Film, Musik, Magie und Hoffnung

Von: Hanna von Prittwitz

cpavelbroz4.jpg © pavel broz

Nach zwei Jahren Pause legte am Montagabend in Starnberg wieder der Filmdampfer ab. Während die Abendsonne am Himmel für großes Kino sorgte, feierten rund 400 Passagiere an Bord der MS Starnberg das Fünf-Seen-Filmfestival.

Starnberg – Lag es am Gläschen Sekt für alle, am lauen Abendlüftchen, oder überhaupt daran, dass solche Ereignisse wieder möglich sind? Jedenfalls strömten am Montagabend rund 400 gut aufgelegte Gäste an Bord der MS Starnberg, um Preisträger zu feiern, Kurzfilme zu sehen und bei Musik des Stummfilmtrios „Tempo Nuovo“ über den See zu gleiten. Pünktlich um 19 Uhr legte die MS Starnberg ab und nahm am Ostufer entlang Kurs auf Seeshaupt und die Alpen.

Dann die Schrecksekunde. Eine Frau verlor auf dem Oberdeck kurz nach der Abfahrt das Bewusstsein. Passagiere schrien erschrocken nach einem Arzt. Die Allgemeinärztin Dr. Felizitas Leitner aus Weßling, Ehefrau des Poeten Anton G. Leitner, war zum Glück auch an Bord und half sofort. Kurz stand sogar im Raum, zurückzufahren, ernste Mienen ließen Schlimmeres vermuten. Doch die Dame erholte sich zum Glück, die Fahrt konnte weitergehen. Und nach einiger Zeit der Gespräche und bis sich alle sortiert hatten, startete das Programm.

Traditionell kürt das Festival auf dem Filmdampfer erste Gewinner. Anne und Dr. Alexander Eichberger, Gründer der Initiative „unserklima.jetzt“, vergaben den „Kino & Klima“-Award für den Film „The North Drift – Plastik in Strömen“ von Steffen Krones. Das Publikum hatte ihn unter insgesamt sechs Filmen der Reihe „Kino & Klima“ ausgewählt. Die Reihe fand zum zweiten Mal statt. Eichbergers freuten sich über wachsende Aufmerksamkeit und steigende Clicks auf ihrer Internetseite unserklima.jetzt.

Den Short-Plus-Award nahm Veronika Hafner für „Unter der Welle“ entgegen. Der 39-Minüter erzählt die Geschichte von Louise (Sidonie von Krosigk), die bei einem Führungskräftetraining in einer abgeschiedenen Unterkunft gedrängt wird, sich zu öffnen. Das endet in einem Desaster. Es gab begeisterten Applaus, auch wenn einem das Lachen im Halse stecken blieb. „Ein unglaubliches Publikum“, freute sich Produzentin Natalie Hölzel.

Erste Preise, ein Quiz und ein Stummfilm

Leichtere Kost bot der zehnminütige Kurzfilm „Mach’s Licht aus“ von Marc Philip Ginolas und Marius Beck. Darin nimmt Leon Hagen als Abiturient Carlo seine Freundin mit nach Hause. Doch die Eltern machen große Ohren und vermasseln ihm die Tour. Das war sehr lustig anzuschauen, und dafür gab es das Goldene Glühwürmchen. Die fröhliche junge Filmcrew bedankte sich mit Kostproben ihres schwäbischen Akzents, das sorgte dann auch noch für großes Hallo.

Viele Menschen raten gerne, auch auf Dampfern. Daher packte Festivalleiter Matthias Helwig zwischendrin sein Filmmusikquiz aus. Romantische Takte aus „Die fabelhafte Welt der Amelie“ schwebten über das Wasser, dann stimmte das Publikum „Mrs Robinson“ aus „Die Reifeprüfung“ an – und wollte damit gar nicht mehr aufhören. Das war ein magischer Moment.

Einige genossen auch einfach ganz still die Fahrt. Altlandrat Karl Roth freute sich, „dass ich inoffiziell da bin und nichts machen muss“. Veronika Osterauer vom Festivalteam schnaufte mit ein paar Kollegen ein bisschen durch. „Es ist sehr emotional, wenn das Festival läuft. Wenn in Bewegung kommt, was wir monatelang vorbereitet haben“, sagte sie. Die Rückmeldungen seien enorm und positiv, die Menschen seien zugewandt. Beim Flanieren über den Dampfer waren auch die Schauspielerinnen Jutta Speidel, Jule Ronstedt und Johanna Bittenbinder und die Schauspieler Heinz-Josef Braun und Michael Kranz zu entdecken.

Für den Rückweg nach Starnberg packte Helwig schließlich wie angekündigt noch einen 100 Jahre alten Klassiker aus, er ist bekannt für seine Liebe zu alten Schwarz-Weiß-Filmen. Also alberte Harold Lloyd in dem Stummfilmklassiker „Grandma’s Boy“ über die Leinwände des Schiffes. Hans Wolf (Klavier), Thomas Hüther (Flöte und Schlagzeug) sowie Stephan Lanius (Kontrabass) vertonten das alte Kunstwerk aus dem Salon live und perfekt. „So oft mussten wir uns den Film dafür nicht ansehen“, verriet Wolf. Und die Noten dafür, die hätten er und seine Kollegen im Kopf.

Beseelt gingen die Gäste gegen 22.30 Uhr in Starnberg von Bord. Da wurde noch geratscht, letzte Erinnerungsfotos mussten geschossen werden, einige wollten sich gar nicht lösen. Matthias Helwig hatte zuvor noch erste Zahlen genannt: Allein am Sonntag seien mehr als 1500 Besucher in den Kinos gewesen. „Wir werden die 14 000er-Marke vom Vorjahr wohl knacken“, sagte er hoffnungsvoll.

Entspannten am Rande: Schauspielerin Johanna Bittenbinder (l., „Schweigend steht der Wald“) und Veronika Osterauer vom Festival-Team. © pavel broz