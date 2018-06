Feiern, laufen, schlemmen

Starnberg feiert Mitte Juli zum ersten Mal ein Stadtfest. Ein Höhepunkt soll ein 7,5-Kilometer-Lauf werden.

Starnberg – Die Französische Woche: abgesagt. Die Italienische Woche: abgesagt: Das Pfälzer Weinfest: abgesagt. Das Jahr 2017 hat für alle Freunde des gemeinsamen Feierns in Starnberg bislang herbe Enttäuschungen parat gehabt. Das soll sich aber spätestens vom 20. bis 22. Juli ändern – eine Woche nach dem Finale der Fußball-WM steigt nämlich das erste Starnberger Stadtfest.

„Feiern verbindet“, sagte Bürgermeisterin Eva John am Freitag über die Idee, die dahinter steckt. Gemeinsam mit Stadtförderin Sarah Buckel, Milko Lier vom gleichnamigen Sportgeschäft und Benedikt Pohlus, dem Geschäftsführer des TSV Starnberg, stellte sie das Programm vor.

„Die Strecke kann jeder schaffen“

Ein Höhepunkt soll dabei der Stadtlauf am Sonntag (22. Juli) sein, der eine weitere Premiere für Starnberg darstellt. 7,5 Kilometer lang ist die Strecke, die über eine zweimal zu absolvierende Runde vom Kirchplatz über Bahnhof, Possenhofener Straße, Almeidaweg, Lindenweg und Maximilianstraße wieder zurück zum Kirchplatz führt – Seeblick inklusive. „Die Strecke kann jeder schaffen“, machte Buckel allen Interessierten Mut, sich anzumelden, was von diesem Wochenende an unter der Internetseite www.starnberg.de möglich sein soll. 15 Euro kostet die Teilnahme, ein Laufshirt von Sport Lier inklusive.

Auf 500 Jugendliche, Frauen und Männer ist die Teilnahme begrenzt. Damit sei die Kapazität des Kirchplatzes erschöpft, zumal dort Garderobe, Umkleidemöglichkeiten und Toiletten eingerichtet würden, sagte Buckel. Für die jeweils ersten Drei bei Frauen und Männern (U18 und Ü18) gibt es Medaillen und Preise.

„Viele laufen jahrelang allein“

„Zu Starnberg gehört einfach mal ein Lauf“, freut sich Milko Lier schon auf die Veranstaltung. „Viele laufen jahrelang allein. Da ist das eine gute Gelegenheit, sich einmal mit anderen zu messen.“ Auch einige TSV-Mitglieder dürften mitlaufen. Auf etwa 150 Köpfe zählt Geschäftsführer Pohlus den entsprechenden Anteil der Leichtathletik-Abteilung. Der TSV ist auch mit rund 20 Streckenposten dabei, unterstützt von Kameraden der Feuerwehr. Der Startschuss fällt am Sonntag um 10 Uhr. Die betreffenden Straßen werden bereits von 9.30 bis etwa 11.30 Uhr gesperrt.

Am Tag zuvor, Samstag (21. Juli), bietet das Stadtfest zwei Programmpunkte. Von 8 bis 13 Uhr steigt auf dem Kirchplatz zunächst das Wochenmarktfest, in dessen Rahmen unter anderem Einkaufskörbe gefüllt mit Waren vom Markt verlost werden. Es wird einen Barfußpfad geben, die Bayerische Kartoffelkönigin hat bereits ihr Kommen zugesagt, darüber hinaus spielt die Stadtkapelle auf.

Dazu gibt es Gastronomie und Musik

Am Abend ist die Nacht der langen Tafel ins Stadtfest integriert. 330 Biertischgarnituren werden auf dem Karree Wittelsbacherstraße, Zweigstraße, Maximilianstraße, Ludwigstraße aufgestellt, an denen die Besucher von 18 Uhr bis Mitternacht essen, trinken und ratschen können. Erstmals sollen heuer die Bäume entlang der Maximilianstraße besonders illuminiert werden.

Zum Auftakt des Stadtfestes am Freitag (20. Juli) wartet die Kreisstadt ebenfalls mit einer Premiere auf, der „Langen Kulturnacht“. Von 18 Uhr an werden Künstler und Kreative die Innenstadt und deren Geschäfte bespielen: mit Musik und Lesungen, mit Ausstellungen und Installationen. Dafür dürfen die Läden extra bis 22 Uhr öffnen – „das ist einmal im Jahr möglich“, sagte Buckel und verwies bereits auf die Genehmigung der Regierung von Oberbayern. Dazu gibt es Gastronomie und Musik am Kirchplatz.

Übrigens: Die Lange Kulturnacht und damit das erste Starnberger Stadtfest schließen sich direkt an den offiziellen Spatenstich für den B2-Tunnel an (siehe Seite 1).