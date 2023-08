Filmfamilie rückt auf Dampfer zusammen

Von: Hanna von Prittwitz

Willkommen an Bord: Weil der Sommer Pause machte, rückte die Filmfamilie bei der Dampferfahrt im Salon der MS Starnberg zusammen. Das war auf eigene Art auch sehr schön. © fsff, Reuther, Petzold

Viele Menschen lieben es einfach, das Fünf-Seen-Filmfestival. Nur so lässt sich erklären, dass am Montagabend rund 300 Fahrgäste bei Nieselregen und knapp 14 Grad die MS Starnberg bestiegen, um mit ihr zur traditionellen Festival-Dampferfahrt aufzubrechen. Es sollte sich für alle lohnen.

Starnberg – Beim Dampfer fahren ist das wie mit Barbecue: Bei gutem Wetter kann das jeder. Doch es ist auch anders schön, wenn man sich drauf einlässt. Rund 300 Menschen bestiegen also am Montag trotz allem die MS Starnberg für die schon legendäre Dampferfahrt des Fünf-Seen-Filmfestivals. Im Bauch des Schiffes rückte die große Schar zusammen – bis auf eine Handvoll Tapfere, die auf dem Oberdeck in Decken gehüllt ausharrte. Gerade weil die Umstände so ganz anders waren, wird der Abend wieder in die Annalen des Festivals eingehen. Traditionell wurden vier Preise vergeben, das Ganze krönte das Trio Tempo Nuovo mit einer Stummfilmvertonung.

Zuerst jedoch mussten sich die Gäste auf dem Schiff sortieren. Der Saal war mittig bestuhlt, Leinwände gab es dort und auf dem Zwischendeck. Festivalleiter Matthias Helwig und BR-Moderatorin Jutta Prediger führten vom Saal aus durch das Programm, das wurde auch zu den Hartgesottenen übertragen. Junge, unbefangene Filmemacher, treue Cineasten, ein Festivalteam auf der Zielgeraden – fröhlich entspannte Stimmung herrschte von Beginn an auf dem Filmdampfer.

Den Auftakt beim Preisreigen machte der Film „Drei Frauen“ von Maksym Melnyk, er erhielt den Dokumentarfilmpreis. Das Dorf Stuzhytsia irgendwo zwischen der Ukraine, der Slowakei und Polen, stirbt langsam aus. Bäuerin Hanna, Postbotin Maria und Biologin Nelly gewährten dem Kamerateam Einsicht in ihren Alltag und ihre Träume. „Lachen und Weinen sind in dem Film sehr nahe beieinander“, sagte Jurymitglied Franziska von Stenglin. Belobigungen erhielten außerdem „A life like any other“ und „We will not fade away“.

Zwischen 13 Filmen hatte die Jury des Video-Art-Filmpreises zu wählen, am besten gefiel ihnen schließlich „In meinem Garten ist der schönste Blitz gewachsen“. In dem Vierminüter träumen zwei Schwestern am Meer vom Paradies. Der Film ist Teil der 24-stündigen Filmreihe „Faust Sonnengesang“ des Autors Werner Fritsch.

Dann war das Publikum dran. Eine junge Frau betritt am helllichten Tag ein italienisches Restaurant in Schwabing und betrinkt sich. Ihre Emotionalität verwirrt und bedrängt die Gäste. Am Ende weiß man nicht: Ist sie eine Lügnerin? Eine Verlorene? Die Idee zu dem Film hatte Sandro Di Stefano, gemeinsam mit Anne M. Hilliges setzte er die Idee zu „Zaschka“ in einem Restaurant in Schwabing um. Das Team drehte den Film in zwei Tagen und ohne Budget, „das bedeutet maximale Freiheit“, bekannte Hilliges fröhlich. Der Beitrag war erst wenige Tage vor dem Festival fertig geworden.

Gewinner des Goldenen Glühwürmchens (Foto unten links, v.l.): Moderatorin Jutta Prediger, Sandro Di Stefano und Anne M. Hilliges mit Mitgliedern des Weitwinkel-Vereins. © Fotos: fsff, Reuther, Petzold

Der Gautinger Filmemacher Amos Ostermeier stellte „Auf der Strecke“ vor. An einer Raststätte treffen sich die Lkw-Fahrerin Jasna und der junge Tramper Milan. Die beiden kommen ins Gespräch, Jasna erkennt ihren Sohn, den sie einst verlassen hat. Auch dieser Film entstand in zwei Tagen. Am schwersten sei gewesen, so Ostermeier, einen Lkw-Fahrer zu finden, der den Dreh in der Kabine erlaubt habe. „Die haben wir entkernt und neu eingerichtet.“ Das Publikum fand „Zaschka“ insgesamt besser, vom Weitwinkel-Verein gab es dafür das Goldene Glühwürmchen.

Der Short-Film-Plus-Award ging an den 30-Minüter „Auf Sand gebaut“ des Münchner Musik- und Filmemachers Florian Paul. In einem surrealen Gebäude können die Menschen hedonistisch leben. Bis eine junge Frau auf die Suche nach Antworten geht. Den von der Gemeinde Weßling gestifteten Preis überreichte Bürgermeister Michael Sturm.

Keine Dampferfahrt ohne Filmquiz, auch klar. Dabei hat Helwig daran mindestens so viel Freude wie sein Publikum, das nach ein paar angespielten Filmmusiktakten zumeist sehr schnell die Titel wusste. Mittlerweile saßen kaum noch Menschen auf dem Deck, im Dunkeln zogen die Lichter des Ufers vorbei, ein leichtes Vibrieren der Motoren ließ den zunehmenden Wind nur erahnen. Nun kam die große Stunde von Hans Wolf und seinem Trio Tempo Nuovo. Sie vertonten furios die Stummfilm-Tragikomödie „The Kid“ (1921) von Charly Chaplin. Der Filmklassiker erzählt die Geschichte eines Vagabunden, der ein Findelkind aufnimmt. Die drei Musiker verfolgten das Geschehen auf einem kleinen Bildschirm, sie ließen ihre Instrumente pfeifen, klappern und jaulen, alle denkbaren Stilrichtungen unterstrichen das Drama auf der Leinwand. Das war großes Kino in Bild und Ton.

Ums Geld, das soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, ging es natürlich auch. „Hochkultur kostet, die fällt nicht vom Himmel“, mahnte Helwig. Noch mehr hat in diesem Jahr allerdings die Sperrung des Mühltals genervt. „Die Münchner haben gefehlt.“ Helwig trägt es nach 17 Jahren Festival mit Fassung. „Nächstes Jahr kommt eine neue Überraschung.“

Das Festival endet heute Abend mit der Abschlussfeier in der Schlossberghalle Starnberg. Beginn ist um 20 Uhr.

Nur einige Wenige hielten es an Deck im Freien aus. © fsff, Reuther, Petzold