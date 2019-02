Großalarm wegen Rauch in Wohnhaus

Wegen einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus rückten mehrere Feuerwehren am Freitagnachmittag nach Starnberg aus. Zum Glück brannte nichts.

Starnberg – In einer Wohnung an der Brunnangerstraße in Starnberg gab es am Freitagnachmittag eine stärkere Rauchentwicklung – Verdacht auf Zimmerbrand. Die Leitstelle alarmierte daher neben der Starnberger Feuerwehr die Wehren aus Söcking, Leutstetten, Pöcking und Maising. Die Einsatzkräfte hatten jedoch glücklicherweise nichts zu löschen. Die ältere Dame hatte Essen auf dem Herd versehentlich anbrennen lassen, was Ursache des Rauchs war. Sie hatte sich selbst aus der Wohnung im dritten Stock retten können, wurde nach Angaben der Polizei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, scheint den Vorfall aber unverletzt überstanden zu haben.

Die Feuerwehr schaltete den Herd aus, brachte das verbrannte Essen aus der Wohnung und lüftete kräftig durch, sagte der Einsatzleiter, Starnbergs Kommandant Markus Grasl.

Rubriklistenbild: © ike