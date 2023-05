Feuerwehrleute stecken im Verkehr

Der Stau in Starnberg behindert auch die Feuerwehr. © Marcus Brandt

Der Dauerstau in Starnberg, derzeit vor allem durch den Bau der Bahnbrücke, wird für die Feuerwehren zunehmend zum noch größeren Problem als es bisher schon war.

Starnberg - Am Donnerstagabend ließ Kommandant Markus Grasl die Feuerwehr Leutstetten zusätzlich alarmieren, weil die Starnberger Aktiven kaum zum Gerätehaus kamen. Zum Glück war es kein großes Feuer: Ein Heimrauchmelder in Percha hatte Alarm geschlagen, weil die Bewohnerin der Wohnung ihr Essen auf dem Herd hatte anbrennen lassen. Eingreifen mussten die Leutstettener nicht.

Durch die Vollsperrung der Münchner Straße Ende August wird sich die Lage eher verschärfen. Markus Grasl hält in dieser Zeit eine durchgehende Besetzung des Gerätehauses für sinnvoll, doch habe die Feuerwehr dafür das Personal nicht, schon gar nicht mit Hauptamtlichen. Die Sperrung sei „ein Vorbote des Tunnelbaus“ und komme nicht überraschend. Grasl verweist wie so oft auf den Feuerwehrbedarfsplan, in dem Hauptamtliche vorgesehen sind.

Problem sind die Hilfsfristen, also die Zeit zwischen Notruf und Eintreffen der Retter. Kommen die Aktiven nur langsam zum Gerätehaus, weil sie im Verkehr stecken, kommt auch die Feuerwehr später zum Einsatz. Das Problem sei nicht neu, sagt Kreisbrandrat Helmut Schweickart: morgens aus Richtung Waldspielplatz, am späten Nachmittag aus Richtung Percha. Schweickart war diese Woche bei einer Besprechung zur Vollsperrung und will sich mit den Wehren beraten, ob und was getan werden kann. Zumindest tagsüber dürfte auf kleinere Wehren der Umgebung wie Percha oder Kempfenhausen nicht zu bauen sein, weil diese tagsüber so wenig Personal haben, dass sie nicht ausrücken können.