, 29, Juni, 20. Juli), Welcome to Ibiza (6. Juli), Karibische Nacht (10. August) und Isle of Summer (14. September). Ein Teil dieser Veranstaltungen fällt unter die Gaststättenerlaubnis des „Undosa“ und muss daher nicht einzeln genehmigt werde