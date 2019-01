Feuerwehr Wangen: Das Warten auf den Bedarfsplan

Die Feuerwehr Wangen muss weiter auf ein neues Gerätehaus warten. Die Zukunftsplanung hängt vom Feuerwehrbedarfsplan an. Der allerdings ist noch gar nicht in Arbeit.

Wangen– Die Ausschreibung soll diese Woche im Stadtrat besprochen werden, nachdem der federführende Kommandant Markus Grasl am Donnerstag sein Konzept vorgestellt hat (18 Uhr, Kleiner Saal Schlossberghalle).

Vorstand Franz Georg Pentenrieder begrüßte am Dreikönigstag Kreisbrandinspektor Helmut Schweickart, die Stadträte Gerd Weger und Winfried Wobbe, die Partner aus Leutstetten und Neufahrn, Ehrenvorstand Josef Kirmayr und Ehrenkommandant Thomas Friedinger. Pentenrieder blickte auf die Mitwirkung an den dörflichen Veranstaltungen wie Maifeier, Sonnwendfeuer, Volkstrauertag und Weihnachtsmarkt zurück. Kommandant Florian Feuerlein berichtete von 33 Einsätzen, darunter fünf Brände sowie 19 technische Hilfeleistungen bei Überschwemmungen, Sturmschäden und dergleichen.

Mehr als die Hälfte aller Einsätze – drei Fahrzeugbrände und 15 zum Teil schwere Verkehrsunfälle – fuhr die Wehr auf der Autobahnen A 95 mit ihrer Dauerbaustelle am Dreieck und auf der A 952. Der seit Jahren massivste Einsatz war das Großfeuer am 20. Mai in Manthal.

Chronist Michael Pentenrieder präsentierte Fotos von Bränden und Unfällen sowie Einsatzstatistiken, die höhere Häufigkeiten an Wochentagen und in den Sommermonaten zeigten, was auch im Internet unter www.ffw-wangen.de zu finden ist. Für die Einsätze des Jahres 2018 wurden von den Aktiven 339 Stunden und zusammen mit den bei 13 Übungen aufgewendeten Zeiten insgesamt 807 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Wie das neue Gerätehaus aussehen wird und wann es realisiert wird, ist derzeit noch offen. Entscheidend ist der Feuerwehr-Bedarfsplan der Stadt Starnberg, der derzeit erarbeitet wird. Der Bedarfsplan wird neben den Aufgaben auf der Autobahn auch das zukünftige Gewerbegebiet Schorn berücksichtigen. Die Wangener Vorstandschaft weist darauf hin, dass bei der derzeitigen Personalsituation die Besetzung mehrerer Einsatzfahrzeuge kaum möglich sei. Von den 27 Aktiven sind die allermeisten auswärts beschäftigt, an Wochentagen stehen sie nicht zur Verfügung. In den vergangenen beiden Jahren haben im Durchschnitt jeweils 6,2 bzw. 5,7 Kameraden einen Einsatz bestritten. Die Planung eines Gerätehauses für mehr als ein Fahrzeug sei deshalb schon fragwürdig, für mehr als zwei Fahrzeuge mache sie keinen Sinn.

Für seine außerordentlichen Leistungen und seine Jugendarbeit wurde Manfred Brunner als „Feuerwehrmann des Jahres“ geehrt. Weitere Ehrungen gab es für langjährige Mitglieder: Martin Brunner 25 Jahre, Thomas Friedinger, Manfred Brunner, Jakob Reglauer und Christian Thumann 40 Jahre, Adolf Brunner, Franz Feuerlein und Franz Pentenrieder 50 Jahre.

Anton Brunner