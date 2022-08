Fische in Gefahr: Menschliche Bauwerke behindern Tiere im Maisinger Bach

Von: Tobias Gmach

Große Steine, kleine Steine und Schwemmholz: Aus diesen Materialien bestehen die Dämme (hier am Rande der Maisinger Schlucht), die Forellen und Co. im Maisinger Bach das Leben erschweren. © Andrea Jaksch

Jede Menge kleine Dämme aus Steinen und Holz beobachtet der Kreis-Fischerei-Verein Starnberg in jüngster Zeit im Maisinger Bach. Dessen Vorsitzender bittet Kinder und Erwachsene, auf die Verbauungen zu verzichten. Denn sie versperren Fischen den Weg – was in Zeiten des Niedrigwassers noch schwerer wiegt.

Pöcking/Starnberg – Gerade in diesen trockenen Zeiten sorgt sich Hans Otto junior um die Lebewesen im Wasser. Deshalb war der Vorsitzende des Kreis-Fischerei-Vereins Starnberg zuletzt immer ein-, zweimal die Woche am Maisinger Bach unterwegs. Otto kontrollierte die Wassertemperatur, die Wasserführung und natürlich auch den Wasserstand. Sein Fazit kurz und knapp: alles soweit okay. Aber der 57-Jährige stieß bei seinen Erkundungsgängen auch auf ein Problem, das menschengemacht ist. Auf künstliche Bauwerke, die den Lebewesen im Bach das Leben erschweren oder es sogar gefährden können.

Die Rede ist von Dämmen aus großen und kleinen Steinen oder auch Schwemmholz. Kinder errichten sie, um Gumpen zu erzeugen – oder weil es ihnen einfach Spaß macht. „Das ist ja auch toll, ich verstehe das“, sagt Otto. „Allerdings sind diese Querverbauungen für den Fischbestand ziemlich gefährlich, denn sie verhindern den freien Zug der Fische und damit die Möglichkeit, bei Niedrigwasser und hohen Temperaturen in andere Bachabschnitte zu flüchten.“ Etwa zehn Dämme sind dem Vereinschef an den vergangenen Wochenenden aufgefallen, auch unter der Woche entstehen seinen Angaben nach immer wieder neue. Und es seien definitiv nicht nur Kinder am Werk, berichtet Otto: „Teilweise sind die Steine sehr groß, da müssen Erwachsene ganz schön schleppen.“

„Sehr kunstreiche Bauwerke“ hat der Naturschützer zu sehen bekommen

Auch „sehr kunstreiche Bauwerke“ hat der Naturschützer zu sehen bekommen. Aber er bittet deren Architekten trotzdem darum, sie nach dem Spielen wieder abzubauen – oder sie am besten gar nicht erst aufzubauen. Wenn Otto, der in Frieding wohnt, am Maisinger Bach unterwegs ist, dann durchbricht er die Dämme, damit das Wasser wieder auf natürliche Weise fließen kann. „Ich bin deshalb auch schon blöd angesprochen worden. Aber ich habe ein dickes Fell“, erzählt der Mann, der seit 2016 Vorsitzender des Kreis-Fischerei-Vereins ist.

Als akut gefährdet sieht er die Bachforellen, Regenbogenforellen, Bachsaiblinge, Weißfische und sämtliche anderen heimischen Fische zwischen Maising und Starnberg noch nicht an. „Ich bin total froh, dass der Bach trotz der Trockenheit noch genügend Wasser hat.“ Doch sollte der Pegel noch weiter sinken, könnten die Dämme zu einem noch größeren Problem werden. Das letzte Mittel aus Ottos Sicht: abfischen und die Tiere in der Würm, die mehr Wasser führt, wieder aussetzen. „Aber das wäre ein Riesenstress für die Fische. Darauf würde ich gerne verzichten“, sagt er. Realistisch ist so eine Maßnahme aber allemal. Vor rund zehn Jahren, erinnert sich der Fischer, sei genau das schon einmal gemacht worden.

