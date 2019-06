Kinderstuben für Seeforellen versperrt

Seeforellen sind im Starnberger See selten. Weil der Mensch den Fischen die Zugänge zu ihren Kinderstuben verbaut hat. Die Fischereigenossenschaft Würmsee und das Institut für Fischerei greifen der Natur nun unter die Arme. Mitarbeiter beider Institutionen haben am Freitag 2000 junge Seeforellen im Maisinger Bach ausgesetzt.

Starnberg– Weil nicht immer alles nach Plan läuft, muss manchmal der Zufall Schicksal spielen. Es war purer Zufall, dass Peter Andrä aus Berg im Spätherbst vorigen Jahres eine Seeforelle ins Netz ging. Diese Art ist im Starnberger See selten geworden. Sie taucht auf den Fanglisten der Fischer kaum noch auf. Den Grund haben die Experten längst ausgemacht. Die Seeforellen finden keine Zugänge zu ihren Laichgewässern.

Seeforellen laichen nicht im See. Dort würden der Laich oder später die geschlüpften Jungfische rasche Beute anderer Fische werden. Deshalb richten Seeforellen ihre Kinderstube in Fließgewässern ein, die in den Starnberger See münden, erklärt Dr. Michael Schubert, stellvertretender Leiter des Instituts für Fischerei in Starnberg. Diese Zuläufe sind rar gesät, die vier wichtigsten sind Maisinger Bach und Lüßbach (beide münden in die Starnberger Bucht) sowie der Kuglmühlbach bei Ambach und der Rötlbach bei Tutzing.

„Dass die Seeforellen dort gerne laichen wollen, ist nachgewiesen“, erklärt Schubert. Sichtungen dieser Fische in den Bachmündungen sind dokumentiert. Allerdings kommen die Seeforellen nicht weit genug, um den Laich sicher vor Räubern abzulegen. Im Lüßbach etwa ist die Reise 500 Meter bachaufwärts zu Ende. Ein altes Wehr, „das niemand mehr braucht“, so Schubert, ist für die Fische ein unüberwindliches Hindernis.

Eine Hürde, die beseitigt werden könnte. Davon ist Hendrik Wirschum überzeugt. Der Student der Fakultät Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung an der Technischen Universität München (TU) hat am Institut für Fischerei seine Masterarbeit über den „Rückbau zweier Abstürze zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Seeforellen am Lüßbach“ erstellt. Er würde das Wehr abreißen und das Gewässergefälle mit kaskadenartig hintereinanderliegenden Brunnen (gebaut aus Natursteinen) abfangen. Die könnten die Seeforellen überwinden wie andernorts übliche Fischtreppen.

Der landschaftsarchitektonische Plan liegt damit vor und würde bei der Umsetzung keinen Cent kosten. Die Ausführung allerdings ist nicht ganz billig. „Auf 100 000 Euro hat der Student die Kosten geschätzt“, berichtet Schubert. Nach der so genannten europaweiten Wasserrahmenrichtlinie sind Gewässerschutz und -bewirtschaftung Aufgaben der öffentlichen Hand – in diesem Fall wäre die Stadt Starnberg Kostenträger. Bei der Sponsorensuche sollte man fündig werden, glaubt Schubert. Er hält es aber für vernünftig nachzudenken, wie man Geld am effektivsten einsetzt: in eine große Maßnahme wie die Beseitigung des Wehres in Percha oder besser in kleinere Maßnahmen an mehreren Bächen.

In zurückliegenden Jahren haben Fischereigenossenschaft und Institut für Fischerei in geeigneten Laichgewässern Seeforelleneier ausgelegt. Was daraus geworden ist, ist nur schwerlich nachzuvollziehen. Deshalb kommen wir zurück zu Peter Andräs Zufallsfang. Dabei handelte es sich um eine Seeforellen-Dame. Und für die musste nur noch ein passender Partner gefunden werden. Also setzte Andrä seine Netze gezielt für eine Kuppelei ein. Und dem Fischer vom Ostufer blieb das Petriheil treu. Bald zappelte ein Seeforellen-Herr in den Maschen. Die Fische wurden abgestrichen, der Laich kam in die Aufzuchtstation der Fischereigenossenschaft in Allmannshausen.

Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, haben Fischwirt Hans Joachim Schwarz von der Fischereigenossenschaft, Schubert und sein Kollege Dr. Maxim Teichert 2000 junge Seeforellen mit dem Einverständnis des Kreisfischereivereins Starnberg im Maisinger Bach auf einer Strecke von 500 Meter ausgesetzt. Sie haben den Bereich um die Fußgängerbrücke in der Maisinger Schlucht gewählt. „Dort herrschen hervorragende Lebensbedingungen für die Fische, das beweisen große Vorkommen an Bachforellen“, erläutert Schubert.

In gut eineinhalb Jahren werden die Jungfische groß genug sein, um in den Starnberger See zu wandern. Und wenn sie die Geschlechtsreife erreicht haben – mit vier bis fünf Jahren – werden sie versuchen, ihre Kinderstube wieder aufzusuchen, um dort abzulaichen. Sofern bis dahin die Hindernisse beseitigt sind. Die Fischereigenossenschaft ist laut Schwarz vom Erfolg ihrer Seeforellen-Aufzucht so begeistert, dass eine Neuauflage in diesem Jahr folgen soll.