Feste und Forschung, Rätsel und Reiche

Von: Andrea Stinglwagner

Die Fischer sind damals mit einem Einbaum rausgefahren. © Der Starnberger See

Buch „Der Starnberger See“ von rund 50 Autoren thematisiert mehr als 80 Orte der Region.

Landkreis – Der Starnberger See birgt noch einige Geheimnisse, die vielleicht auch Menschen, die in seiner Nachbarschaft leben, noch nicht kannten. Das neue Buch „Der Starnberger See“ verkauft sie jedenfalls so. Es erzählt zahlreiche historische und auch neuere Geschichten. Über 50 Autoren zeichnen ein Porträt der Region – auf mehr als 80 Stationen. Eine kleine Auswahl.

Royales Museumsfest

Wussten Sie, dass König Ludwig III. sowie Königin Marie Therese persönlich zur Eröffnung des Museums Starnberger See nach Starnberg kamen? Am 7. Juli 1914 war das, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Am Starnberger See aber wurde gefeiert, heißt es im Buch: „Unter Hochrufen zog die königliche Gesellschaft durch die reich beflaggte Stadt zum Eingang des Museums, wo Schulkinder und Pfadfinder, Feuerwehrleute und Veteranen Spalier standen.“ Eröffnet wurde das Museum übrigens unter dem Namen Würmgaumuseum.

Rätsel am Seegrund

Unter dem tiefen Blau des Sees tummeln sich nicht nur Karpfen und Barsche – hier wird auch archäologische Forschung betrieben, und das schon seit 150 Jahren. 1864 entdeckten die Münchner Professoren Carl Theodor Ernst von Siebold und Moritz Wagner an der Roseninsel Reste vorgeschichtlicher Pfahlbauten. Seither wird dort getaucht und gegraben, seit 1980 wird moderne Taucharchäologie im Auftrag des bayerischen Denkmalamts betrieben. Bei Grabungen fand man auf einem unterseeischen Höhenrücken vor Kempfenhausen Pfahlbauten aus der Zeit um 3721 vor Christus. Und es bleiben Rätsel – etwa die sagenumwobenen Brücken, die einst vom Festland zur Roseninsel führten.

Das legendäre Undosa

Wellen schlägt der Starnberger See täglich – legendär sind aber künstlich erzeugte Wellen im 1905 eröffneten Undosa: dem ersten Wellenbad Deutschlands. Die Wellen wurden durch Walzen erzeugt, die in einer Hütte „mit Dampfkraft hochgezogen wurden“. Mit der Bahn wurde sogar weißer Sand vom Main herangefahren. 1921 wurde das Undosa (lat.: Die Wellenreiche) wegen hoher Kosten „abgetakelt“, Besucher kamen weiterhin. Karl Valentins sagte einmal: „Einer alten Sage nach sollen sich vom Undosabad aus unbekannten Ursachen Tausende von Menschen in den See gestürzt haben; dieselben konnten sich aber dank ihrer guten Schwimmkenntnisse selbst aus den Wellen befreien.“

Betuchte am See

Klar, es ist kein Geheimnis, dass sich Reich und Schön am Starnberger See ein Stelldichein geben. In Seeshaupt zum Beispiel, wo auch Anfang des 20. Jahrhunderts viele „betuchte Städter“ ins beschauliche Dorf zogen, wovon bis heute zahlreiche Villen zeugen, viele in exklusiver Uferlage, wie es im Buch heißt. Doch wussten Sie, dass ein Unglück die Gemeinde von Grund auf veränderte? Am 31. März 1815 war es, als in der Küche der Tavernwirtschaft (heute „Seeresidenz Alte Post“) beim Schmalzkücherl-Backen ein Feuer ausbrach. 29 der 42 Anwesen verbrannten, sogar die Glocken im Kirchturm schmolzen. Der Wiederaufbau ging schnell, am Ufer wohnt man dort heute sehr idyllisch.

Kleidung mit Tradition

Die Autoren im Buch betonen, dass Tradition und Brauchtum am Starnberger See noch großgeschrieben werden, dass die Mädchen am Westufer noch eine historische Festtracht tragen, die aus einem „Leiblrock mit Spenzer aus meist blauem, gemustertem Woll- oder Baumwollstoff und passender Schürze“ besteht. „Darunter eine weiße Bluse, weiße Baumwollstrümpfe und – wer’s genau wissen will – auch weiße Unterwäsche.“ Dazu das Kranl, ein Krönlein. Die Burschen tragen eine „natur-dunkle ,Kurze‘“, dazu einen Janker, ein Leinenhemd und den „Stopselhut“ mit Goldquaste.

Im Einbaumaufs Wasser

Bestimmt waren die ersten Siedler am See Fischer. Sie konnten fischen, wann immer sie wollten – ganz ohne strenge Fischereirechte wie heute. Doch wie kamen sie aufs Wasser hinaus? Tatsächlich benutzten schon die Seebewohner der Jungsteinzeit hölzerne Boote, die aus einem ausgehöhlten Stamm gefertigt wurden – Einbäume, wie man sie heute noch von indigenen Völkern kennt. Bis etwa 1900 waren Einbäume als Arbeitsboote der Starnberger Fischer im Gebrauch. Das zweitälteste Wasserfahrzeug Bayerns ist der urnenfelderzeitliche Roseninsel-Einbaum – er ist 13,5 Meter lang. Seine Jahresringe verrieten, dass er aus der Zeit von 900 vor Christus stammt.

Das Buch

ist im Volk-Verlag erschienen und kostet 39,90 Euro. Herausgeberin ist die in Starnberg aufgewachsene Dr. Eva Dempewolf. Sie ist Referentin, Coach, Traumatherapeutin, Kommunikationstrainerin und nebenbei als freiberufliche Lektorin, Autorin und Herausgeberin tätig.