Fit ins neue Jahr – aber richtig

Von: Laura Forster

In kleinen Schritten zum Ziel: Das ist das Motto von Fitnessökonom Nikk Viererbl, der ein Studio in Weßling betreibt. Seine Kunden wie Mathilda Trausch unterstützt er mit Personal Training und Ernährungsberatung. © dagmar rutt

Neujahrsvorsätze sorgen im Januar oft für eine Anmeldeflut in Fitnessstudios – auch im Landkreis. Jeder will gesund und fit ins neue Jahr starten. Sportökonom und Personal Trainer Nikk Viererbl erklärt, wie Ziele erreicht werden und Rückfälle in alte Verhaltensmuster vermieden werden können.

Landkreis – Wer dieser Tage ein Fitnessstudio besucht, der muss meist viel Geduld mitbringen. Wartezeiten an den verschiedenen Geräten, kaum verfügbare Trainer – die Studios sind zu Beginn des Jahres häufig ständig überfüllt. Der Grund: Die frisch gefassten Neujahrsvorsätze, die nach der x-ten Runde Bleigießen am Silvesterabend, oder dem viel zu gutem Festtagsgericht an Weihnachten aufploppen. Wenn das schlechte Gewissen zuschlägt, wagen viele Leute den Gang in die Fitnessstudios. Doch oft halten der anfängliche Ehrgeiz und die Disziplin nicht lange an.

„Ich habe schon im Dezember Erstgespräche mit Neukunden geführt, die in der ersten Januarwoche gleich durchstarten wollten“, sagt Nikk Viererbl, der seit Mitte März ein Fitnessstudio für Personal Training an der Hauptstraße in Weßling betreibt. „Aber auch Anfang des Jahres wurde ich von Leuten angerufen, die gleich am 2. Januar einen Termin vereinbaren wollten.“ Für Viererbl ist es wichtig, dass seine Kunden motiviert bleiben und nicht in alte Verhaltensmuster zurückverfallen. „Der größte Fehler, den viele machen, ist es, zu viel zu wollen. Sei es, dass sie sich vornehmen sechsmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen oder ihre Ernährung komplett versuchen umzustellen. Kleine Schritte sind die bessere Lösung.“

Der studierte Sportökonom empfiehlt beispielsweise, mit ein bis zwei Trainingseinheiten pro Woche zu starten und zuerst nur das Frühstück anzupassen. „Das kann man gut in den Alltag integrieren und man verliert so nicht so schnell die Motivation“, sagt Viererbl, der selbst auch jahrelang in verschiedenen größeren Fitnessstudios gearbeitet hat und weiß: „Die erste Januarwoche ist für das Team extrem anstrengend.“ Viele neue Gesichter, die jedoch bald wieder in den Untiefen der Kundendateien verschwinden.

Das sieht in der „Body Werkstatt“ in Starnberg von Martin Gubo anders aus. „Die Leute, die eine Mitgliedschaft abschließen, kommen auch regelmäßig“, sagt er. Und das sind zum Jahresbeginn einige. „Viele haben sich Vorsätze gemacht. Es ist zurzeit viel im Fitnessstudio los.“ Wieso seine Kunden die Motivation nicht verlieren? „Ich denke, das liegt an unserem vielfältigen Angebot. Wenn man mal keine Lust auf Krafttraining hat, kann man Cardio oder Yoga machen. Langweilig oder öde wird es nie“, sagt Gubo, der das Studio, das derzeit rund 500 Mitglieder hat, seit 2015 leitet.

Im Fitnessstudio in Gilching hingegen geht es derzeit recht ruhig zu. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass noch Ferien sind“, sagt Inhaber Frank Opis. Einen Ansturm seit Neujahr hat er nicht verzeichnet. Dafür gehen die Besucherzahlen seit Monaten bergauf. Die Leute haben das Trainieren während Corona vermisst.“ Die Mitglieder im Aktivpark bestehen zu 30 Prozent aus Senioren. „Vor allem die haben unter Corona gelitten und freuen sich umso mehr, dass sie ihren Körper wieder fit halten können.“ Die Mitgliederzahlen wie vor Corona hat das Studio allerdings noch nicht wieder erreicht.