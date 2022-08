Starnberger Feuerwehr besetzt Wache an Wochenenden

Von: Michael Stürzer

Neu im Bestand, aber nicht neu: Aus Garmisch-Partenkirchen hat Starnberg ein TLF übernommen. © Feuerwehr

Ab September wird in einem Probebetrieb das Feuerwehrhaus Starnberg an Wochenenden durchgehend besetzt. Die Bereitschaftsdienste von drei Aktiven finanziert die Stadt, die so Personalengpässen begegnen will. Es ist nicht die einzige Neuerung.

Starnberg – Vier Wochen ist es her, dass die Freiwillige Feuerwehr Starnberg wegen Personalmangels bei einem Alarm nicht ausrücken konnte. Seither ist das zwar nicht wieder passiert, dennoch bleibt das Personalproblem akut, insbesondere an Wochenenden. Deswegen werden ab September je drei Feuerwehrler 24-Stunden-Bereitschaftsdienste leisten leisten, heißt: Sie bleiben im Gerätehaus und können bei einem Alarm sehr schnell ausrücken. Darauf verständigten sich Bürgermeister Patrick Janik und der federführende Kommandant Markus Grasl gestern.

Insbesondere an Wochenenden zeigt sich, dass viele Ehrenamtliche auch mal nicht da sind – Familie oder andere Gründe sind dafür ausschlaggebend. Am Samstag kamen acht Mann zum Alarm wegen eines Flächenbrandes, eigentlich zu wenig für ein Löschfahrzeug. Die Urlaubszeit spielt dabei eine Rolle, aber auch ein nach Grasls Erfahrung seit Corona geändertes Freizeitverhalten. „Die Feuerwehr muss familienfreundlicher werden“, so seine Devise, zumal als sicher gilt, dass Bereitschaftsdienste künftig die Regel werden. Der Feuerwehrbedarfsplan, vom Stadtrat noch nicht beschlossen, sieht die 24-Stunden-Besetzung von acht Funktionen vor, also acht Aktive, sowie drei Ehrenamtliche für bestimmte Aufgaben in Rufbereitschaft. Das kann die Wehr im Moment nicht leisten. Mittelfristig, so der Plan, sollen es durch Werbemaßnahmen und dergleichen rund 100 Ehrenamtliche sein – mehr als doppelt so viele wie derzeit.

Drei Mann am Wochenende im Gerätehaus

Ab September werden nun jeweils von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, immer drei Mann im Gerätehaus sein – auch über Nacht, wie Bürgermeister Janik gestern auf Anfrage bestätigte. Je nach Alarm rücken sie mit der Drehleiter aus, um bei einem Brand schnell Bewohner retten zu können, oder mit dem Rüstwagen, um bei einem Unfall sofort helfen zu können. Oder mit dem Tanklöschfahrzeug TLF 24/50, das 5000 Liter Wasser dabei hat. Das Fahrzeug hat die Stadt auf Vermittlung Grasls von der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen gebraucht übernommen, nachdem die Wehr Partenkirchen für den G7-Gipfel ein neues Fahrzeug bekam und Starnberg das gut erhaltene TLF erwerben konnte. Ein ähnliches Fahrzeug steht schon lange auf der Starnberger Beschaffungsliste. Mit 5000 Litern im Tank braucht man zunächst keine personalintensive Schlauchleitung über weite Strecken zu Hydranten. Das erhöht die Schlagkraft des Bereitschaftstrios, bis andere Mannschaften nachrücken. Das TLF soll ab September im Dienst sein.

Die Bereitschaftsdienste werden von Freiwilligen der Starnberger Wehr übernommen, die dafür eine Aufwandsentschädigung erhalten. „Keine Bezahlung“, betont Grasl, der sich bei dem Konzept vom sogenannten Pefkon von Werksfeuerwehren inspirieren hat lassen, das er selbst kennengelernt hatte. Ziel ist, Personal möglichst effektiv einzusetzen. Das alles diene der schnellen Personalproblem-Minderung und der Sicherheit der Bürger. Janik zufolge werden die Bereitschaftsdienste im September oder Oktober Ausschüsse beschäftigen, weil die im Haushalt vorhandenen Summen wohl nicht reichen.

Kommandant: Feuerwehr muss familienfreundlich sein

Markus Grasl betont, dass die Wehr nicht geschrumpft sei. Vielmehr seien die Belastungen andere geworden. Um das Ehrenamt zu stärken, will er unter anderem eine Bootshütte für die Wehr (wir berichteten), damit Aktive ihre Freizeit bei Bereitschaftsdiensten auch mit Familie am See verbringen können. Auch an einen Spielplatz an einer neuen Wache denkt er. Die Feuerwehr dürfe nicht zwischen Aktiven und Familien stehen. Vereinfacht: Passen Familie, Wehr und Freizeit besser zusammen, kommen auch mehr zur Feuerwehr.