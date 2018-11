Feuerwehr holt Senioren aus Haus

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am späten Donnerstagvormittag zu einem Großeinsatz aus. Zwei Menschen waren bewusstlos in ihrer Wohnung vorgefunden worden.

Aufkirchen/Söcking – Die Alarmmeldung klang dramatisch: Gasalarm in einem Wohnhaus in Aufkirchen, zwei Menschen liegen bewusstlos am Boden. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten deswegen gestern am späten Vormittag zum Großeinsatz aus, auch wenn sich die Meldung zum Glück als nur teilweise zutreffend herausstellte.

In dem Haus wohnt ein älteres Ehepaar, das längere Zeit nicht gesehen worden war. Deswegen prüften Polizisten dem Vernehmen nach die Situation und entdeckten die beiden auf dem Boden ihrer Wohnung – ein Gasunfall schien möglich. Die Feuerwehr Berg rückte mit 16 Mann an, ein Trupp unter Atemschutz holte die beiden Senioren aus dem Haus. Beide waren benommen, jedoch ergaben Messungen durch die Feuerwehr keinen Gasaustritt oder ähnliches. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, es geht ihnen wohl soweit gut. Unter anderem waren mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Polizei war es ein häuslicher Unfall, sie gab keine Auskunft dazu.

Für die Feuerwehr Berg war es nicht der einzige Einsatz. Am Morgen hatte die neue Brandmeldeanlage im Haus Buchenried eine Störung gemeldet, was dort für so viel Unruhe sorgte, dass die Feuerwehr alarmiert wurde. Nach Angaben der Berger Feuerwehr gab es für sie keinen Handlungsbedarf.

Einen Alarm für mehrere Wehren gab es gestern am späten Nachmittag in Söcking. Dort war aber glücklicherweise nur Essen angebrannt.