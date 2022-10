Bei jedem Wetter an Grenzsteinen unterwegs

Seit Jahrzehnten als Feldgeschworene dabei: Matthäus Popp, Vermessungsamtschef Steffen Kirchner, Alois Bals, Josef Oberrieder und Landrat Stefan Frey (v.l.). © Andrea Jaksch

Landrat Stefan Frey ehrt langjährige Ehrenamtliche aus Andechs und Berg.

Landkreis – Für 25- und 40-jährige Tätigkeit als Feldgeschworene hat Landrat Stefan Frey diese Woche drei Landkreisbürger ausgezeichnet. Josef Oberrieder (66) aus Berg wurde für 25-jähriges Engagement geehrt, Alois Bals (70) und Matthäus Popp aus Andechs für 40-jähriges. Frey würdigte das: „Sie haben gewissenhaft und engagiert Ihren Dienst ausgeführt.“ Als Anerkennung überreichte er Landkreismünzen sowie eine Urkunde vom Finanzministerium.

Steffen Kirchner, Leiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Landsberg am Lech, zollte den dreien Respekt: „Feldgeschworenen-Einsatz heißt Einsatz bei jedem Wetter, dafür gebührt Ihnen Dank.“ Außerdem bedankten sich Andreas Hlavaty, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Berg, und Christian Kaiser, Dritter Bürgermeister der Gemeinde Andechs. Zwei weitere Feldgeschworene aus Andechs, Quirin Loder und Franz Sontheim, sollten ebenfalls für ihren 40-jährigen Dienst geehrt werden, konnten aber an der kleinen Feierstunde in Starnberg nicht teilnehmen.

Das Amt des Feldgeschworenen wird auf Lebenszeit auf Vorschlag des jeweiligen Bürgermeisters vom Gemeinderat verliehen und ist das älteste Ehrenamt der kommunalen Selbstverwaltung in Bayern. Feldgeschworene haben die Aufgabe, nach Absprache mit den Vermessungsbehörden Grenzsteine zu verlegen. Im gesamten Landkreis Starnberg gibt es 39 Feldgeschworene.

Josef Oberrieder beispielsweise hat in seiner bisher 25-jährigen Amtszeit mehr als 500 Grenzsteine verlegt. Besonders schätzt der Bachhausener an seiner Aufgabe die viele frische Luft, die körperliche Aktivität und die Arbeit bei jedem Wetter. Das erste Mal in Kontakt kam Oberrieder mit der Aufgabe im Alter von 16 Jahren. Damals brauchte er Geld, um sich ein Moped für die sechs Kilometer zur Lehrstelle als Kfz-Mechaniker nach Allmannshausen zu finanzieren. Die Lösung: Er half seinem Vater, der auch schon Feldgeschworener war, in den Sommerferien bei der Vermessung. Später, im Alter von 41 Jahren, wurde er es dann selbst.

Auch Alois Bals hat als Feldgeschworener viel erlebt. Einmal hat der Machtlfinger an einer einzigen Straße 96 Grenzsteine verlegt. Besonders gefällt ihm an seinem Amt die Sichtbarkeit seiner Arbeit. Matthäus Popp ist Zeitzeuge eines großen Wandels: „Früher haben wir noch mit dem Maßband gemessen, heute ist alles digital“, sagt der Machtlfinger über seine Tätigkeit.

Wer mehr über das Ehrenamt, das Siebenergeheimnis oder die Historie wissen möchte, findet Informationen online unter ldbv.bayern.de/vermessung/feldgeschworene.

Philipp Trabert