18-Jähriger flüchtet in E-Klasse vor Polizei - Ende am Autobahndreieck Starnberg

Von: Peter Schiebel

Ende einer Flucht: Der Mercedes E350 kam auf der der Überleitung von der A 952 zur A 95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen zum Stehen, nachdem der Fahrer ihn gegen die Leitplanke gesetzt hatte. © Feuerwehr Starnberg

Ein 18 Jahre alter Münchner ist am Sonntagmorgen vor der Polizei geflüchtet und mit einem Mercedes E 350 bis nach Stanrberg gefahren. Seine Flucht endete am Autobahndreieck Starnberg.

Starnberg – Mehr als zehn Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber, dazu gut 20 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst: Ein Großaufgebot war am Sonntagmorgen auf und am Autobahndreieck Starnberg im Einsatz. Auf dem Zubringerast der A 952 zur A 95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen war ein Mercedes E 350 in die Leitplanke gefahren und liegen geblieben. Dessen 18 Jahre alter Fahrer war zuvor vor der Polizei geflüchtet.

Ausgangspunkt war kurz vor 5.30 Uhr in München-Sendling. Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, wollte eine Streife dort den mit drei Personen besetzten Mercedes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer dachte jedoch nicht daran, anzuhalten, sondern „fuhr mit hoher Geschwindigkeit zunächst durch den Stadtteil Sendling“, erklärt Polizeisprecher Werner Kraus. Einmal hielt der Wagen kurz an, dabei verließ eine Frau den Pkw. Über deren Identität war der Polizei bis Sonntagmittag noch nichts bekannt.

Anschließend fuhr der Mercedes weiter, beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat und raste schließlich über die A 95 und die A 952 nach Starnberg. Die Polizei verfolgte den Wagen, hielt dabei nach Angaben Kraus’ jedoch Abstand. „Wir sind nicht Stoßstange an Stoßstange gefahren und haben das Fahrzeug auch nicht gehetzt“, betont er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Wo genau der Mercedes in Starnberg herumkurvte, war am Mittag deswegen auch noch unklar. Fest steht, dass er irgendwo in Starnberg gedreht haben muss. Denn kurz darauf fuhr der Wagen wieder auf der A 952 stadtauswärts, ehe er am Autobahndreieck in die Leitplanke krachte und zum Stehen kam. Bei dem Zusammenprall lösten die Airbags aus, zudem setzte die Limousine per E-Call einen automatischen Notruf ab. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Starnberg alarmiert, ebensodie ehrenamtliche Retter aus Berg und Hohenschäftlarn. Nach Angaben von Starnbergs Kommandant Markus Grasl waren insgesamt rund 22 Feuerwehrleute im Einsatz.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, war der Mercedes jedoch leer. Polizeisprecher Kraus: „Zwei Personen verließen das Auto und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Hieraus wurden die bereits eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen großflächig unter anderem unter Einsatz einer Polizeihubschraubers ausgeweitet.“ Nicht zuletzt deshalb seien auch mehr als zehn Streifenwagen aus München, Starnberg und Weilheim im Einsatz gewesen. Unweit des Unfallorts, in Richtung Fercha, konnte schließlich der 18 Jahre alte Fahrer gefunden werden. Er hatte leichte Verletzungen erlitten und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Von der weiteren Person fehlte bis zum Mittag jede Spur.

Warum der Münchner vor der Polizei davonfuhr, war nicht bekannt. Fest steht, dass er keinen Führerschein besitzt. Darüber hinaus ist der 18-Jährige wegen Körperverletzung polizeibekannt. Gegen ihn ermittelt die Münchner Verkehrspolizei nun unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Autobahn war an der Stelle rund zweieinhalb Stunden gesperrt. „Um 7.58 Uhr war für uns der Einsatz beendet“, sagte Kommandant Grasl.