Kabelbrand und Popcorn in der Mikrowelle

Mehrere Feuerwehreinsätze hielten Ehrenamtliche in Starnberg auf Trab. In einem Fall brannte ein Stromkabel.

Starnberg - Die Feuerwehren im Stadtgebiet mussten in den vergangenen Tagen zu mehreren Einsätzen ausrücken – gravierende Fälle waren glücklicherweise nicht darunter.

Am Donnerstagvormittag schlug ein Sensor der Brandmeldeanlage im Keller der Personalwohnungen des Klinikums an der Oßwaldstraße Alarm. Warum, konnten die Feuerwehren Starnberg und Söcking nicht klären. „Kein Rauch, kein Feuer“, sagte Einsatzleiter Andreas Kraus, dritter Kommandant der Starnberger Wehr.

Rauch und Feuer gab es hingegen mittags am Ludwig-Thoma-Weg. Dort war ein dickeres Stromkabel zu einer Baustelle verlegt worden und aus nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Da zunächst ein Trafobrand vermutet worden war, wurden mehrere Feuerwehren alarmiert. Letztlich reichte ein Löschfahrzeug der Starnberger, um das Kabel abzulöschen. Die Wehr wartete, bis Fachleute des Bayernwerks eingetroffen waren, um das Kabel zu reparieren.

Bereits am Mittwochmittag waren die Feuerwehren Starnberg und Söcking am Gymnasium, nachdem ein Rauchmelder ausgelöst hatte – weil „eine Packung Popcorn in der Mikrowelle etwas mehr als fertig zubereitet wurde“, wie die Wehr mitteilte.